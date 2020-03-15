墙外文摘：天下大乱，对中国正是形势大好？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《疫情当前，中国摆布"好大一盘棋"，作者汤名晖引述毛泽东的话"天下大乱，正是形势大好"，认为虽然没有证据能证明各种阴谋论，但是在结果上确实形成有利中国的情况

作者认为，"新冠肺炎"发生后，中国虽然首当其冲成为疫区，无论其疫情状况的真确性和起因为何，实际是已经造成全球性的动荡。在此情况下，中国也在各个领域有所斩获，将此次的疫情化为瓦解内部和国际事务矛盾的机遇，精英权贵为能有更好的医疗资源，当权者得以借机扩大对不同派系的影响力，一盘内外兼顾的大棋局似乎在自然而然中因势而成。

文章说，这盘棋采取的"超军事手段"，非是疾病本身，而是疾病所产生的现象作为"超军事手段"，在全球性的政治、经济、军事和社会，甚至是心理和超心理的等各种层面的细腻操作。由于疫情对全球各领域心理层面冲击，让中国得以找到破口趁虚而入不同的区域和领域，从中转化矛盾的辩证过程，才是各方所需慎思之处。二次大战之前，各国忙于经济大萧条后的内部事务而使纳粹德国得以坐大，今日疫情严峻之际，若国际体系各主要国家对中国的举措"存而不论"，或是忽略其深层的战略意涵，恐将重现二次大战前国际社会自顾不暇的景象。

中国试剂造假，专制病毒蔓延

香港《苹果日报》发表文章《中国试剂造假，奢谈领导抗疫》，作者李平认为，如果说中国选定83个出口国或援助国有其政治考量还在情理之中，那么以买卖充当捐赠、医疗物资以劣充优，就是中共政制病毒的蔓延。

美国新冠病例已经全球第一 图为纽约Bellevue医院的户外停尸房（摄于2020年3月25日）

文章说，美国因早期对武汉肺炎掉以轻心正经受疫潮重创，中国官媒《环球时报》、《北京日报》的官方微信讥讽"美国，第一了"、"美国，世界第一"，大批网民对「America First」幸灾乐祸，进而对习近平成功领导抗疫歌功颂德，呼吁特朗普学习中国经验。然而，全球抗疫领袖的角色，就算美国此时无力担当，也不是中共可以窃取的，哪怕中国还幻想继续对世界卫生组织垂帘听政、让谭德塞继续当习近平的代言人，哪怕中国还幻想透过控制医疗物资出口主导抗疫舆论和秩序，但除非成功篡改隐瞒疫情、出口劣质医疗物资的历史，否则如何取信于世？

驱逐外国记者，将会削弱中国叙事

台湾《风传媒》发表文章《中国的全球新叙事与中美媒体战》，作者郑伟彬就中国驱逐外国记者指出，自上世纪以来，中国大陆领导人就一直有借助外国媒体，尤其是美国媒体向全球传递信息的传统，从毛泽东到邓小平、再到江泽民，都有通过记者的专访来输出其观点的例子。如果世界需要中国的故事，而中国大陆也希望向外输出自己的故事，那么这样的故事显然不应该仅仅局限于自身媒体的宣传与对外。同样，需要来自外部的视角，进行报道与描述。更何况，中国大陆的叙事方式，一直以来很难获得其他一些国家的认可，尤其是在欧美国家。

文章说，如果说中国大陆助力全球抗疫的叙事可以有务地树立起自身的领导者形象，那么中美之间在媒体领域的对抗，对商业媒体记者的驱逐，则将极有可能削弱前者的叙事，让这些叙事有说服力、影响力打了折扣。这种做法上的矛盾，虽然可以从中美两国之间的对抗寻找到一定的解释，然而此举的出现，却将意味着中美两国之间的关系将进入更加无法退回的地步。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]