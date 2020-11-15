墙外文摘：奥巴马对中国太软弱，拜登呢？

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表记者张妍报道《擅长"以关系驱动外交"的拜登，会是中美竞争轨道上软弱的一方吗》，引述专家意见说，奥巴马自第一任期便有意识应对中国的挑战，制定"重返亚太"战略，时任国务卿克林顿亦主张将美国的外交和军事资源逐渐从中东移至亚洲，将之称为"寻找平衡点"。"但在当年的语境下，这样的政策被认为是太过对抗中国。"美国的政策制定者一度低估了习近平出任中国国家主席之后的影响力和实力，并指出由于奥巴马在第二任期非常想要达成伊朗核协议，相比之下，对中国的战略和部署从轻处理。"于是到了今天，我们被认为对中国太软弱。"

文章说，"拜登将是一个'以关系驱动外交'的总统，看着对方的眼睛，探究对方的核心议程，想出应对的措施"， "这不仅适合与盟友发展外交关系，也很适用于竞争对手。"未来的美国政府"会让中国看到，中美合作符合中国的利益"，"也是中国应该尽到的大国责任"。

林郑月娥怎样"送中"？

香港《立场新闻》发表文章《林郑施政：一心一意把香港"送中"》，作者颜纯钩认为，林郑宣读施政报告，洋洋三万字，废话一箩箩，大事是两件：一是如何变卖一国两制；二是如何把香港出卖给大陆，把香港的人才和储备搬去大湾区。

作者认为，大湾区是中共并吞香港的一项战略布署，以大湾区开发为由，将香港的人才和钱财都搬去大湾区，把香港搬空了，香港便没有活力，香港死气沉沉，再没有与中共讨价还价之力，中共就可以坐稳他们自己的江山。林郑对此心领神会，她的施政目标，便是挖空心思，把香港最有价值的人才和钱财，以各种公开和隐蔽的理由，搬到大湾区去，变成大陆的资产。

乌坎事件对香港抗争的启示

台湾《上报》发表文章《香港就是觉悟太浅》，作者无妄斋说，去年反送中演变成激烈的民主运动，为北京带来迎头痛击。为阻挡反对派凝聚民气力争立法会过半议席、将香港民主议程置于全球视野，中共不惜全力收紧对港政策，并透过一系列政治过程确认，务求各环节做到滴水不漏。于是乎，"选举"可以粗暴取消，泛民低头妥协又遭无情踢走，前有北京假借《基本法》宪政霸凌，后有特区政府逞国安罪行司法报复，更准备研究"大湾区境外投票"公然规避本地监察，威权自此再无顾忌可言。

作者援引近日获得金马奖的纪录片《迷航》讨论乌坎事件说，新生民主之所以无法萌芽，看似缘于中共官僚作风、村委力弱无法颉颃威权，加上过程中的构陷抹黑、村民的忿懑与不成熟所致。可是究其真相，很可能与汶川地震灾后处置雷同：中共如水银泻地般的地方党委，积极发挥"思想教育"之作用，针对村民以至村委本身极尽分化煽动之能事，先令事件本质止于"维权"，而非往上提升到"争取民主自治"，再往复地威迫利诱，致使因为各方利害矛盾导致一时的团结分化瓦解。最终，既孤立并逐一击破"反动势力"，成功将村民引诱至改革者的对立面，倒过来同情甚至拥抱起政府领导。当一切恢复旧观，未必错在对手太强，而是自身觉悟太浅，而已。这与香港境况，何其相似？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]