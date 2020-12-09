墙外文摘：台湾维持现状，中美合作所需

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《布林肯的中国政策从理想转现实》，作者张倩烨讨论美国候任总统拜登任命的国务卿布林肯（Tony Blinken）的对华政策倾向，认为布林肯总体上倾向对中国"可持续威慑"：提倡增加美国对经济和科技的公共投资，特别是在清洁能源、生物科技、人工智能和运算能力上，以及普遍的教育投入，同时减少昂贵的军事武器，转向投入与中国相近的武器库匹配。

作者认为，在新疆、西藏、香港、台湾问题，由于美国已经放弃了从制度和意识形态上改造中国的可能，未来在新疆、西藏问题上对中国的压力只可能是短期、暂时、形式高于实质。

文章说，在香港问题上，由于川普已经实施过制裁，并且中国也开始对等制裁，预计这种"制裁─对等制裁"的模式会持续，但《港区国安法》已经实施，美国很难再动员更大的本土力量。美国会把台湾继续看做亚太地区安全均衡的支点。布林肯会延续奥巴马时期对台湾的支持，这也是美国对民主国家的承诺。但他同时认为，台湾的现状可以看做是中美两造合作的成功案例，即维持现状、没有冲突升级。拜登对台湾的支持是稳定但低调的，会在经济、民主政治等领域进行合作。

中共地下党遍及全球

台湾《上报》发表文章《"中共地下党"从香港推进到台湾》，作者梅秉彝说，最近几年，世界各国的学者、教授和评论界纷纷发表了许多关于中国共产党在西方国家进行渗透、侵蚀活动的文章。其中DiDi Kinsten Tatlow更在文章中指出，有六百个在美国的组织与中共统战部有联系，相信统战部是通过这些组织进行统一战线渗透工作。这六百个组织包括有：83个同乡会；39个倡议和平统一台湾协会，如"中国和平统一促进会"；5个美中友好协会；129个教育学院或教育组织，如"孔子学院"；70个中国专业人士所组织的联谊会；265个中国留学生和学者会。数量是相当惊人的。

文章说，中国共产党把地下党形式向台湾及全世界推进，继续进行渗透，侵蚀，扩张的活动。他们在台湾及各国所创立的，多如牛毛的各种各样公开合法的社团、会所、机构、学院、媒体等组织之内，都存在一个不为人所知，披上一件灰色的或红色的外衣的地下党组织。而在中国公开的中共党组织，特别是中共统战部的党组织，却是秘密地联系着、领导着上述社团组织内的地下党员，向他们传达党中央的指示，贯彻执行党中央的方针政策，指导这些地下党员订定各项阴谋渗透的计划。

公开反对等于勾结境外势力？

香港《立场新闻》发表文章《 肥佬黎"勾结"了谁》，作者朱凯廸说，73 岁的黎智英（肥佬黎）被控犯了"勾结外国或者境外势力危害国家安全罪"，据报道"证据"包括 follow 蓬佩奥和蔡英文的 twitter、在 twitter 出 post、接受访问和写文章等行为。作者和读者之间的关系光明正大，恰恰是"勾结"/"暗中联系"的相反，又怎可能以"勾结外国势力"定罪呢？

文章说，《国安法》目前没有任何法庭判例，警察遂有几乎无限的自由度拘捕和冻结资产（袋里搜到光时 T shirt 也拘捕），律政司也有机会用最严苛的解读，将"发表文章"等同"请求"再等同"勾结"，无限上纲，完全无视《国安法》第 4 条中声称对"言论、新闻、出版的自由，结社、集会、游行、示威的自由"的保护。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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