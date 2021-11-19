墙外文摘：封印《丑陋的中国人》，中国人更丑还是更美？

（德国之声中文网）柏杨遗孀张香华拒绝台湾中一学生教科书使用来自《丑陋的中国人》的一篇文章，并声称“如今当中国已做到扶贫，有饭吃，有厕所上”、该书合约陆续在2024年届满后因而废除发行。台湾《上报》发表文章《柏杨遗孀要禁用<丑陋的中国人>， 反认证酱缸的存在》，作者卢斯达认为，这本来可以是一个体面的拒绝，然而这是一个政治问题。这在中国本土，或者对在台湾的中国人是一个要摆正的大是大非问题。

文章说，如果这是一部设置了“反转”的影片，也就是你以为一切已经尘埃落定，没有鬼的时候，最后你在细节中发现，又好像是有超自然现象。柏杨的遗孀要禁止他的书如何使用，这可能涉及一些法律上版权归属的问题，然而这像认证了酱缸某程度上存在。柏杨 2008 年在台北去世，但他今天还是爬不出来，还是与它战斗著。

拜登的“护栏”如何保护台湾？

台湾《新新闻》发表文章《台湾会被边缘化？从拜习会和中共“历史决议”看美中台》，作者顾尔德说，十一月中旬两个与中国相关的事件都对台湾的未来有重要影响，一个当然是美中线上视讯峰会，另一个就是中共十九大六中全会通过的“历史决议”。前者决定了近期内美中关系的发展，而台湾议题是其中的重点；后者预告了未来至少五年内，习近平领导的中国共产党企图走的大方向，包括台湾问题。

文章说，值得注意的是，拜登说美中成立四个工作小组，处理“多层面”的议题。这些议题包不包括台海、印太安全问题？美中之间会在台海问题上──套句拜登的用语──设什么样的“护栏”（guardrails）？这个“护栏”会是美国在台海安全上直接向中国画红线？还是回到过去美中共管台湾，而台湾被禁锢且没有发言权？这将是后续美中台关系的关键。

作者认为，中共第三份历史决议的视野高度不够，在台湾问题上的表述也显得平淡无奇。习近平目前最重要的目标是二十大连任，如果这份《决议》透露出，他在党内还是面临著杯葛反对力量，在台湾问题上得分可能会增加他在国内、党内的正当性，至于到底是增强武吓的力道，还是要“秉持‘两岸一家亲’理念，推动两岸关系和平发展”？这要看中国内部情以及美中台关系动态演变。正当美中关系出现变之际，台湾也要展现自己能动性，台湾要持续向外界证明“Taiwan can help”，否则台湾可能在美中直接互动增加之后被边缘化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



中美关系，对手和伙伴不可兼得

《纽约时报》发表文章《拜登在中国问题上想两全其美，他错了》，作者Peter Beinart说，拜登总统在上任的头九个月里一直在努力争取对中国的影响力，然后本周与习近平主席举行了首次正式会晤，这其中的信息是明确无误的：美国将与中国合作，应对共同挑战，同时以优势地位竞争。策略很清晰，执行方面除了几个小问题之外都很不错。但有一个问题：拜登想两全其美。他的助手们坚持认为，把中国视为对手和伙伴之间没有矛盾之处。或者，正如国务院发言人所说，“我们可以边走路边嚼口香糖。”这是一厢情愿的想法；两个目标之间是冲突的。最近是有很多关于改善华盛顿和北京之间关系的言论，但拜登政府仍然没有把合作放在首位——尽管只有通过更深入的合作，美国才能解决对美国人最大的威胁。

文章说，鉴于华盛顿和北京在从台湾到南海再到中国糟糕的人权记录等问题上的严重分歧，这种合作现在看来可能是异想天开。拜登政府承受不起在鹰派和改革派之间模棱两可的代价，前者希望将中国视为敌人，后者则迫切希望采取重大行动防止气候和公共卫生灾难。政府需要选择它最重视的东西。假装不选择也是一种选择。

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