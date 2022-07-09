墙外文摘：安倍遇刺后的中国舆论

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《哀安倍，更哀中国》，作者冯睎干说，日本前首相安倍晋三遇刺身亡，全球哀悼，唯独中国网上却一片欢呼声，甚至有食店挂上横额，大书“庆祝安倍归西 普天同庆 全店买一送一”、“悼念安倍远去！本店周末狂欢三人 全场6折”等。不过最令人想不到的，是安倍遇刺，竟导致歌手梁静茹躺着中枪——她唱的《可惜不是你》在中国音乐平台要紧急下架，以免冒犯“当今圣上”。

文章指出，懂中国文化的人，理应念过《礼记》一句话：“邻有丧，舂不相；里有殡，不巷歌。”意思是：邻家有丧事，舂米时就不要唱歌（即所谓“杵歌”）；邻里举行殡葬，也不要在巷里中唱歌。就算两国关系剑拔弩张，快要开战，只要邻国有丧，本国也该停止出兵。如《左传．襄公四年》说：“陈成公卒。楚人将伐陈，闻丧乃止。”

作者说，这是泱泱大国应有之礼，当守之义。但今日中国，闻邻国有丧，只会第一时间禁播《可惜不是你》，对无数小粉红散播的仇日“非礼”言论，却只眼开只眼闭，这就是习近平所讲的“中华民族伟大复兴”吗？

安倍与习近平2018年9月在符拉迪沃斯托克参加东亚经济论坛期间

民粹爱国者与官方的互动

新加坡“端传媒”发表文章《张学友是敌是友？ ——民粹爱国者与中国宣传机器的分野时刻》，作者简素分析张学友香港“回归”25周年祝福发言被网民批评为不爱国事件认为，尽管民粹领袖确实没有带头攻击张学友，但过去的猎巫行动，也并非完全由民粹共同体完成，而是在官方意志默许下，民粹领袖确认了舆论的风向后，由更多流量主导的营销账号完成对“不爱国者”的围剿。换言之，民粹领袖的最大作用不是猎巫，而是示范“极化”爱国的流量回报，完成对舆论场的改造。而张学友一开始被攻击祝福语没有提“祖国”，正是改造后的舆论场的惯性。遗憾的是，在香港回归25周年之际，官方进行了配合节日气氛的调剂，民粹因此在香港问题上踉跄了。

文章说，民粹意见领袖所擅长的“猎巫”，一是在有“境外势力”问题时（香港问题被归类在此）作为中国话语权的体现，二是在出现内部舆论危机时攻击受害者，把内部问题转移为“境外势力”问题。换言之，民粹意见领袖所实践的是极化政治，是制造事端，扩大战场，压制反对声音。但在清零运动已经导致民生多艰的情况下，这支以“扣帽子”为作战方式的友军，不仅派不上用场，而且可能会带来更多怨气。

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习近平连任需要打台湾吗？

台湾“风传媒”发表文章《为什么中共今年武力犯台的机率偏低》，作者揭仲认为，习近平2012年掌权后迄今，已完成对共军和人民武装警察高层将领的大清洗。目前在共军与武警中身居高位者几乎都是习近平的亲信与支持者，尤其在作战部队之中。例如军改后调整组建的84个军级单位的指挥官，全都是在习近平2012年掌权后才被提升为将官，对习近平尤其效忠。只要习近平仍牢牢掌握军权，中共内部就不太可能出现值得一提的“反习势力”，遑论对习近平在20大后继续掌权构成挑战。因此，习近平在今年秋天20大后是否续任，完全取决于习近平自己，中共内部可说无人能有实力挑战习近平的决定；自然也没有部分国内外学者专家所担心，习近平需要藉武力犯台来立功，以便压倒反对派，让自己能三度连任的必要性。

作者提醒说，现阶段台湾方面真正应该担心的，是中共在台湾周边频率与强度都日益上升的军事活动，所可能导致的意外事件。因为在两岸政治互信严重不足、官方之间几乎无沟通、民间对立情绪不断上升，又不存在任何军事意外防止机制的情况下，一旦发生两岸之间的军事意外，就很可能导致紧张情势迅速升高，甚至发展成各方都始料未及的军事冲突。



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