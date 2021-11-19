墙外文摘：封印《丑陋的中国人》，中国人更丑还是更美？

有评论认为，柏杨的遗孀要禁止他的书如何使用，这正好认证了酱缸某程度上存在。2008 年在台北去世的柏杨，今天还是不能从酱缸中爬出来，还在与它战斗着。
（德国之声中文网）柏杨遗孀张香华拒绝台湾中一学生教科书使用来自《丑陋的中国人》的一篇文章，并声称“如今当中国已做到扶贫，有饭吃，有厕所上”、该书合约陆续在2024年届满后因而废除发行。台湾《上报》发表文章《柏杨遗孀要禁用<丑陋的中国人>， 反认证酱缸的存在》，作者卢斯达认为，这本来可以是一个体面的拒绝，然而这是一个政治问题。这在中国本土，或者对在台湾的中国人是一个要摆正的大是大非问题。
文章说，如果这是一部设置了“反转”的影片，也就是你以为一切已经尘埃落定，没有鬼的时候，最后你在细节中发现，又好像是有超自然现象。柏杨的遗孀要禁止他的书如何使用，这可能涉及一些法律上版权归属的问题，然而这像认证了酱缸某程度上存在。柏杨 2008 年在台北去世，但他今天还是爬不出来，还是与它战斗著。
台湾《新新闻》发表文章《台湾会被边缘化？从拜习会和中共“历史决议”看美中台》，作者顾尔德说，十一月中旬两个与中国相关的事件都对台湾的未来有重要影响，一个当然是美中线上视讯峰会，另一个就是中共十九大六中全会通过的“历史决议”。前者决定了近期内美中关系的发展，而台湾议题是其中的重点；后者预告了未来至少五年内，习近平领导的中国共产党企图走的大方向，包括台湾问题。
文章说，值得注意的是，拜登说美中成立四个工作小组，处理“多层面”的议题。这些议题包不包括台海、印太安全问题？美中之间会在台海问题上──套句拜登的用语──设什么样的“护栏”（guardrails）？这个“护栏”会是美国在台海安全上直接向中国画红线？还是回到过去美中共管台湾，而台湾被禁锢且没有发言权？这将是后续美中台关系的关键。
作者认为，中共第三份历史决议的视野高度不够，在台湾问题上的表述也显得平淡无奇。习近平目前最重要的目标是二十大连任，如果这份《决议》透露出，他在党内还是面临著杯葛反对力量，在台湾问题上得分可能会增加他在国内、党内的正当性，至于到底是增强武吓的力道，还是要“秉持‘两岸一家亲’理念，推动两岸关系和平发展”？这要看中国内部情以及美中台关系动态演变。正当美中关系出现变之际，台湾也要展现自己能动性，台湾要持续向外界证明“Taiwan can help”，否则台湾可能在美中直接互动增加之后被边缘化。
《纽约时报》发表文章《拜登在中国问题上想两全其美，他错了》，作者Peter Beinart说，拜登总统在上任的头九个月里一直在努力争取对中国的影响力，然后本周与习近平主席举行了首次正式会晤，这其中的信息是明确无误的：美国将与中国合作，应对共同挑战，同时以优势地位竞争。策略很清晰，执行方面除了几个小问题之外都很不错。但有一个问题：拜登想两全其美。他的助手们坚持认为，把中国视为对手和伙伴之间没有矛盾之处。或者，正如国务院发言人所说，“我们可以边走路边嚼口香糖。”这是一厢情愿的想法；两个目标之间是冲突的。最近是有很多关于改善华盛顿和北京之间关系的言论，但拜登政府仍然没有把合作放在首位——尽管只有通过更深入的合作，美国才能解决对美国人最大的威胁。
文章说，鉴于华盛顿和北京在从台湾到南海再到中国糟糕的人权记录等问题上的严重分歧，这种合作现在看来可能是异想天开。拜登政府承受不起在鹰派和改革派之间模棱两可的代价，前者希望将中国视为敌人，后者则迫切希望采取重大行动防止气候和公共卫生灾难。政府需要选择它最重视的东西。假装不选择也是一种选择。
摘编自其它媒体，不代表德国之声观点
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
4月29日凌晨，台湾作家，人文大师柏杨离开人世，享年89岁。1920年出生于河南开封，49年迁居台湾，在那里曾遭遇10年牢狱之灾，70年代几乎被枪决。他最著名的著作包括丑陋的中国人，白话资治通鉴等等，对海峡两岸的中国人都产生了巨大的影响。