墙外文摘：大陆人为什么支持武统台湾？

（德国之声中文网）新加坡“端传媒”发表文章《模糊在政治口号里的“他者”：中国大陆居民如何看待“武统”台湾？》，作者王耑秋和佳戚指出，关于中国大陆居民对于台湾问题看法的民调相对匮乏，境内的政治审查与研究者的自我审查导致相关的数据非常有限。在过去二十年间，仅有四篇面向大陆居民的问卷研究涉及了台湾问题。综合几次民调来看，来自相对富裕地区、受教育程度较高、对台湾新闻越关注、对台湾政府持负面态度的年长男性更有可能支持武统。

文章指出，对于两岸政治倾向差异的不了解，也许让政治冷感的大陆民众更倾向于接受官方叙事中对于共同的民族身份认同的强调，而高估“同根同源”的台湾“同胞”支持两岸统一的意愿。由于平台审查、防火墙的存在和媒体的选择性报导，使用简中互联网的网民很难获得关于台湾社会准确、即时的信息。例如近期在台湾大火的电视剧《人选之人》，虽然并没有触及到敏感的两岸关系议题，但仅仅因为展现了较为贴近现实的台湾政治生态，其豆瓣词条被迅速下架。

作者指出，专制国家背景下民调的诸多局限，亦导致民调结果往往难以反映“真实”的民意。如前文所述，因为媒体管控与知识壁垒，专制国家的民调很大程度上更像是“政治宣传”的投射，而非基于个人经验的理解。过往大量研究也表明，出于对采访者的不信任，专制国家的民众在回答民调问题是倾向于采取“战略性模糊”的策略，即含糊地回答一些问题，以防止受到当局的滋扰与镇压。但值得注意的是，民调有时对于专制国家其实有“颠覆性”的影响，甚至迫使专制政府对于民意做出回应。

德国之声解析：若中共侵台，将采取何种戰略？

中国军事战略更精简更划算

《纽约时报》发表文章《中国的军事力量正走向全球》，作者Craig Singleton指出，中国的国防战略历来侧重于保卫本土附近的领地。但随着军事实力和海外利益的增长，北京已转向将军事资产部署到更远的海外。与美国相比，中国在战术上仍处于非常不利的地位。但中国现在拥有世界上最大的海军。再加上它的新战略——比美国的“无处不在”战略更精简、更划算——可能会削弱美国的优势，使北京有能力在冲突中打击军事或其他高价值目标，或者中国周边地区发生冲突时，削弱美国将其军队转向中国周边地区的能力。

文章说，未来的战争将不仅仅涉及船只和飞机，还将包括大量网络战、电子战以及太空战元素。中国政府也在为自己在这一新领域的胜利做好准备。中国的战略支援部队是解放军主管太空、网络空间、通信和心理战的部门，负责将这一愿景付诸实施。该部队目前在阿根廷、巴基斯坦、肯尼亚和纳米比亚的四个已知的前哨基地保持着存在，这些基地为中国的军事太空计划运营跟踪和遥测站。

将中国踢出WTO？

《华尔街日报》发表文章《“北京规则”和“主权基金”：中国带来的秩序冲击》，作者Edward Chancellor介绍了两位中国问题研究专家贝书颖(Bethany Allen)和刘宗媛(Zongyuan Zoe Liu)的新书，分别为《北京规则》(Beijing Rules)和《主权基金》(Sovereign Funds)。贝书颖写道，中国政府对海外华人的批评极为敏感，中国想要世界接受这一点：“中国对生活在境外的华人拥有管辖权”；中国还想让世界了解，“批评中国政府的行为始终是对中国主权的侵犯”。她用整整一章的篇幅讲述了中国试图审查Zoom聊天记录和收集用户数据的惊人之举。审查对象不仅限于国内公民，还针对居住在海外的中国人。

刘宗媛在书中探讨了中国经济方略的其中一个层面，向读者呈现了中国如何利用金融资源来推进海外利益。值得注意的是，中国利用大量外汇储备为国有海外投资基金提供资金。2008年，中国一家海外投资基金对哥斯达黎加的贷款以要求该国终止对台湾的外交承认为条件。至于透明度，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷(Chris Wray)最近指责中国“使用精心设计的骗术”来掩盖其影响，使西方公司无法察觉。多年来，西方国家政府对中国资本如饥似渴，以至于没有考虑中国资本可能带来的后果。

文章指出，无论是《北京规则》还是《主权基金》，两本书对主题的探讨都不够全面。不过，这两本书合在一起，还是让我们更好地了解需要做些什么来制约中国在海外的行动。“核武级选项”是将中国踢出WTO。作者认为，这一选项值得考虑。



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