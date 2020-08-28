墙外文摘：和平奖索然无味，王毅吓倒诺委会？

（德国之声中文网）挪威诺贝尔委员会近日公布本届和平奖得主为「联合国世界粮食计划署」（World Food Program）。台湾《上报》发表文章《今年诺贝尔和平奖终究以索然无味收场》，作者李濠仲说，和2012年颁给尚未脱离欧债风暴的欧盟一样，在冠冕堂皇的表彰用语之下，都显得有些牵强，尤其对照这座奖项百年历史上曾经有过的辉煌纪录，尽管争议的受奖者不少，似乎也都好过又一次把"世界上最具声望的和平奖"弄得如此索然无味。

文章说，诺贝尔和平奖的影响力无庸置疑，所以每年十月，很多独裁国家都会盯着它这回又要给自己找什么麻烦，它也确实让许多独裁者恨之入骨，其中引起最大震撼的就是2010年颁给中国民运人士刘晓波。

今年的诺贝尔和平奖颁给了联合国世界粮食计划署

作者说，中国外长王毅借由欧洲之行，警告挪威别再把和平奖赠给中国异议人士，尤其是香港抗中者，此话是否确实"发挥作用"，只能留待日后出土的文献去推敲了。

跨国企业应该对中国胁迫说不

《纽约时报》发表文章《中文网在中国扩张的跨国企业必须保护民主》，作者David J. Teece说，企业有社会责任，必须保护民主，支持国内外开放公正的社会。

文章说，中国最近的事态发展尤其令人不安。中国共产党有能力建立强大的技术力量来胁迫和征服竞争对手，它会不择手段地赢得商业胜利，包括在民主碍事的时候破坏民主。这一点在涉及5G、人工智能、生物技术等未来产业，以及半导体和光伏电池等当前产业时都是如此。为了避免受到进一步的惩罚，在中国扩张的外国公司往往不会公开谈论他们所面临的不公平监管待遇。

作者认为，这不仅仅是中国共产党的过错。一些美国、英国和欧洲公司的首席执行官和董事目光短浅，允许技术转让（通过授权、出售或盗窃）。这种财务决定损害了领导和管理能力，并削弱了公司的社会和政治责任。不过，跨国公司不能也不应该与中国彻底脱钩；双方在其中都有太多收益。跨国公司应该继续在许多领域与中国进行贸易，包括一些高科技产品，但他们必须睁大眼睛。

中国抛售美元就能击败美国？

美国总负债约26万亿美元，中国内地拥有其中约1万亿美元。 "在极端情境下，中国也许会把所有美债全部抛售光"？香港《端传媒》发表文章《若中国抛售美债，是否会严重冲击美国经济》，作者曾国平说，这个说法听来相当合理，但无论从现实操作看，还是从经济原理看，此一绝招根本难以执行。

作者说，人民银行若一边卖债，美债亦会一边贬值，震撼美国经济的同时，内地本身的外汇储备亦会蒙受损失。而且，两国之间的关系，也不是人与人之间"欠债还钱，天公地道"这样简单。国际金融的一个基本定义，就是经常帐（current account）、资本金融帐（capital and financial accounts）、外汇储备的变化，三者加在一起必定等于零。两国既是互相依靠，也是互相利用，没有高低之分，也没有主次之别。

有领导人说过中国是个"负责任的投资者"，这是表现大国风度，也是为现实形势所迫。中美经济贸易关系密切，在美债问题上两国的利益亦难分难解。无论两国领导人言论上是如何激烈，面对各种局限，实际上执行的政策往往会"负责任"得多。美债不是中国的秘密武器，至少不是短时间内可以使用的秘密武器。

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