墙外文摘：哇哈哈的“爱国”难题

有评论认为，中国最大饮品生产商“娃哈哈集团”的接班人宗馥莉面临的困境，并不是国进民退和开放市场之间拉锯的问题，而是从一开始，国有经济就一直没有真正退场过。这个时代，已经没有民营企业的机会。

（德国之声中文网）最近，中国最大饮品生产商“娃哈哈集团”的接班人宗馥莉突然辞职又迅速回归的戏剧引起了巨大关注。台湾“上报”发表文章《“娃哈哈”撕开了“中国民族企业”遮羞布》，作者上官乱认为，此事暴露了中国民企在有限市场、民族主义与中共体制下博弈生存的真实面目，也撕开了“中国民族企业”的遮羞布。

上官乱说，哇哈哈创始人宗庆后背靠政府，大方享用起民族主义和爱国主义、市场手段三大自助餐，用市场手段干掉乐百氏，用民族主义打败外资达能，用爱国主义打败农夫山泉。在送走了达能之后，宗庆后开始了他的第二个算盘——和杭州国资谈判，希望国资能退出46%的股权。殊不知，这才是他真正的生死局。宗庆后以为很简单的清除国资计划，一直到他去世后，也没有解决。因为国资退出既不是一个商业问题，更不是宗庆后能够再次操作民族主义的对手，因为国资就是民族主义本身。而且这个问题最终成为宗馥莉接班的最大障碍——因为现在，不是国资占了娃哈哈多少不清晰的股权的问题，而是宗馥莉控股的宏胜等合资外的公司过去架空了拥有46%国资股权的娃哈哈母公司，这到底算不算侵吞国有资产？国资、政府，一直在娃哈哈的壮大之路中若隐若现，随时等著收割一切。矛盾终于在宗馥莉接班以后集中爆发。

文章认为，其实娃哈哈的问题，都并不是国进民退和开放市场之间拉锯的问题，而是，从一开始，国有经济就一直没有真正退场过，就像娃哈哈体内一直盘踞的那说不清道不明的杭州国资。就在刚刚过去的三中全会，“改革”二字打了满屏，但是不过是把过去的开放改没了，提出的口号是“推动国资国企坐大做优做强”，这个时代，已经没有宗馥荔的机会。

阮富仲之后，越南 “竹子外交”能否延续？

总部位于新加坡的“端传媒”发表文章《越共总书记阮富仲逝世：他在越南政治经济外交留下了什么遗产》，作者Judy Wu指出，长达14年的阮富仲时代借由反腐运动恢复越共在人民心中的信心，同时也借由“竹子外交”带领越南融入世界，并透过经济成长建设越南成为现代化国家并创造党的合法性，借此保持越共的统治地位。

文章说，作为教授与学者的阮富仲并没有地缘政治的强人形象，但他凭借慢慢建立的威望却足以与中国和俄罗斯这两个传统伙伴建立紧密的关系，更让现存几个共产国家为其举办吊念。在其逝世后，中共总书记习近平亲自前往越南驻北京大使馆吊唁，并在吊唁簿上写下“沈痛悼念越南人民的杰出领袖、中国人民的伟大朋友阮富仲”，更派出中共中央政治局常委王沪宁率团参加丧礼，显示中方高度重视中越关系。俄罗斯总统普京也在向吊唁电文中提到：“阮富仲作为俄罗斯真正的朋友将永远被俄罗斯铭记。”至于其他的共产国家，如古巴、寮国，都将在国内为阮富仲的逝世举行全国哀悼，期间降半旗并不举行娱乐活动致哀。

另一方面，阮富仲也让越南与西方国家和各种国际组织建立并提升关系，他不仅说服了美国承认他所管理的政体的合法性，更被邀请以国家元首的身份访问白宫，并亲自接待和会见了几位来访的美国总统。在阮富仲任内，越南告别了过去与美国的战争阴影，为双边关系开启了一条充满合作的道路。这显示阮富仲的外交遗产将持续带领越南与各国维持着良好且平衡的关系。

对岸根本不把台湾视为“假想敌”？

台湾“风传媒”发表书摘文章《特朗普直言不讳，两岸岂能充耳不闻》，作者赵春山指出，假如特朗普当选美国总统，将对台、美、中的三个双边关系，造成重大冲击。

文章说，特朗普一旦胜选，他特立独行的作风，可能让盟国更加无所适从。美国是台湾第二大贸易伙伴，台湾对美出口已连续7年出现正成长。台湾不仅对美享有长期贸易顺差地位，美国且是台湾第三大外资来源国，也是尖端科技主要来源。“在商言商”的特朗普，能因此轻易放过台湾？

作者认为，民进党政府强调“备战”重于“避战”，但忽略了以当前两岸实力的不对称，对岸根本不把台湾视为台海战争的“假想敌”。以对岸处理澎湖渔民越界捕鱼的手法看，中共此时更担心两岸出现“擦枪走火”的意外。台湾应避免因备战而成为亚洲的火药库，更须从两岸关系找到避战的办法，这应较美国的安全保障，付出更小的代价。

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