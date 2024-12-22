墙外文摘：学者“进入中国”就能产出真知灼见？

中国研究学者、时事评论作家林和立认为，热衷于田野考察的中国研究学者，不必对“无法进入中国”过于忧愁，毕竟中共让你看到的或在档案馆抄到的东西，都可能已被“处理”过，品质往往堪比三鹿奶粉与毒棉卫生巾。

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《中共的变与不变：中国政治研究，需要典范转移吗》，中国研究学者、时事评论作家林和立说，当前，无论是研究中共党史与理论，或是中国具体的政经政策，国外的汉学家乃至关心国是的朋友，往往都遇到颇大的困扰，就是不太容易取得中方各级政府或大专院校的同意，前往进行田野考察，更不能奢望有关当局允许外来学者查阅内部资料。有不少前辈主张探究中国国情要来个“典范转移”，用其他的人文与社会科学的方法，来审视那“豪华吊灯中的大蟒蛇”。

作者认为，分析中共的走向未必需要特意参照“典范”。毛泽东、习近平的立国之道与统治模式，是极其原始粗糙的。颇为反讽的是，有越来越多理解中共“超限战”的人士，包括前领导干部与其家属，都因为各种原因移民到外国。习近平时期，特别是疫情封控三年，提供了有力的“润学”背景。有兴趣做田野调查的学者，不难在北美、英国、欧盟国家访问到这类人。这些熟悉内情的人士，在中国境内可能预期手机与通信设备受到严密监控，而无法说真话，出国后才能以匿名甚或公开身份畅所欲言。热衷于方法论，尤其是田野考察的中国研究学者，不必对“无法进入中国”过于忧愁，毕竟中共让你看到的或在档案馆抄到的东西，都可能已被“处理”过，品质往往堪比三鹿奶粉与毒棉卫生巾。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“埃隆·马斯克-泰勒·斯威夫特范式”的中国经济

《纽约时报》发表时事评论作家托马斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）文章《中美关系需要“马斯克+斯威夫特”》，作者将中国经济称为“埃隆·马斯克-泰勒·斯威夫特范式”——美国将用对中国征收更高关税赢得的时间来帮助更多的埃隆·马斯克脱颖而出，让更多的本土制造商在美国制造大件产品，这样就能向世界出口更多的东西，减少进口。而中国将用这段时间让更多的泰勒·斯威夫特进入中国，让年轻人有更多机会花钱购买国外制造的娱乐和消费品，同时也生产更多中国人民想购买的商品，为他们提供更多的服务。

特朗普誓言加倍努力生产高油耗车，并停止为购买电动汽车的美国人提供政府补贴。弗里德曼写道：你认为将来会发生什么？世界其他地方将逐渐过渡到使用中国制造的自动驾驶电动车，“而美国将成为新的古巴——你慕名去那里观赏那些需要人来驾驶的老式油车，”正如时报北京分社社长、擅长报道汽车行业的基思·布拉德舍对我说的那样。如果这会发生的话，我们某天从梦中醒来时会发现，中国将拥有全球电动汽车市场。

作者也指出，中国经济面临的最大的问题是，政府将中共意识形态和国有企业放在首位，这已促使中国一些最有才华的私营部门创新者悄悄地将资金、家庭或他们本人转移到日本、迪拜和新加坡。这对中国来说不是一个好趋势。

BYD等中国电动车品牌正努力拓展海外市场 图像来源: Ales Zapotocky/CTK/dpa/picture alliance

“我们把你灭了，你什么都不是”

时事节目“不明白播客”采访了曾经在中国和中东生活、现流亡美国的活动人士马聚。马聚出生于甘肃兰州一个穆斯林望族家庭，他的曾祖父马重雍是中国穆斯林哲赫忍耶北门派主持人，曾任职甘肃省政协副主席，但也因为其身份导致全家遭受中共迫害。

马聚在节目中回顾了在中国遭受迫害的两次经历。第一次是1976年的时候，他父亲当时在乡政府的集中营，听说自己在集中抓捕和枪决的反革命份子以及黑五类名单上，连夜从乡政府的集中营里翻墙而逃，然后带着全家逃难。“一家人就顺着铁路等待有火车来之后，一路向西，夏天的时候到达了迪化，就是乌鲁木齐。到达乌鲁木齐时，乌鲁木齐也在抓盲流，反正什么反革命分子，各式各样的。当时，我们大概就又走了半个多月，又是搭卡车，又是步行，又是坐牛车，最后到了伊犁地区的特克斯河，昭苏县的区域。我们就在特克斯河边上，挖了个地坑，我们一家人就住在那个地坑里”。

第二次是新疆“七五”事件之后，已是成功商人的马聚在兰州的家里遭到突袭抓捕，关在一个废弃的仓库里。“他们在我身边的拴了两条狼狗。如果我把腿放开坐在地上，因为我是被背铐着，然后带着脚镣，带着手铐，如果我要坐下了，把腿这样平放着，狼狗就能咬到我的脚，所以我必须得把腿蜷着”。

马聚回忆道：“他们说，那好，我们把你灭了，你什么都不是，没有人知道你在哪里，灭了就灭了。……然后我到那个坑的时候，我知道我也活不了了，因为他们演戏演的太真，我当真了，我就砰一下直接自己就躺进去了，把自己后背、身子摔得里边，因为还有很多石头吧”。获释之后，他逃亡到了美国。他在纽约开办了客栈和牛肉面馆，救助以穆斯林为主的“走线”移民。

“再教育营”里的噩梦一年 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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