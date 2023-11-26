墙外文摘：台湾大选前夕的中共军演

（德国之声中文网）2023年9月，中国军队在台湾周边及西太平洋举行连串军事演习，引起区域各国普遍的关注。台湾"风传媒"发表文章《中共大规模9月军演所为何来》，作者揭仲认为，初步研判这些演习除了训练目的外，也具备否定台湾对台湾海峡的主权权利与管辖权、对区域各国展示舰队大洋作战能力，与持续强化犯台作战能力等用意。

文章指出，今年8月19日起，中共派战机于台湾在中线以东、贴近中线之空域所划设的"限航区"内长时间停留、甚至穿梭飞行等新模式，支援其对台湾海峡的"法律战"。研判共军可能是想藉新模式的建立，进一步否定台湾政府有依据自身法令，管辖台湾海峡空中交通的权力，是不折不扣的"法律战"手段。中共之所以在这个时间点采取此一手段，不排除是想在2024年大选结果产生前，先动手强化在台湾海峡的法律地位，以塑造有利的战略态势。

自9月10日到9月15日上午6时，中共出动大批军机，与来自北部、东部与南部三大战区之舰队，在台湾海峡、菲律宾海至关岛一带之西太平洋，与日本对马海峡等3个战略方向，同时对中华民国、美国、日本甚至韩国，展示舰队大洋作战能力。文章认为，虽然非年度计划性、甚至不排除是仓促间决定的，但透过此次演习，共军还是能向美国和区域其他国家展示，已初步具备在西太平洋进行以航舰战斗群为核心之大规模海军作战能力，包括导航、通讯与指挥管制能力等。同时，共军演习区颇接近美军航舰打击群战时预定的战术位置，示威意味浓厚。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

美国音乐外交能促进中国民主吗？

在旧金山举行的"习拜会"吸引了世界目光之际，一场音乐盛会在中国上演。这是美国国务卿布林肯最近宣布的"全球音乐外交倡议"首批演出项目之一。参与该项目的费城交响乐团和金梅尔中心的总裁兼首席执行官Matías Tarnopolsky在《纽约时报》发表文章《"音乐外交"能让中美走得更近吗》认为，交响乐团是社会和民主理想的缩影，"我们的目标只能通过合作、聆听和对话来实现。我们能进入专制政权国家这一事实本身似乎就已经非常不可思议了"。

他认为，音乐厅提供了一个民主化的空间。灯光暗下来，指挥挥出重拍，乐团演奏开始。从那一刻起，所有人都平等地沉浸在相同的体验之中，专注而自愿地合奏，共同致力于呈现出最佳效果。

Matías Tarnopolsky讲述了他2019年访华期间一个经历。当时，他得到与中国外交部的一名高官交流的机会，该高官自豪讲述了西方古典音乐在中国影响力与日俱增的成果，想要传达的意思是中国的全球影响力也在与日俱增。Matías Tarnopolsky知道，该高官的说法遵循了党的路线，自己应该做的就是赞美中共的成功，但是他保持了沉默。

然而，当他们离开正式会场之时，那位高官轻轻把他拉到一边，对费城交响乐团过去50年间在中国的默默耕耘表示了祝贺。咄咄逼人的气势消失了。高官回忆起1973年该乐团的来访如何成为了他童年时餐桌上的愉快话题，还说能与自己的孩子分享这段经历令他十分感动。"继续坚持做下去吧，"这位中国外交部高官对他说，"这是美好的事业，也是我认为唯一有效的办法。"

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



"拜习会"能挽救中国经济吗？

台湾"上报"发表评论《拜习会未改变中国经济与美国差距持续扩大趋势》，作者蔡明芳认为，美国总统拜登与中国国家主席习近平在本月于美国旧金山举办的亚太经合组织（APEC）会议举行场边会谈，美、中两国的领导人有对话的机会，固然有助于两国的交流，但是，此次会谈对于大家所关注的美、中经贸关系并未有实质的影响。以目前美、中二国的经济发展差异持续扩大情况而言，在中国对于过去美国所在乎的公平贸易、人权、技术窃取与经济胁迫等议题尚未有显著的改善前，美国与中国的经贸关系出现显著改善的可能性并不高。

文章指出，中国对于世界经济的影响力正在降低，因此，中国欲以经济作为与美国谈判的筹码正在减少。此外，由墨西哥与加拿大在今年上半年已取代中国成为美国最大进口来源国可知，中国对于美国经济的影响力确实在降低。尽管近期美国给予特定半导体产业的厂商豁免，但美国对于中国科技出口管制的强度仍持续增加。

作者认为，就美国企业对于中国政府的态度而言，习近平虽在美国与许多美国大型企业的负责人聚餐并发表演说，但是，习近平的演说并未让美国商会投资中国的疑虑有所降低。自香港国安法、数位平台监理、共同富裕与反间谍法等相关监理措施或法律实施以来，中国的经商环境已因为中国政府的不可预测而受到极大的破坏，在中共所施行的政策对于厂商经营产生高度不确定性的情况下，厂商持续投资中国的风险必然会升高，当愈来愈多的厂商认为中国政府不可预测时，厂商对于中国的投资将会持续减少。

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