墙外文摘：叶问为什么替代了李小龙？ 

（德国之声中文网）近日，名导昆汀．塔伦提诺（Quentin Tarantino）在受访为其编导作品《从前，有个好莱坞》（2019，Once Upon A Time...In Hollywood）的同名小说宣传时，再次被问到片中的“李小龙争议”。香港《端传媒》发表文章《由昆汀．塔伦提诺近日受访讲起：为什么中国只能推崇叶问，而非李小龙》，作者翁煌德指出，李小龙在1969年给友人去信时写道：“我纵然仍叫自己的一套做中国功夫，但已对中国传统武术失去信心，因所有派别，基本上都是‘纸上谈兵’，咏春派亦不例外。”

文章说，比起直接引用李小龙形象，香港电影这十余年来主要是以《叶问》系列延伸了李小龙当年抵御外侮的核心精神。这些《叶问》系列作品，有意将焦点摆在李小龙所学是沿袭自“中国正统”。因为李小龙这种对“中国传统武术”的切割态度，摆在今日华人社会，无疑是“政治不正确”的。在中国、香港合拍片创造的一系列“叶问神话”中，叶问是一个有文化教养的武术家，要不是他人（通常是外国人）蓄意挑衅，或家人已身陷险境，绝不主动出击。这个角色承载了当代中国人对自己的认知——但其实看来更像是中共政权的自我宣传。

作者说，塔伦提诺一手拿中国资金，一手拍摄“辱华”情节，但他不过是拿了一根针，戳破了这个由中国人建构出来的神话幻影而已。

中共威风门面背后的裂痕

《纽约时报》发表文章《中国体制建立在谎言上，它无法埋葬自由世界》，作者Bret Stephens说，就算你不赞同新冠疫情的实验室泄漏起源论，也得承认这一点：若不是在危机刚爆发的关键时期中国官员百般掩盖，病毒可能有机会得到控制。相反，中国政府以谎言开始，此后一直在撒谎，代价就是世界各地的公众健康。他们还向世界上的贫穷国家推销一种效果不太好的疫苗。在中国共产党用盛大排场和实力展示来庆祝成立100周年之际，这些事实值得牢记。

文章说，北京的肆意妄为给了它强势的表象，但表面的强势往往掩盖了软弱的现实，威风的门面背后总有裂痕。

对北京来说，裂痕就是它的政权是建立在谎言基础上的。那不仅仅是历史的谎言，比如习近平在讲话中略去的中国大饥荒、文化大革命，以及毛泽东害死了多达8000万本国公民的其他暴行。那也不仅仅是政治的谎言，比如北京为了掩盖对新疆维吾尔族的人权暴行所做的积极宣传活动。

作者认为，撒谎的真正问题在于，一个不停对别人撒谎的政权最终也会对自己撒谎。正如时报的麦思理(Steven Lee Myers)和储百亮(Chris Buckley)去年报道的那样，武汉当地的卫生官员“在国家报告系统中隐瞒了有关病例的信息”，以免触怒中央政府。北京是在吹哨人将文件发布到网上后，才得知疫情存在的。从伪造的经济数据到腐败的安全标准，中国政治治理的其他方面莫不如此。北京自己的谎言机器将最终如何拖垮整个体制是无法预测的。但毫无疑问，这个体制已经遭到了严重削弱。

是中共该下台的时候了？

台湾《风传媒》发表文章《评习近平七一演讲─是中共该下台的时候了》，作者吕正理认为，从习近平的七一演讲，也可看见他仍然自认“伟大、光荣、正确”。习近平声称所谓的外来势力将被14亿中国人民筑成的血肉长城碰得头破血流，一方面是企图借此鼓吹中共一直以来灌输人民的狭隘民族主义，另一方面也在警告外国。但一般认为，国际社会对中共政权的恶感只会因此而增加，关系更恶化。

文章说，习近平处处在学毛泽东，以毛泽东为师。毛泽东虽然口中无时无刻不提中国人民，其实不恤人命，只不过是要驱使人民为其所用，不惜将人民带入危险之中。中共如今维稳所需的经费早已超过国防费用，成为无底洞。其所以仍能维系政权于不堕，主要倚赖经济稳定发展。国际社会对中共的制裁、围堵如果严厉到致使中国经济迅速萎缩，中共政权就有危险了。

作者认为，中共的问题并非仅仅习近平一人的问题，而是制度性的腐败及恶质的组织文化使然。有人概估，今日中国人民曾经直接或间接受害于中共政权者，达数亿人之多。中共9000万多名党员虽能享受特权，其中有许多人也不是真正愿意长久活在谎言、虚伪的世界里，未必会和党站在一起，尤以中下层党员为然。因而，中共政权一旦下台，必将是中国获得新生之时，也是共产党对全世界造成的威胁解除之时。

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