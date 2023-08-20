 墙外文摘：如何阻止年迈独裁的习近平打台湾？ | 媒体看中国 | DW | 20.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：如何阻止年迈独裁的习近平打台湾？

有评论认为，外交手段没能阻止普京入侵乌克兰，也不大可能改变习近平吞并台湾的念头，他已将收复台湾描述为实现“中华民族伟大复兴”的重要一步。想收复失地的独裁者们一般不会被好言好语说服。他们只能被强大军事力量和韧性经济体的联盟阻止。

习近平和普京都已年满70岁

习近平和普京都已年满70岁

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《从习近平到普京，年迈独裁者的危险之处》，作者Michael Beckley指出，习近平和普京都已年满70岁，在可预见的未来，美国及其盟友将面临一个极其严重的威胁：这两名正在变老且拥有核武器的领导人将结盟，因为他们已感到实现自己不切实际野心的时间已经不多了。正如普京对乌克兰冒险发动战争所表明的，专制统治者并不总是想和平地淡出。作者说，留给年迈独裁者重塑世界的时间越来越少，而他们对国内人民服从自己、国外的人却蔑视自己的记忆却越来越深。

文章说，习近平和普京都明确表示过他们重新绘制欧亚大陆版图的野心。外交手段没能阻止普京入侵乌克兰，也不大可能改变习近平吞并台湾的念头，他已将收复台湾描述为实现"中华民族伟大复兴"的重要一步。想收复失地的独裁者们一般不会被好言好语说服。他们只能被强大军事力量和韧性经济体的联盟阻止。

今年3月习近平访问莫斯科与普京会面

今年3月习近平访问莫斯科与普京会面

作者认为，美国及其盟国应加快把武器运到乌克兰和台湾等前线地区，打造一个拥有大量武器弹药和关键资源的经济和安全集团，以保护国际水域和盟国领土的安全。西方国家必须联合起来，使北京和莫斯科不能有任何打一场轻松征服战的幻想。

打台湾？中国军队没有实战经验

《华尔街日报》推出系列播客"习近平的中国梦如何重塑中国"。在其第二部分中，该报中国分社副社长Josh Chin与记者Joyu Wang追踪了中国军队在习近平治下的迅速发展，以及台北和华盛顿官员正如何为中国入侵台湾的可能性做准备。

习近平在2012年掌权后马上做的事情就包括命令中国军队和将军们做好"能打仗、打胜仗"的准备。中国军队能做到几分？Josh Chin认为，中国有220万现役军人，但几乎没有人参加过实战。中国上一次打仗是1979年与越南在边境发生小规模冲突。战争经验很重要，尤其是考虑到现代战争的复杂性。中国现在有三艘航母，但单单操作一艘航母就需要数千人，每个人都有各自的职责，所有人必须协同工作，然后再与其他舰船组成航母战斗群，各舰船之间也必须协同合作。然后这个航母战斗群还要与空军和陆军协调作战。自反恐战争开始以来，美军几乎一直在打磨其进行此类复杂联合行动的能力。中国则不然，一直以来主要是通过让士兵参与联合国在非洲和其他地方的维和任务，来努力为他们积累作战经验。但如果你与中美两国的国防官员和分析人士交谈，他们都会指出，执行维和任务与诸如因台湾问题爆发冲突而采取的重大军事行动之间，有着天壤之别。

中国有220万现役军人，但几乎没有人参加过实战

中国有220万现役军人，但几乎没有人参加过实战

如果有一天台湾要在军事上对抗中国，能确定台湾是否有能力与之一较高下吗？Joyu Wang认为，台湾自身有抵御中国可能入侵的优势。其中一个是地理因素，台湾和大陆相隔一道海，台湾海峡也波涛汹涌，一年中只有几个月适合登陆。不过与此同时，作为一个岛屿，台湾也很容易受到封锁。台湾政府也正注意到这一点，并试图追加措施，确保在被封锁的情况下，台湾的网络连接也能保持正常，能源储备也是。因此，地理位置就像是一把双刃剑，可以帮助保护台湾免受入侵，但也会让台湾处于某种弱势地位。

延伸阅读：中国举行「围岛」军演 意欲何为？

"伦敦涂鸦事件"的策划者在玩反讽吗？

总部位于美国华盛顿的网络媒体"歪脑"发表文章《 "伦敦涂鸦事件"是高级黑还是低级红？谈中国宣传话语的传播逻辑》，作者贾葭说，来自中国浙江的留学生一鹊主导策划的"伦敦涂鸦事件"并非反对中国的反讽，因为一个敢于反讽社会主义价值观的人，不仅应该有使用自由言论的勇气，也应该有诚实面对自己的勇气。从一开始小红书的发布语言以及后续他的自辩来看，一鹊显然是一个缺乏勇气的年轻人，相比自由的表达，他更喜欢"安全的表达"。

文章指出，中共内宣和外宣不同。内宣更多的是服从性测试以及可执行命令，不会在乎对方的感受和文字的内涵，往往是很直接的价值判断--社会主义就是好，就是好，可以说一万遍。外宣则不同，外宣重视让对方相信，更多着墨于事实层面的有无，倾向于呈现一种事实判断。比如，上海的高楼大厦很多，比伦敦多，比东京多。这是一个事实判断，而且也的确是一种事实。外宣话语，说到这一步就够了，无需深入，有时候只是提供一种暗示的空间就够了。

其次，主流的宣传话语，是要靠信得过的人来讲。如果不是根红苗正的媒体或者媒体人、自媒体人，你擅自讲述主流话语，往往会被怀疑为阴阳怪气和不怀好意。忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。笔杆子在谁手上，也是大是大非的政治问题。不要说在伦敦，就是在北京，他刷一面白墙写上这二十四个字，恐怕也是要被警察讯问的，因为他并没有获得这样的授权。按照中方标准，一鹊在错误的地点做了本不该他做的事情。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Russlands Präsident Putin gratuliert dem chinesischen Staatschef Xi Jinping

