墙外文摘：后疫情时代，台湾当做最坏打算？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《正视中共"后疫情时代"的对台政策》，作者赵春山认为， 一场突如其来的新冠肺炎，改变了各国政府的政策优先次序，一些本属台面上的问题，现在都暂时退居幕后。在台湾，有人建议把防疫工作升高到国安层级；在对岸，习近平把新冠肺炎视为中共建政以来最严重的公共卫生事件。但疫情总会过去（希望如此），而令人担忧的是，潜藏两岸关系的许多老问题，因受"病毒"影响，已质变为新的问题，并形成"后疫情时期"两岸执政当局面临的重大挑战。

文章说，新冠肺炎疫情的爆发，影响到中共"历史交汇期"的对台政策布局。首先，疫情的一发不可收拾，暴露了中共一党专政体制的弱点，这是长期存在的问题，但习近平权力的高度集中却让问题严重化。其次，外界已注意到，中国大陆的经济遭到疫情扩散的重大冲击。再次，中共的国际形象严重受损，国际话语权大为削弱。台湾必须未雨绸缪，研判"后疫情时期"中共对台政策的变化，以及对两岸关系可能造成的影响。蔡政府的国安团队应就此提早进行兵棋推演，做最好的准备、最坏的打算。

习近平岂不知道视察的是伪装现场？

台湾《上报》发表文章《把一场作假的武汉视察演得像真的》，作者 颜纯钩认为，习近平到武汉视察，整个视察行程暴露出来的，是一场全面作假的表演。有网民发觉，他去视察火神山医院，本身就是假的；他到小区视察，每家每户都派公安驻守，严防居民当面喊话；他去看望病患，隔着很大一面落地玻璃窗，显然是临时布置的一个假病房，至于睡在病床上和他挥手的老人，究竟是不是真病人，也无从得知了。

文章说，以习近平多年浸淫中共官场的经验，他岂不知道所有一切都是摆设出来，都是伪装的现场，为拍照登报而设？他当然知道。他知道，他身边的人也知道，负责安排视察的地方官也知道，被视察的人也知道，以至那些被公安监视着，连阳台都不能靠近的武汉市民，当然也知道。谁都知道那些是假的，也都知道包括习近平在内，所有人都知道那是假的，上下做作，就把一场作假的戏演得像真的一样。中共的体制文化中，作假早就成风。以假立国，吃亏无数，至今仍不悔悟，有中共一日，大概都不可能改变。

"维稳"本身就是一种致命病毒

纽约时报中文网发表文章《灾难降临，中国更需要公民社会的力量》，作者郭于华说，此次疫情的发生和抗疫过程不仅将体制弊端和权力的颟顸霸道暴露无遗，也清楚地显示出民众的绝对弱势和社会力量的羸弱。正是这种社会结构性失衡才使得灾难后果极其严重，整体危机加倍放大。

文章认为，此次瘟疫灾难中，无数人们无力无助，进而悲愤绝望，另一些幸免于难的人们表现出的冷漠、歧视和排斥，更有一些基层执法者或临时防控人员表现出的暴力、残忍，都与公共领域和公民社会的缺失不无关系。与疫情同样严重的社会性灾难，强有力地证明了拒斥现代政治文明、压制公民社会的发育、走倒退之路的严重后果。置所谓政治稳定于人民生命健康之上的"维稳"，本身就是一种致命病毒。

谭德塞

谭德塞伙同习近平隐瞒疫情？

香港《苹果日报》发表文章《习近平谭德塞是武肺大流行双凶》，作者李平说，中共总书记习近平与世卫总干事谭德塞共同隐瞒、拖延酿成病毒全国大流行、全球大流行。中共与世卫形同结盟的疫情发布、抗疫决策，显示世卫已沦为中共的附庸，世卫接受中共巨额捐款难免有政治贿赂之嫌。

文章说，在世卫的宣传下，中共从隐瞒疫情、传播病毒的元凶，变成了抗疫的英雄和模范。世卫不只拒绝批评中国、拒绝用武汉肺炎命名新型冠状病毒，更一直压制疫情的世界流行等级。世卫的"专业"判断与建议，对各国防疫抗疫造成的影响可想而知。如果说，中共的隐瞒和不作为，酿成武汉病毒肆虐全国、走向世界，那么，世卫反对各国对中国封关、压制疫情等级，又何异于二度隐瞒疫情和不作为，酿成世界性灾难。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]