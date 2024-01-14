墙外文摘：台湾如何避免出现中国式经济衰退？

（德国之声中文网）台湾前总统马英九接受德国之声专访时表示，“就两岸关系而言，必须相信习近平”。台湾“上报”发表文章《“必须相信习近平”将让台湾经济和中国一样危险》，作者蔡明芳指出，马英九这样的说法也证明了台湾与中国的经贸往来与人员交流的控制权都掌握在习近平手中。

文章说，一般而言，两国正式签署生效的协议，应可以为国家间面对贸易争端、投资争议或农产品检疫问题，提供厂商有效的保护与救济措施。但是，若台湾与中国间的贸易协议或投资协议的效力都“必须相信习近平”，则对台湾而言，与独裁者签订的法律文件将不具效力。换言之，在“必须相信习近平”的前提条件下，两岸的贸易已非公平贸易。这也是台湾持续面对中国片面制裁台湾农、渔产品以及取消ECFA早收清单关税优惠，却都无法与中国就既有两岸协议进行沟通的重要原因。作者认为，马前总统对于两岸关系“必须相信习近平”的说法也让我们找到台湾为何一直面对中国“经济胁迫”的关键理由。

作者指出，自美中贸易冲突、美国采取科技出口管制到COVID-19肺炎疫情以来，国际供应链的重组趋势未曾断过。一旦台湾政府对中政策与主要国家产生背离，这些国家的政府与品牌大厂必然会以过去要求台商在中国以外设厂的理由，要求台湾厂商离开台湾以维护供应链的可信赖程度。当上述情况发生时，台湾将会步上中国目前中国经济衰退的道路，包含通货紧缩、民间投资减少、青年失业率超过两成以及资金撤离所产生的货币贬值与股市崩跌等现象。就资金撤离的严重程度而言，台湾面临的状况将更为严重，这是因为台湾为民主国家，无像中国的极权体制一样，随意采取严格资本管制。换言之，片面改变台湾经贸现状的后果，将对台湾经济带来较过去台商西进中国更大的伤害。

台灣前總統馬英九專訪

“台湾的年轻民主能让我们对中国保持乐观”

《纽约时报》发表文章《当台湾的民主选举成为北京的威胁》，作者纪思道回顾道，38年前他第一次报道台湾“选举”时，这座岛还处在独裁统治的戒严时期，比起获得权力，反对派成员更有可能得到的是酷刑。政府官员解释说，现代民主与中国文化不完全相容，其中一个接待他的人向他委婉地提出可以付钱给他——在当时这个台湾人看来，一名纽约时报记者也是可以收买的。

作者说，在上世纪80年代的时候，哪些国家会民主化，哪些国家不会，还不是那么明显——接下来，教育水平的提升和中产阶级的壮大让中国周边国家出现民主的崛起，而中国自己却变得越来越专制，尤其是近几年在习近平的统治下。如今的北京感觉前景黯淡——但考虑到，一个曾经经历漫长的戒严和相似的专制政权的岛屿可以出现如此剧变，也许恰恰是在这个选举周，台湾的年轻民主能让我们对中国保持乐观。

文章也指出，台湾选举干系重大，因为拜登总统曾反复表示，如果中国发动军事攻击，美国会来保卫台湾，而新一届政府的政策，将决定这样一场冲突的可能性有多大。“中国试图做的是把台湾当成一个试验场，”台湾外交部长吴钊燮对我说。“如果他们能对这场选举形成影响，我确信他们也会对别的民主政体尝试使用这些方法。”因此，作者认为，北京为操纵选举而采取的行动体现了此次选举对它的重要性——美国人也许可以从中学习一下如何顶住选举干预。

“中国将在2024年进一步消灭私有产业”

台湾“风传媒”发表书评文章《习近平为什么要尊毛抑邓，他要将中国带到何处》，作者吴鲲鹏认为，习近平如今当然深知自身处境，内忧外患，继续执政已无任何合法性可言，但此次在全社会发起的“尊毛抑邓”，却并非纯属病笃而乱投医，作为文革受害者的遗孤，他深知：“毛”作为“儒化法家”中华秦汉体制的精髓，在中国这块土地上，随时可以死灰复燃。

文章说，所谓的中华秦汉体制，是说几千年来这个国家皆行秦制，一直到今天尽管以民命替换掉天命，为极权统治披上马列主义的合法外衣，以追求统一台湾在内的世界人民大联合为最终愿景，但最终剥开其伪装，骨子里依然是老掉牙的那一套。过去秦汉体制追求超稳定社会结构，现在叫“维稳”。

作者认为，中国将在2024年进一步消灭私有产业，国家资本主义将回归到计划经济的老路上，习近平在1月召开的高层会议上已经明确了2024年中国经济议程的愿景。会议将发展“现代工业体系”作为优先事项——党的讲话是指国家主导的经济，北京将资源引导到优先发展的领域行业，例如芯片制造或人工智能。它还呼吁加强“经济宣传和舆论引导”，宣传中国经济的正面叙事。但，这样的正面叙事，是否确定可以为风雨飘摇的习政权招魂，找到即将丧失殆尽的执政合法性，让我们拭目以待。

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