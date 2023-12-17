 墙外文摘:台湾108课纲怎样“去中国化”? | 媒体看中国 | DW | 17.12.2023

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墙外文摘:台湾108课纲怎样“去中国化”?

有评论认为，台湾引发争议的“108课纲”充满了台湾与世界的互动，充满思辨，强调的是历史和社会进程的关系，世界局势和台湾的关系，没有某种主义的立场先行，这和中国历史教育的核心天差地别。

正在参加课后补习班的台北高中生

正在参加课后补习班的台北高中生

（德国之声中文网）最近"国语文108课纲"在台湾引发热议。台湾"上报"发表文章《读完108课纲，这就是我梦想中的现代教育纲领》，作者上官乱是自中国大陆移民台湾的活动人士，她认为，在该课纲中，"中华文化基本教材内容应考量教学节数、学生学习兴趣与理解能力，编选能适切融入品德教育、生命教育、生涯发展、人权教育等议题的合适文本。选文宜附有章旨、注释、问题讨论等"。显然，108课纲的精神里，"中华文化"，不等于"中国文化"，而是拥有更广泛、更现代、更文明、更科学的内涵。不是"去中国化"，而是拓展中文的内涵。

文章说，在课程设置里，充满了台湾与世界的互动，充满思辨，强调的是历史和社会进程的关系，世界局势和台湾的关系，没有某种主义的立场先行，这和中国历史教育的核心天差地别。中国的历史教育是借所谓的马克思主义历史观，通篇都是为一个结论服务：就是共产主义是最高级的历史阶段，中共领导中国是历史的必然。同样，中国的国语文教育，是为了强调中共是中国文化的必然结果，政治课程教育是为了强调中共是全世界最先进的政治制度和生产力。

作者认为，108课纲不是没有问题，但是问题主要在于执行的层面。或者换句话说，这个课纲如果真有问题，那就是太过完美和理想化，执行起来和现实有些脱节。然而，当今世界上没有任何一个国家敢说自己的教育是成功的，是能够积极而公平地培养人才，但是一个开放的心态和积极求真的精神，才是一切美好教育的基础，108课纲拥有这样的基础，只是需要时间把它变成现实。

香港选民投票意愿走低

香港选民投票意愿走低

北京为什么不再向香港选民施压？

2023年香港区议会选举于12月10日完成投票日，这场只容"爱国者"参与的选举，投票率为27.54%，继2021年立法会选举后创香港地方选举史上最低，废票白票数目亦高于2019年区议会选举。新加坡"端传媒"发表文章《区议会选举观察：无视投票率，北京想培养什么样的"建制新贵"》，作者Pika pika指出，今次选举北京不再强力介入。不再向民主派喊话，无疑是因为当其实民主派连门进不去的情况下，若北京仍高调向选民施压，反而会更添挑衅印象；而且不问可知，民主派缺席意味投票率将达新低，接受投票率低的事实而低调带过，总好过因事激起民情，惹来公众聚焦违反原先将民情降温的目标。

今次选举以建制派内部较量告终，是否意味着未来地区工作将在建制派内部较会淡化？作者认为，目前看来是全然相反，因为地区工作本质是加强建制派基础手段，先有群众基础，再谈形象工程。建制派未来地区工作方针，首先要维持良性竞争可持续进行，然后是在当前建制大党选票基础上开拓新票源，做大个饼，长远推高投票率。所以预估建制派未来的地区工作方针，会是资源分配由以往政团各自修行转为制度化

作者说，可以预期北京与建制派在2019年区议会大败后，已经从新选制选举完成后，拟定好重返全港社区的人选, 支援团体与资源整合，随着明年1月1日任期开始，新任区议员能否完成北京派予争取民意的任务，有待观察。

中美缓和=台湾遭殃？

中美缓和=台湾遭殃？

拜登政府对中共仍抱有幻想？

台湾《自由时报》发表文章《拜登的政策使台湾变得更脆弱》，作者谢兰尼（Brahma Chellaney）认为，相较于加强吓阻，包括严肃评估中国封锁台湾的可能性，拜登总统更在意的是如何安抚北京。今年，拜登安抚中国的积极令人侧目-先是派遣一连串内阁官员访问北京，接着在加州与习近平举行峰会，甚至强调美国主导的国际行动旨在将对中关系"去风险化"（de-risk），而不是与中国"脱钩"（decouple）。拜登一方面关闭与俄罗斯的外交沟通管道，另一方面却恳求中国设法稳定双边关系。拜登将美国这个比中国更强大的国家，塑造成比中国更热中于改善两国关系的样态，可能会助长习近平的冒险行为。

作者说，尽管近年来美国的对中政策辩论反映出更多的现实主义色彩，拜登的作为仍是以不切实际的幻想为依归。幻想之一是相信中国会在全球重大议题上与美国合作，拜登现在正是如此。另一个幻想则是，侵略台湾或沟通不良的风险，可以透过定期对话来缓解，包括军事接触在内。这种思维忽略了一个事实，即中国的战略向来以隐密、欺骗和出其不意为核心。从南中国海到喜马拉雅山，这三个因素构成中国扩张主义的特征。由于习近平不可预测，美国必须投注更多心力，在印度-太平洋地区加强吓阻。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？

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