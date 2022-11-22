墙外文摘：周星驰真的可以“关心祖国”吗？

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《周星驰悼梨泰院，惨遭小粉红出征》，作者冯睎干十三维度说，内地小粉红留言质疑周星驰： “周星驰多多关心祖国吧。”这实在太有周星驰无厘头的幽默感了。

作者提出，试想一下，周星驰如果真要“关心祖国”，他可以关心什么呢？关心北京四通桥的标语？关心胡锦涛现在的下落？关心铁链女的生死？关心唐山烧烤店受害女子是否在生？抑或关心富士康员工的大逃亡？以富士康近日的爆疫为例，网上近日已疯传员工徒步回乡的照片影片，但富士康究竟发生了什么事、有多少人染病、有多少人遭隔离⋯⋯公众都茫无头绪。你可以怎样关心一些你连知情权也没有的事呢？

作者说，如果周星驰关心在富士康逃亡的内地同胞，我是支持的，但小粉红和中国官方则未必支持了。“关心祖国”其实是一项特权，不是你想关心，中国政府就批准你关心。

我好奇的是，小粉红为什么要关心周星驰？人家已刻意不用“祖国”微博，而玩外国的IG了，你何必还要这样犯贱，像痴汉一样纠缠呢？

习近平将同时“反独”和“反外力干涉”

台湾“风传媒”发表文章《北京从“反独”到“促统”的战略转移》，作者赵春山指出，习近平在“廿大”报告谈过去五年的对台政策，比较醒目的是他用的是负面表列的方式，强调“坚决反对‘台独’分裂行径，坚决反对外部势力干涉。”至于未来五年的对台工作方向，习2021年在中共“十九届六中全会”提出“新时代党解决台湾问题的总体方略”、第三份《历史决义》，以及2022年8月中共发布第三份《台湾问题白皮书》时，就已做了详细的铺陈，现在强调的只是这些文件中的重要观点。仅管如此，我们仍可从中找出中共未来对台政策的蛛丝马迹。

文章说，习近平仍强调两岸经济文化交流，但交流的目的，不仅是对台让利和争取台湾民心，而是要进一步促进两岸融合发展。2014年11月，习近平在福建进行调研时说：“两岸同胞同祖同根，血脉相连，文化相通，没有任何理由不携手发展、融合发展。”融合发展是习近平的倡议，是一个从“求同存异”到“聚同化异”的过程，而关键在于“化异”这两个字。

作者指出，中共把“坚决反对和遏制‘台独’”，写进修正后的党章，说明“反独”是当务之急。由于中共认为“外力”是“台独”背后的靠山，所以“反独”和“反外力干涉”这两项工作将同时进行。

習近平二十大談台港

让美国商界反感，中国终于做到了

《纽约时报》发表文章《中国是如何失去美国的》，作者弗里德曼认为，在美中关系的恶化中，美国并非无可指责，但中国的责任要大得多。

作者指出，许多美国和欧洲的公司一开始对中国的市场操纵睁只眼闭只眼，因为他们仍然在那里赚钱；后来又向他们的政府抱怨——但要求他们不要向北京抱怨，因为担心报复；到今天，他们寻求将供应链扩展到中国以外的任何地方。就连苹果现在也在实现生产多元化，更多地依赖越南和印度。

作者引述商业顾问麦健陆的话说：“要让（美国）商界对中国产生反感，可是需要付出很大努力的，但中国做到了。”

文章说，习近平未能掌握的是21世纪所有最先进的技术——如半导体和mRNA疫苗——都需要庞大而复杂的全球供应链，因为没有一个国家可以在每一个日益复杂的组件上都做到最好。但这样的供应链需要合作伙伴之间的大量合作和信任，而这正是习近平在过去十年中挥霍殆尽的东西。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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