墙外文摘：台湾防疫，优势如何战胜劣势？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《台湾必须掌握制度优势和环境契机，面对疫情与中国的挑战威胁》，作者张宇韶认为，台湾的优势（strength）是建立在民主政治下的“强国家、强社会”的治理能力。不论是逐渐抬头的公民意识，或是“国家/社会”或“政府/企业”之间的合作模式，都使得防疫政策存在更多的协调与互惠关系；这与威权体制那种由上而下的宰制、镇压模式存有巨大差异。此外，民主政治拥有极强的自我修复能力，当疫情出现动态变数时，得以在舆论监督与公众参与下达到沟通对话与调整的效果。

作者说，相对来说，台湾的劣势（weakness）则是多元开放社会所存在的“不效率”，即便这种问题也是制度本身的限制，亦可视为组织文化下的交易成本。消弥交易成本的方式只有透过信息公开、法律规范、社会资本累积的信任感等方式达成。

作者认为，台湾的机会（opportunity）与威胁（threat）反而是一体两面的变数，关键都在于中国身上。中国意图改变国际体系、区域权力平衡、全球经济分工、台海情势的作为，业已引发民主国家的担忧，但是台湾在民主政治、地缘政治、生产供应链、防疫成就这几个层面拥有不可替代的地位。

战狼咬人百八自伤一千？

香港《苹果日报》发表文章《欧盟撩醒狮，澳大利亚看舞狮》，作者李平说，1990年代中国崛起后，“醒狮”一度成为洗雪百年外交耻辱的民族主义符号，直到2015年横扫中国票房的电影《战狼》问世，“战狼”开始取代龙、狮，成为中国的图腾，战狼外交更成为习近平新时代外交的主旋律。

作者说，舞狮表演不咬人，战狼是会咬人的。会咬人的醒狮、战狼，不只与澳大利亚、美国打贸易战，对美国、欧盟的实体和人员的制裁也不手软。然而，战狼外交不乏杀敌八百、自损一千的例子。前年5月推翻中美贸易谈判初步协议如此，去年硬销港版国安法如此，今次制裁欧洲议会议员也是如此。

文章认为，去年底，中欧结束七年多的谈判达成《中欧全面投资协定》，本是中方为联欧抗美作出重大让步的结果，只待欧洲议会和成员国批准。孰知，欧中因新疆问题相互制裁，中方更直接针对欧洲议会议员，结果本已咬上钓饵的欧盟在议员施压下，可能不得不选择脱钩，在对华政策上要与澳大利亚、日本一样，跟随美国的步伐。中共为迎接建党百年赢了面子，输掉的是战略。

“悼念六四，当然无罪”

因去年纪念六四而被判刑的香港前区议会议员岑敖晖在《立场新闻》发表《狱中书简-写在六四案判刑后》，文章说，不是谁和谁“违法破坏法纪”，也不是谁人喊几句“法治已死”就能沦丧，当法庭、司法机关的“判决”，是跟“道德”完全脱勾时，其“正当性”就必然荡然无存。悼念六四，无论从怎样的角度去看，必然是正常的事情，是每一位拥有合理道德观的人，都会去做的事情，而这个行为，在法庭眼中是跟“伤人”同等程度的，哪有可能会有任何“威严”、有任何“正当性”可言？

作者说，假若六四这事的记忆，到我们这一代嘎然而止的话，这事就会正式被极权淹没。假如我们这一代人，不再记得六四，不再把其当作一回事，他朝一日，六九、六一二、六一五、六一六、七一、七二一、八一八、爆眼少女、八三一、十月一、梓乐、中大、理大、以及众多在运动中离开了我们的手足，都会遭受到同等待遇，所以六四是绝不能遗忘的。“不论怎样，我们都有责任不遗忘，这不只是支联会的责任，也是我们的责任，不管以怎样方式，今年我还是会在当天悼念那场血腥镇压中的义士。悼念六四，当然无罪”。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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