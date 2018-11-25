墙外文摘：大选反台独？道歉更辱华？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《一个中国人眼里的台湾选举：不统一才是台湾社会最大的共识》，作者末夏说，从没有任何选举的自由与投票的权利的中国人对选举的热爱与观察，多年来普遍聚焦在美国与台湾。

文章说，这本来是一桩台湾社会的民主选举，放到大陆语境下，为了追求国家主义的政治正确，当然要旗帜鲜明反台独，说民众投票主要原因是因为两岸关系。诚然，两岸关系是存在因素，但它远远没有夸张到大陆的意淫政治正确里。作者认为，经济问题的提振，对于民主制度与威权或极权制度国家，是完全不同的两类体现，它背后还要关乎于社会正义丶法治与全社会健康程度。"如果把政治丶社会与经济全方位来看，毫无疑问，大陆人必须要羡慕台湾人，必须恭喜台湾人，恭喜这里每一个公民，每一个有投票权的民众，每一个可以决定自身与区域发展真正能融合一起的普通人"。

中国到底少了哪一点？

台湾《风传媒》发表文章《中国，的确少一点》，作者张赞国说，纪录片导演傅榆在第55届金马奖引起统独话语之争，症结不在台湾，而在中国。前者可以容忍五星旗在台北招摇过市，视若无睹，不当一回事；后者却闻台独而色变，如丧考妣，呼天抢地。两相比较，中国的确差一点。

傅榆金马奖典礼致词引起风波

文章说，中国真正少的，并非地图上台湾这个弹丸之地，而是"民主"的主字上那一点。中共有9000万党员，一党独大，中国集14亿人口，穷尽洪荒之力，竟然连一个小点都不可多得，从上到下，民王横行，成就了几世代的阿Q，代代相传。"民王当道，民主便是奢求。在中国，中共骑在人民头上，长手无所不在，中国人民即使到了国外，恐怕也还拖着一个无形的锁链，依然身不由己"。

中国对香港已经调整打压手段

《纽约时报》发表文章《香港已不再是香港》，作者戴耀廷说，多年以来，这个城市既不真正民主，也不完全专制。它的政治既有民主元素，又有专制元素，但总的来说，它是更偏向于民主，而不是专制。香港与北京政府的"一国两制"安排，给予了它很高程度的自治权。该地区通过限制地方政府的权力和保护公民的基本权利来维持法治。但这种情况不再。在2014年下半年的"雨伞运动"(Umbrella Movement)，即一系列抗议活动和使香港主要街道瘫痪79天的占领活动后，中国共产党调整了它的手段。北京的中国政府越来越多地在政治上打压香港，同时在经济上持续将其融入内地。

文章说，香港的《基本法》由北京的全国人民代表大会常务委员会作出最终解释。在长期被视为例外之后，诉诸这一权力机关的做法近来已变得正常化，以便为中国政府的镇压行为提供一种有宪法支持的表象--带有独断专行的意味。

D&G广告辱华，道歉更辱华？

香港《苹果日报》发表文章《真辱华，假道歉》，作者冯睎乾说，看了D&G创办人杜寸（Domenico Dolce）和加班拿（Stefano Gabbana）的"道歉"短片后，忍不住大笑。D&G广告是否"辱华"，似可争议；但两位大佬的"道歉"，肯定存心做假。魔鬼在字幕。杜寸和加班拿拍的短片，全讲意大利话，除了最後像机械人一样，齐声说了句"对不起"。短片拍给中国人看，当然配中文字幕（简体字），但离奇的是：字幕跟原语的意思，有非常明显的差异。

文章说，D&G道歉做假，可谓铁证如山。即使广告不算辱华，这种"道歉"又算不算呢？理论上是算的。但比起在世界各地出洋相的中国人，D&G的辱华程度，只是小巫见大巫。为了一个无聊广告而反应过激，本身已有辱斯文。严格来说，D&G不是辱华，而是辱愚。

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