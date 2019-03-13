墙外文摘：台湾蓝绿携手团结对抗中共？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《台湾的统与独-跳脱不出中共统战的两个难兄难弟》，作者郑兆希说，台湾的统独论战的荒谬，就是台湾人20年来在温水煮青蛙中完全没有发觉到自己好似在品论国王新衣的荒谬。先说统一，被专制共产政党统一台湾，根本没有台湾人会支持；再说台独，台湾早就实质独立，想要改国号进入联合国，决定权掌握在中美两大国手中，台湾就算公投过关也没用，所以统一与独立都是不存在的假议题，甚至是完全不重要的议题。

文章说，国民党与民进党都是选择同样的姿态面对中共，国民党是怕正面面对中共被民进党抹红，民进党是对中共有敌意所以不愿意转身看中共一眼。作者呼吁说，"两党既然差异不大，何不团结起来，不要再互相扣对方大帽子，两党一起当变色龙可统可独，随时随着中美两大国的心情起伏"；"主考官已经换人了，考题已经更换了，两党不要再死背考古题，赶快变换策略，从不统不独与维持现状，转换成民主一中，只有哭垮中共政权才是对台湾最大的利多"。

习近平权力有多稳固？

《纽约时报》发表文章《修宪时隔一年后，习近平的权力稳固吗》，作者邓聿文说，从过去一年间的情况看，习通过修复和激活党内一系列的制度，用党的"家法"捆绑党内高层特别是政治局，迫使政治局成员向自己臣服。习近平对权力的渴望和共产党政治建设的重视可能超过了其精神导师毛泽东，尤其自封"核心"以来，已到一个无以复加的地步。政治建议以增强"四个意识"（政治意识丶大局意识丶核心意识丶看齐意识），坚持"两个维护"（维护习近平党中央的核心丶全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导）为议题和议程，这在中共十九大一年多来的几乎所有中央政治局会议丶政治局常委会议以及其他重要会议得到极其鲜明的反映。

文章说，习近平上台后即重视党的政治建设，一直在谋求加强权力，表明这也是一个连续过程，并非今日才这么做。故可言，习近平即使感受到了权力威胁，也仅仅是一种心理而非现实层面的真实危险。而在经过去年一年的权力调整和布局后，对接下来党内任何藐视其权威和貌似不忠的行为，他都会难以容忍。

中国人的恐穆情绪有几多？

台湾《上报》发表文章《缺乏常识与逻辑教育的中国人受假新闻伤害最大》，作者哈奇士说，很难想像，十八年前的911事件发生后，中国国内一大群民族主义者为本拉登欢呼，十八年后的今天，在新西兰基督城清真寺枪击事件过后，中国的网路媒体又掀起了一阵狂欢浪潮，有主流网媒在对袭击事件报导中充斥着反穆斯林言论和对枪手的支持，最紧要为新兴社交媒体如微信上不少公众号文章通篇表达反穆斯林情绪，更有甚者将其形容为西方社会的癌细胞。

文章说，如今中共在新疆大办集中营，国内民间反对派对此事几乎不予关注，因防火墙的隔阂导致的接收资讯不平等和种族宗教歧视者的挑动，恐穆已是中国国内最大的政治正确之一，反穆势必下去，在穆斯林，维吾尔族和回族逐渐成为国家敌人同时，中国离现代文明亦只能越走越远。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]