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    普京送上“六六大顺”

    普京已经给习近平发去了７０岁大寿贺电。这也不是他第一次给习近平庆生。2019年6月15日，习近平和普京在塔吉克斯坦首都杜尚别举行会晤，收到了这位俄罗斯总统送上的生日礼物：除了满满一箱俄罗斯特色冰淇淋之外，普京还安排准备了写着“六六大顺”的生日蛋糕——因为这一天，应该是习近平66周岁生日。

  • China Präsident Xi Jinping 2017

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    不公开的领导人生日

    其实中国官方资料并未指明习近平的生日是哪一天。6月15日这个日期，主要是透过一些其它渠道被公众侧面得知。而百度百科以及官方媒体公布的“习近平同志简历”都只是写的“1953年6月生”。有中国媒体引述专家分析指出，不公开领导人具体生日可能是为了“防止搞个人崇拜”。

  • Indien Premier Modi Selfie

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    被“外人”曝光的生日

    这种官方简历只写月份的做法不仅限于国家主席，比如前总理李克强的公开资料上也只写了“1955年7月生”，而他的生日则是被印度总理莫迪“透出去”的。2015年7月1日，莫迪在其新浪微博账号上发帖祝他“生日快乐”，还贴出了一张之前两个人在北京的合影自拍（如图）。

  • Indien und China werfen sich gegenseitig die Journalisten

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    莫迪曾与习近平互祝生日快乐

    这位印度总理还在2015年9月17日自己生日那天发微博“感谢习近平主席对我的生日祝福”；次年6月15日，莫迪又发了一条祝福习近平生日的微博，引发众多网友转发点赞。不过随着近两年中印之间因为边界冲突而关系紧张，莫迪总理是否还会向中国领导人送出生日祝福，就不得而知了。

  • China Der chinesische Präsident Xi Jinping (Mitte rechts) und seine Frau Peng Liyuan (rechts)

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    还有哪些领导人曾为习近平庆生？

    人民日报海外版微信公众号《学习小组》的信息还显示，习近平的农历生日应该是在五月初五端午节。2010年6月16日，时任国家副主席的习近平在老挝访问，东道主也为他准备了生日蛋糕，而那一天刚好就是端午节。（图为2017年习近平和夫人彭丽媛访问老挝）

  • Nordkorea China Treffen Kim Jong Un und Xi Jinping

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    金正恩曾赠送花篮

    据朝鲜媒体报道，2013年6月15日，朝鲜领导人金正恩向习近平致生日贺函送花篮，“向敬爱的习近平同志致以最热烈的祝贺和亲切的同志问候”。（图为2019年6月习近平与夫人彭丽媛到访平壤，金正恩和夫人李雪主接待）

  • China Argentinien Freundschaftsspiel Fußball-Superstar Lionel Messi

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    梅西访华也赶上了庆生？

    2023年6月15日，阿根廷国家队与澳大利亚队在北京工体举行友谊赛，这也是足球巨星梅西此次访华行程中的“重头戏”之一。有媒体猜测，这场友谊赛选择在这一天举行并非巧合，而是为了向作为足球迷的习近平送出“生日礼”。

  • 不管是巧合还是特意的安排，习近平热爱足球这件事早就不是什么秘密，他也一直希望中国足球能够跻身世界强队之列。然而不管是斥巨资收购欧洲足球队的股份，还是花天价引进“外援”，似乎都未能提高中国足球在国际上的地位。

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    习近平的“足球大国梦”

    不管是巧合还是特意的安排，习近平热爱足球这件事早就不是什么秘密，他也一直希望中国足球能够跻身世界强队之列。然而不管是斥巨资收购欧洲足球队的股份，还是花天价引进“外援”，似乎都未能提高中国足球在国际上的地位。


相关内容

ARCHIV 18/01/2023 FILE PHOTO: Taiwan's Vice President William Lai assumes the chairmanship of the ruling Democratic Progressive Party in Taipei, Taiwan, January 18, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo

墙外文摘：赖清德过境纽约 小粉红不见踪影 13.08.2023

有评论认为，“小粉红”在赖清德过境当日的战术回避不无道理。2019年，争取连任的蔡英文过境纽约，红侨抗议队伍如影随形，让台湾民众反感，形同“助选”蔡英文。

Russian President Vladimir Putin, China's President Xi Jinping and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders' summit in Samarkand on September 16, 2022. (Photo by Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP)

墙外文摘：习近平武力攻台谁来“清君侧”？ 02.07.2023

有评论认为，习近平当局一定会鼓噪普京对瓦格纳士兵秋后算帐，严加惩处，留下一段让中共军队里面忠诚不绝对的将领绝对胆寒的借鉴历史。

FILE - In this April 12, 2018, file photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping speaks after reviewing the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy fleet in the South China Sea. A new Pentagon report lays out U.S. concerns about China's growing military might, underscoring worries about a possible attack against Taiwan. The report's release on Jan. 15, 2019 came just a week after Chinese President Xi Jinping called on his People's Liberation Army to better prepare for combat. (Li Gang/Xinhua via AP, File)

墙外文摘：乌克兰教训——不打台湾，还是怎样打台湾？ 25.06.2023

有评论警告说，习近平从乌克兰战争中学到的军事教训可能是：中国将需要以大规模的极具震慑力的打击来对付台湾，会组建一支庞大得多的部队，并可能从一开始就打出核威胁这张牌。