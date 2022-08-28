墙外文摘：如何应对中国的间谍攻势？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国正发动间谍攻势，民主国家准备好了吗？》，作者Nigel Inkster是英国秘密情报局前行动与情报主管，国际战略研究所网络安全与中国资深顾问。他指出，30年前，中国的情报机构在世界舞台上还鲜为人知，但如今，它已拥有强大的实力和充足的资源。他们善于利用开放社会的脆弱性，以及对中国经济日益增长的依赖，来收集大量情报和数据，其中大部分发生在网络领域。

但中国的秘密行动并不止于此。作者说，中国2017年颁布的《国家情报法》要求公民为情报机关提供协助。但这项立法只是正式确立了已经成为常态的情况。更广泛的中国挑战来自从事可能不符合常规间谍概念活动的组织和行为者。其中大部分是由统战部组织的，这是一个党的组织，旨在吸纳华侨社区中有地位的成员——在习近平领导下，其范围已经扩大。中国还努力吸引其他西方公民。

作者认为，西方国家不应该害怕采取大胆的行动。与此同时，间谍活动和颠覆活动的影响也不应被夸大。苏联输掉冷战不是因为它的情报工作——这部分做得很好——而是因为其执政理念的失败。

事实可能会证明，中国的情况也会如此。西方政策制定者和情报机构必须进行创新和调整。但他们也必须确保自己采用的战略尊重自由、开放和合法的理想，正是这些理想对中国的党国制度构成了最大的威胁。

马来西亚华裔的“小粉红”倾向

总部位于华盛顿的网络媒体《歪脑》发表评论《返祖——新生代大马华裔的“粉红”窘态，是我们族群过去不够政治参与的惩罚》，作者阿鸿认为，被中共统战的大马华裔不仅热爱中国，在政治价值上也受中国大外宣的一连串影响，特别是否定普世价值的存在，反对与美国和其盟友的政治立场：对乌克兰卫国战落井下石，以及在最近日本前首相安倍晋三遇刺的事件上幸灾乐祸，亲中大马华裔的三观与一般小粉红相去不远。

马来西亚的虎年春节花灯

作者指出，由于大马的国族建设的工程中，不曾以自由、平等和民主等普世价值打造国族想像，导致马来西亚人的政治参与一直都缺少核心价值所支撑。随着今天中共统战的需求增加，以及大马华裔对中国媒体的接收度倍增，中共对大马华社媒体话语权也有越来越大的影响。除了对本地华语媒体的地下审查，中式社交软件如抖音和小红书也侧面形塑了大马华裔青年的文化样态。眼花缭乱的吃喝玩乐，旅游，娱乐圈的内容，其丰富度都是本地内容无法企及的，这让年轻用户对中国有越来越美好的想像。然而，他们对于这些平台的言论审查所知甚少，乃至于生活用词已被中式新语影响，将政府写成ZF后，也茫然不知其背后带着极权主义对平民审查的意义。

中国攻打台湾是假，挑战美国是真

台湾《自由时报》发表美国哈德逊研究所中国中心主任余茂春（Miles Yu）文章《中国对台湾的假战及其真实意图》，作者认为自中华人民共和国成立以来，中国共产党就对台湾人民和政府发动某种圣战（holy war）。然而，中共的圣战也是一场假战（phony war）， 因为中共是以虚幻的名义对付一个假想的对手。中共将其夺占台湾的决心，佯称为对绝对原则的坚持。这也是假的，因为中国的外交往往没有原则可言。

作者认为，中华人民共和国在台湾海峡不断挑衅的大战略，是为了推动中共的史诗级全球斗争，对抗世界资本主义民主国家的领导者美国。台湾海峡的所有重大危机，都是中共为了促进这项对抗美国的大战略而挑起的。它的目的是最大限度地升高台湾海峡的紧张情势，胁迫被认定为软弱和优柔寡断的美国现领导阶层按照中共的条件与北京合作。它企图迫使美国放弃支持热爱自由、主权和民主的台湾的决心，借此折损美国的全球威望和领导地位。



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