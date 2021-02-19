墙外文摘：周边国家已为台海冲突备战？

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《中美战略竞斗的起源与未来》，作者刘怡采访了国际政治学者时殷弘。时殷弘教授说，中美两国最有可能导致冲突的，首先是台湾问题。它把中国军力、军事科技、西太平洋安全等一系列问题全都串联起来了。美国在西太平洋的两个主要盟国，日本和澳大利亚，加上台湾政权本身，基本立场、倾向是一致的，分歧主要是各家应该出多少钱、出多少力。如果从最近两三年的发展看，这几个国家和地区已经超出了单纯的遏制中国海上扩张的目标，已经是在做事实上的备战了。毫无疑问，谁都不愿意真的打一场大规模战争。但各国已经认为爆发局部战争是可以想像的，已经认为必须为这种可能性做好准备。

时殷弘认为，中美“脱钩”不仅早就已经开始，而且竞争极为剧烈，甚至可以说还是方兴未艾。拜登政府上台以后，特朗普时代的单边主义一定会在相当大的程度上在多个领域被推回去；但今天的民主党已经不是奥巴马或者克林顿时代的民主党，关键领域的对华“脱钩”还会继续下去。全球性的病毒“大流疫”更是助长了这种趋势：即使中美关系在2020年以前没有恶化，“大流疫”也会锐减国际旅行，对国际交流造成隔阂。

国际政治学者时殷弘

蔡英文政府应恢复与大陆对话？

台湾《风传媒》发表文章《拜登第一课——两岸应恢复对话》，作者萧旭岑说，拜登政府的两岸政策逐渐清晰，亦即是美国支持台湾民主，反对中共打压，但希望两岸自行管控危机，不能断绝一切对话管道。这个轴线与川普时期，把台湾当笔尖（前国安顾问波顿语）猛戳大陆，蔡英文也积极配合的情况大相迳庭。

文章说，拜登政府以“交往”重新定调美中关系，也鼓励两岸应恢复对话。蔡英文政府应该审视慎思，衡酌时空环境不同，与大陆在共同政治基础下恢复对话。官方之外，也应鼓励包括朝野各党派与各领域的交流对话，在坚持台湾利益下，以交往取代防堵，降低敌意，减少冲突，如此才是两岸人民之福。

香港终审法院“自我阉割”？

香港《苹果日报》发表文章《彭定康说对了一半》，作者李平说，眼见香港一国两制沦丧，连香港终审法院都沦为中共的护法，末代港督彭定康有关香港自主权的临别赠言——“我感到忧虑的，不是香港的自主权会被北京剥夺，而是这项权利会一点一滴地断送在香港某些人手里”——只是说对了一半。港版国安法取代《基本法》成为香港最高法律，一批对香港没有感情的党棍陆续加入中联办，并走向管治香港的前台，一国一法、一国一治已不可逆。

末代港督彭定康（Christopher Francis Patten）曾说： “我感到忧虑的，不是香港的自主权会被北京剥夺，而是这项权利会一点一滴地断送在香港某些人手里”

文章说，当终审法院认同港版国安法“地位特殊”，自己无权复核条文是否符合《基本法》时，可曾考虑港版国安法作为《基本法》附件，其法律地位竟凌驾《基本法》是何等荒谬？可曾考虑就算港版国安法，其第四条、第五条仍有尊重和保障人权的规定、仍有无罪假定等诉讼权利的规定，让终审法院有充裕的空间去解读被控人士的保释、去解读陪审团的必要？但终审法院接受律政司”从严理解”国安法条文的说辞，放弃依据《基本法》、普通法解释国安法的”终审权”，自我阉割，岂能不令人感叹香港自主权的断送已走到断送司法独立的巅峰？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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