墙外文摘：“回归”的不只是政权，还有殖民体系

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《主权移交25年：一场此地无银的"去殖"，从未真正解殖的香港》，作者荒原狼认为，二十世纪极为丰富的解殖文献则告诉我们，殖民与解殖从来不是止于国旗与最高长官之所属，而是深植到整个经济社会的体制之中，宰制著体制内的每个个体，使其无法摆脱殖民所带来的阶级压迫与不平等，即使那些政策早已不再以殖民之名而为。

作者详细讨论了教育自主、食物自主和规划自主之后认为，当中国政府跟香港官僚努力洗脱香港过去的殖民史，生产出诸多"去殖"的论述时，反倒此地无银地显现了殖民性如何根深蒂固地深植在香港。即使政体或者殖民状况有所不同，但殖民的体制和权力关系在回归后被承继过来，成就了新的精英管治阶层。当香港每三年被论述边缘化一次，永远需要中港融合来"打救"，需要融入北大人的发展大计中，结果令城市规划和社经政策继续被宰制，同时当中的压迫剥削并没有根本性的改变，殖民性仍然深深印烙在香港社经秩序之中，自治与自由仍是遥遥无期。

文章说，如果今天要再谈殖民，真的不应分神去关注殖民地是否负面这些历史沙石的问题，毕竟殖民体制不需要正名才能实行，权力关系也是通过各种知识生产和机制系统，施展到不同的群体之上。回到殖民性的反思，才是真正踏上解殖之路的重要一步。

香港国安法不是港人视角

台湾"风传媒"发表文章《回归25周年，东方明珠风华不再》，作者孔令信认为，2022年的七一没有港人大游行，因为《港区国安法》已经取消了港人民主自由的权利。作者引述"亚洲主教团协会"主席的缅甸薄茂恩（Charles Maung Bo）枢机主教的话说，香港曾经是亚洲最自由、开放城市，如今已变成一个警察国家，言论自由、新闻自由、集会结社自由、学术自由都被剥夺，宗教信仰自由也有备受威胁迹象；最近香港的亲北京媒体不断对教会进行文宣攻击，导致宗教领袖必须更多自我审查。看到一座城市从昔日的自由灯塔，如此激进快速地走上一条黑暗、受压迫的道路，令人心碎；看到中国政府如此明目张胆违背在国际条约中对香港作出的承诺，令人震惊。

文章认为，一部中国人大快速、强硬地完成立法的港区国安法，完全用的是北京观点而不是港人角度来处理香港事务与人权。这不就是一国一制最具体的写照？至于在英属时代的民主与自由，固然充满了英式殖民氛围，然而，自由与开放成就香港在世界经济上的"东方之珠"地位，但是如今的香港呢？一部《港区国安法》早就凌驾于1984年《中英联合声明》之上，少了自由与民主，香港已和内地三线城市没有两样了。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



香港司法的社会改造正在进行

台湾媒体"报导者"发表文章《国安法两年后的香港：司法铁幕的"社会活体改造术"》，作者陈清指出，中国709大抓捕斩除数代维权律师，至今余波未了。同类事件尚未在香港发生，但法律界面对的压力和阴影可谓路人皆见。即便两大律师团体都在内部选举中选择"重返专业"、"不讲政治"；甚至在最近的终审法院海外非常任法官辞职事件中，主动为政府、为香港的"司法独立"辩护──每个人都要接受国家的检阅和处置。

文章说，与此同时，政府"改革"法律援助体系，声称是避免有人"滥用"体系，将公帑支出法律援助金集中在少数的律师身上。而有关"改革"，让刑事案件的被告人不得在接受政府援助下自选律师，也限制律师和大律师每年可以透过法律援助接收的司法覆核案件数目。

作者认为，律师离港、承压、接受法律援助的刑事被告人选择心仪律师的权利受限，预计将迫使更多被告选择自辩，在没有法律专业的协助和保护下面对检控和庭审。这对于一般被告的合法权益而言，难言是有保障的结局。但没有接受过法律训练和法庭程序消磨的被告，亦可能为一板一眼的走过堂带来不一样的变化。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。