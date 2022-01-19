墙外文摘：台湾蓝绿联手反共将会如何？

（德国之声中文网）中国智库全国台湾研究会会长汪毅夫在港媒《中国评论新闻》12⽉15⽇的社论中表⽰，台湾的敌⼈不只是来⾃于绿营的台独势⼒，也包括蓝营的反共⼈⼠。台湾《上报》发表文章《中国统战最怕见到台独和华独联⼿》，作者寇谧将（J. Michael Cole） 认为，汪毅夫的⾔论不⼀定代表北京当局改变了对台政策，但确实反应了台湾⽬前的政治情况。蓝绿两党都不⽀持统⼀，且蓝绿两党都体认到，即便台湾的⺠主社会的确有些瑕疵，⺠主才是台湾最适合的道路。因此，针对"台独与华独均为中国统战的绊脚⽯"之说法，汪毅夫（以及北京当局）可谓完全正确。中国不仅将开始改变策略以扩⼤蓝绿之间的交锋，也可能会倾向于逼迫台湾⼈⺠在独立与统⼀之间做选择。这将瓦解国⺠党的"维持现状"策略，摧毁蓝营仅存的"灰⾊地带"空间，进⽽影响⽀持华独的⽀持者与党员。

文章说，如此趋势对台商和台侨不利，台湾艺⼈在中国发展也已经受到不⼩冲击。如果中国政府逼迫这些⼈表态⽀持统⼀并反对台独及华独，就更容易催化台湾社会选边站。不同"阵线"的台湾⼈将无法依靠或接近中国市场。换⽽⾔之，只反对台独是不⾏的；中国已经不接受"维持现状"或华独立场。

作者认为，中共几⼗年以来只反对台独，允许台湾拥有⼀定的实质独立。但在北京当局恐怕不再如此"慷慨⼤⽅"。若"台独"与"华独"开始联⼿，中国的统战策略将遇到最⼤障碍。

蒋经国反共与保台的动机

1月22日当天蔡英文在蒋经国总统图书馆开幕致辞，肯定蒋经国坚决反共保台，这席谈话有如深水炸弹般在绿营内引爆。台湾《新新闻》发表文章《小蒋"保台"为"保党"，忧党国不得善终》，作者顾尔德认为， 从一九五○年代以来，香港等地的中间人在国共高层间传讯一直未断，但是蒋经国也始终宣示反共立场、坚拒与中共直接谈判。他的坚定反共和早年和共产党斗争经验有关，蒋氏父子与毛共斗争接连失利最后转进台湾，让他们对共产党戒心很重。另一方面，他也担心与中共谈判会让人民觉得被欺骗而反弹。

文章说，从桥头事件到美丽岛事件，蒋经国为维系国民党政权对异议者绝不手软。蒋经国最后对美丽岛事件的处理，是因为介意国民党这个外来政权集团能否在台湾善终。也许蒋经国时代的结局对台湾而言是个happy ending，但过程绝非宁静。而蒋经国反共与保台的动机更不是现在蔡英文想演绎的。

中共威胁下台湾社会的精神错乱

新加坡《端传媒》发表文章《当台湾政府背书蒋经国七海园区：一场关于"反共"的价值

真空》，作者萧伶伃认为，蔡英文与苏贞昌对蒋经国的定位，反映出台湾整体社会的共同体感立足在集体政治需求下的精神错乱，陷入价值真空的困境。面对中共实质威胁下延伸出的政治需求，蒋经国不是威权的代言人，也不是近乎台湾历史半世纪政治压迫的掌舵者，他是中华民国在台湾得以延续的精神领袖与神主牌。最令人感到危险的是，包含蔡英文与柯文哲在内非国民党籍人物的发言都在无形中忽视、罔顾蒋经国的反共旗帜是插在台湾社会的鲜血与牺牲之上，极其冒险地间接正当化蒋经国政权在"反共"基础上的种种不正义作为。

作者认为，我们应当期待，从身为前总统官邸、威权核心场景的七海园区官方网页介绍，蒋经国图书馆做为纪录一个总统如何统治台湾的资料库，不论是经济谋略、民生建设、甚至是威权压迫，事涉"国民党政权中的蒋经国"的部分，都被纳入馆藏与展示视角。转型正义的核心任务并不在于对蒋经国与其加害系统人格的勾勒，而是探究他在生活台湾近40年间，以威权体制成员身份的所有作为，从国家监控到经济发展，全面呈现。在真相未全面公开、对话仍未发生之前，任何对"政治人物蒋经国"的公开缅怀，都是对台湾迈向健全国家之路的再一次撕裂。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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