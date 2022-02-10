墙外文摘：小花梅如何学习谷爱凌的“个人努力”？

（德国之声中文网）新加坡《端传媒》发表文章《“新自由女神”谷爱凌：当性别平等沦为个别阶级的文化专利》，作者侯奇江指出，就在北京冬奥会进行的同时，徐州事件的处理尚未结束，百般苦难仍未尽的小花梅和集万千宠爱于一身的谷爱凌形成了中国女性命运的冰火两极。此外，谷爱凌“在中国时就是中国人，在美国时就是美国人”的双面国族认同，“美国上学、海淀补习”的折叠式教育路径，“全红婵和谷爱凌谁更受男性欢迎”的媒体询问，都点穴般地精准击中当下中国舆论最具话题性的爆点。网络间广为流传的“你离谷爱凌还差十亿次投胎，但离丰县母亲只差一记闷棍”的帖子，更折射出普通人在性别、阶级等不同维度中五味杂陈的复杂情绪。

文章说，在各处泛滥的“谷爱凌养成记”的教育技术拆解中，很流行一种女性化的鸡汤，认为“把谷爱凌一切的成绩归因于她的精英教育的人，往往会忽视她鼓励中国女生运动的积极意义。”实际上，谷爱凌的成功已经远远超出运动员的成绩，并不是每一位拿到金牌的运动员都有相同的媒体热度和商业价值。在各种构成谷爱凌成功的必要条件中，“个人努力”显然不是最稀缺的那一个。

作者认为，有别于西方的新自由主义女性主义，在中国本土的舆论环境下，谷爱凌现象也明显得到了国家的背书——一方面是官媒高强度的正面宣传，另一方面是审查对公开质疑和讨论的清洗。

在阶级和性别之外，大陆舆论最难讨论的实际上是国家意志和国族认同在谷爱凌效应中的主导作用。不同运动员引起不同的舆论反应，说明阶级和性别等维度，在民族强弱、国家成败的叙事前毫无讨价还价的余地。

就算美国放弃乌克兰，它也会保护台湾？

台湾《风传媒》发表文章《乌克兰能帮台湾回归现实吗》，作者翁履中指出，过去几个月来，许多智库学者都在讨论乌克兰的处境，是不是与台湾有相似之处。毫无疑问，台湾在经贸和战略的关系上，确实与美国有更多的共同利益，所以美国就算没办法守护乌克兰，也不能推断美国是否绝对不会捍卫台湾。不过，从库德族到阿富汗，再到现在的乌克兰，台湾难道可以完全无视国际政治中曾经发生过的现实？人人都说台湾有半导体产业，台积电是护国神山，所以全世界都会协助台湾。可是大家是否真的相信，世界没了台湾的晶片就完全不能运作？别忘了，台湾就算是世界第一，但世界总也还有第二名随时等着递补出场。

作者认为，经济学人把台湾的民主程度排在世界第八，瑞士，荷兰，加拿大，以及召开民主峰会的美国，在这份排名中的民主程度都不如台湾。我们乐见台湾民主被看见，可是扪心自问，难道真的不觉得台湾要努力的空间比这些国家还多？没人希望发生战争，但是看到乌克兰人民在战争随时爆发当中生活的紧张感，以及美国对乌克兰有限的协助，也许台湾可以试着开始反思，不用美化过的滤镜看待国际局势，我们究竟距离现实有多远？

民主让乌克兰和台湾都长期面临威胁

台湾上报发表文章《台湾与乌克兰的惊人相似与不同》，作者Phil Smith认为，乌克兰和台湾有来自民主世界的类似支持，与他们的对手之间有一定程度的历史关联，在枪砲和人口数上对手都远超过他们，而这两者都坚定不移地不服从他人加诸的威权。

观看视频 02:33 乌克兰危机 俄罗斯民众怎么看？

作者认为，乌克兰是一个开放的民主国家，拥有自由媒体，领导人在没有不当影响下当选。俄罗斯不能吹嘘这样的事情，即使它试图假装也假装不来，因为克里姆林宫能够操纵选举并且压制异

议。中国显然对台湾充分运作的民主也有同样的担忧。

因此，作者说，就算是当前乌克兰局势平静下来，重新恢复和平与稳定，除非强邻有重大的政策改变，否则威胁还是会一直持续，与台湾的处境一样。然而西方民主国家在俄罗斯武力威胁乌克兰后的反应，应该可以让台湾得到些许鼓舞。这对台湾来说似乎是个好消息，因为基于种种原因理由，台湾可能有国际民主盟友为其后盾，特别是来自美国的支持。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。