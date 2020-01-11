墙外文摘：台湾靠美国，香港靠台湾？

（德国之声中文网）台湾《自由时报》发表社论《再一次体贴民主的温度》，社论说，民主能在最大程度确保共同体成员的基本人权，并确保大家有社会流动的机会。比起任何型态的威权主义，这就是民主的优越性。就此而言，中国是台湾的对立面，香港则是台湾的参照系。1997年前后以来，香港经济出现表象繁荣，但事实上广大港人未蒙其利、先受其害，房地产更加高不可攀，中国大婶南来抢物资，社会摩擦层出不穷。另一方面，在经济繁荣表象之下，二十三条立法、全面管治香港、民主派立法会议员资格遭没收、送中条例，北京对香港的"内地化"步步进逼。从而，没有双普选的香港上空盘踞着一党专政的幽灵。于是，"今日香港、明日台湾"，遂成港人给台湾的淌血警语。没有一国两制样板作用的新疆、西藏，更不在话下。民主不是填饱肚子的食物，却是不可须臾或缺的空气，由此可见一斑。

文章说，两岸的对话基础，不是什么九二共识，而是民主。三十年来的两岸互动的现代启示录就在于：民主政治与威权主义，不可能对等达成永远的承诺，台湾与中国如此，美国与中国亦复如此。蓝营最严重的政治盲点，刚好就在这里，他们的背后是民主台湾，他们的眼前是专制中国，而他们对专制中国越陷越深，便跟民主台湾渐行渐远。幸好，台湾的民主头家，还想一次又一次地体贴民主的温度。

蔡英文会给香港多大的支持？

香港《明报》发表社论《蔡英文卖"芒果乾"连任 两岸紧张牵扯港局势》认为，蔡英文得胜并不是因为过去一年政绩特别骄人，而是外部形势太有利。蔡英文成功利用香港反修例风暴的"横流"，消解了"韩流"；中美角力升级亦帮了蔡英文一把。华府加紧借助台湾制华，再三出手支持台湾，国会更通过《台北法案》，为台北当局对外关系撑腰；与此同时，大陆一些台商亦因为中美贸易战，选择将部分生产工序搬回台湾。凡此种种，均对蔡英文有利。

文章说，蔡英文当选后发表讲话，形容选举结果反映台湾人拒绝"一国两制"，又说"很多香港朋友都会为台湾人民决定感到高兴"，然而说到底，蔡英文政府最关心的只是台湾利益，不是香港的前途。早前蔡英文政府表示，认为毋须制订《难民法》处理赴台寻求政治庇护的港人，在香港民间惹来不少回响，甚至出现"吃人血馒头"的质疑。港人争取权利，要靠自己的力量。

美国会给台湾怎样的保护？

香港《端传媒》发表文章《专访黎安友：美国如何看待台湾大选和中美台关系》，哥伦比亚大学政治系教授黎安友（Andrew）接受访谈时说，北京已经预料到蔡英文会赢，他们现在不高兴，将来也会不高兴，还会继续给她施压，但长期来看，北京的思维是乐观的。有人说习近平为解决台湾问题设下了死线，但我不认为那是很近的事，可能是"第二个一百年"，也就是2049年。我认为北京的策略是改变跟美国的军事力量对比，以及寄希望于经济上的吸引力--如果不和大陆保持密切的经济联系，台湾经济很难繁荣。另外还有信息战。这样他们认为能不战而胜。所以他们现在不用对政策做出很大改变，无论是蔡英文还是韩国瑜当选。

黎安友说，在保护台湾方面，美国有一定的动机，因为保护台湾意味着强化美国在西太平洋的军事姿态（military posture)，这在很多方面都是有用的。但是美国国防部还没有实施这些项目，他们忙于阿富汗和伊拉克。"至于会不会给予台湾更多外交方面的承认，我认为不会。没有人在推动这个议题，这显然会极大地冲击中美之间的关系。一些中国人认为川普发起贸易战是为了毁灭中国。并非如此。贸易战基本上什么也不是（basically nothing），川普并不想和中国大打一架"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]