墙外文摘：唯有抵制北京冬奥，方能捍卫奥运精神

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《谁说政治不能干预奥运－一场良心与恶胆的对决》，作者宋国诚认为，自美国领衔率先对北京冬奥进行外交抵制以后，响应跟随者有之，犹豫考虑者有之，反对抵制者有之。纵观各方理据，表面上是政治与体育之间"井水与河水"的关系问题，实际上是一场人权良心与政治恶胆之间的深层斗争。抵制北京冬奥绝不是一场"政治干预体育"的陈旧戏码，也不是一个"抵制与反抵制"的简单话题，而是一场人性的丑恶之争，价值的正反对决。

文章认为，美国的外交抵制，不是一场简单的"政治干预体育"，也不是对中国的战略围堵，而是对一种"奥运吊诡"--中国打著奥运旗帜反奥运精神--的抵抗，美国如果以官方形式出席，等于赞同或姑息中国的人权暴行。在此意义上，美国的抵制与其说是抵制一场全球赛事，不如说是对奥运精神与人类价值的捍卫，一如国际女网协会(WTA)不惜以退出中国境内的赛事，来表达保障协会成员安全与权利的坚持。

作者说，如果说运动员才是主角，外国官员是配角，那么国际奥委会就是"丑角"。国际奥委会是一个结合电视转播权利金、厂商赞助、广告收入、消费运动员体能技艺吸引世人眼球于一身的"资本主义体商联合体"，也就是体育与商业结合的全球性牟利组织。这个组织的宗旨表面上是奥运精神，骨子里却是商业市侩主义。如果国际奥委会能在"彭帅事件"上配合中共演出，充当粉饰彭帅事件的帮凶，对于美国的外交抵制，除了表示"完全尊重"之外，还能说什么？这个利字当头的国际奥委会，能证明彭帅的"什么安全"？是免于软禁关押的安全？免于"被消失"的安全？还是"不存在性侵问题"的安全？

WTA终止中国赛事意义重大

台湾《报导者》发表文章《彭帅、坎特与冬奥──"逆中"风暴下的体坛启示录》，作者陈子轩指出，

国际女子网球协会（WTA）主席西蒙（Steve Simon）终止在中国与香港的所有赛事意义重大。近年来，每每在人民币之前低头的各大运动组织，包括NBA处理前火箭队总管莫雷（Daryl Morey）在Twitter发文挺香港、英超对于当时效力于兵工厂队的厄其尔（Mesut Ozil）发声力挺新疆维吾尔人等事件之后，各自所属的运动组织纷纷以无视甚或切割来回应，因此WTA这样的大动作著实令人眼睛为之一亮。

文章说，与WTA相较之下，由于中国的阿里巴巴与蒙牛近年已跻身奥运顶级赞助商"奥运伙伴"（ TOP），国际奥委会（IOC）与中国利益牵扯渐深，北京冬奥在即，原本网球与冬奥无涉，但国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）却多次揽任在身，企图扮演和事佬的角色粉饰太平，甚至向外界传达所谓彭帅平安的消息，不论动机或是成效，都让人见其丑态。

应对气候问题，合作不如竞争

《纽约时报》发表文章《中美竞争才是应对气候问题最好的办法》，作者Deborah Seligsohn指出，中美气候问题加强合作迅速得到了政策专家们的赞赏，尤其是双方的重大意识形态分歧仍然在人权、香港和台湾的法律地位，以及知识产权保护等方面阻碍美中关系的时候。气候问题似乎是为共同目标一起努力的难得机会。然而，强调合作将达不到目的，在全球气候问题上取得进展的最大希望是负责任的竞争。

文章认为，虽然拜登气候方案的一些方面仍有待参议院投票通过，但已在今年11月签字生效的基础设施法中有几个相关的关键部分，包括为更多的电动汽车充电站、电网升级和改进铁路提供财政支持等，现已成为了法律。这使得致力于绿色技术的美国企业在能够与他们的中国对手竞争上处于更有利的地位。对以美国为基地的项目提供持续的长期支持，是在风能和太阳能等其他可再生能源市场建设美国工业能力的关键。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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