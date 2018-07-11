墙外文摘：国际压力够大 岂止救出刘霞

（德国之声中文网）7月13日晚间在柏林客西马尼教堂(Gethsemane Church)举行的刘晓波逝世周年追思活动中，记者、作家张彦朗读了去年发表在《纽约书评》上的文章《那个留下来的人：历史会铭记刘晓波》更新版，《纽约时报》重刊了这篇文章。文章说，"自从一年前刘晓波因癌症去世，我经常想起谭嗣同的命运。癌症和刽子手的刀不是一回事。但他们的死跨越120年，在两人之间产生了共鸣。和谭嗣同一样，刘晓波为一项最终似乎以无望收场的事业付出了沉重代价--对刘晓波而言，这项事业就是1989年的天安门抗议运动。但随着时间的推移，历史证明了谭嗣同无罪；我在想，历史能不能也给刘晓波这样一个交代"。

文章认为，刘晓波的重要之处在于：他的一生和死亡代表了过去一个世纪以来中国改革者面对的根本难题：不是如何提高GDP或收复失去的领土，而是如何创造一个更人道、更公正的政治制度。他的使命就是为时代、为民族、为人类提供"超前意识"："知识份子的视野必须在现存的观念、秩序之外，必须是冒险者，孤独地前行，直到他走出很远之后，人们才可能发现其价值……他能在盛世中透视出危机的预兆，在自信中体验到即将光临的幻灭"。

外国人的"说三道四"为异议人士带来一丝希望

香港《明报》发表文章《刘霞获释，不是"人道"而是"人质"》，作者曾志豪说，稍谙国情都知道，刘霞获释，绝不是林郑月娥特首所说的"人道表现"。若要人道，何以软禁8年而不释放？应该把"人道"变为"人质"为恰。

文章说，如果说这是"人质外交"，也就要有交易的诱因和条件。传闻最多的便是中国为了和美国打贸易战，希望拉拢德国合作抗特朗普。这个分析最重要的结论是：原来中国的确需要国际社会的压力才会让步。这的确是身为中国人的巨大悲哀，外国人的"说三道四"才能为异议人士带来一丝希望。但几时，中国人才能只做人而不做人质？

中共不怕，皆因压力大够大

台湾《上报》发表社评《只要压力够大，中共还是会怕的》，认为刘霞获释不是有人突然人道（良心）发现，而是国际局势的逆转导致中国内部政治转变，导引出不同的结果。去年刘晓波过世后，美英法等大国政府与领袖齐声关切刘霞的处境，今年五月，默克尔访华前还在呼吁该让刘霞自由，她访华当下，还会见了被捉了三年、死生未卜的中国维权律师王全璋妻子李文足，但中国当局全部置若罔闻。如今，美中贸易战开打，刘霞被释放的当下，中国总理李克强才刚离开德国，下礼拜还在要北京召开中欧峰会，中共想透过释放刘霞拉拢欧盟各国，缓解中美贸易大战的压力，才是关键。

文章说，这其实是中共自导自演的人质外交。刘晓波在世时就曾撰文痛批这种放一个、抓更多的人质外交，"既残忍又下流"，"大陆的监狱中永远不缺与美国作交易的政治人质"。不过"人质外交"的另一面代表中共内部不是铁板一块，国际的压力会让中国民间社会的维权运动有若干回旋空间，就如国际人权组织"人权观察"表示："刘霞获释，表示如果有关政府若施加足够的压力，北京是会退让的。"说得更白一点，中共政权还是会怕的。

中美贸易战会将中共"打回老家"？

台湾《风传媒》发表文章《美中贸易战，是要让中国硬着路，回家吃自己》，作者曾淼泓说，中共对南海及台湾问题，一直坚信"不断的谎言就能变成真理"的信念，一再蛮干，此将逐步兑现马蒂斯所说，中国在南中国海一些有争议岛礁上降落军机和部署导弹系统，迫使美国重新考虑与北京的"合作立场"，并警告中国未来会冒"更大后果"的风险。

文章说，中共现况已是门户洞开，所有讲和条件虽全摊出，仍不为美国所接受，被要求所有关税限制立即全部打开，不得有任何三年、五年之缓冲期，因为西方国家被中共骗多次了，过去一阵推、拖、拉之后，全部回到谈判的原点。再也没有国家相信中国共产党的谈判内容，可是贸易战持续再打下去，"将可预见，中国的产品无买家、工厂就关门、工厂关门工人就下岗失业、下岗工人率全部家庭成员走向街头向执政的共产党要面包，中国共产党维稳不住，政权势必垮台"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平