墙外文摘：台湾国安易帅，武斗如不文斗？

（德国之声中文网）台湾总统府宣布国安团队异动，大陆委员会主任委员陈明通转任国家安全局长。香港《端传媒》发表文章《台湾国安局换将，台海在习近平任内的角力新局？》，作者毕进认为，学者出身的陈明通，可以拿捏如何安全地重启两岸学术交流的窗口。

文章说，对台湾而言，习近平是否躁进急于在中共20大前端出对台成绩单，还是平稳延任、暂不出手？蔡英文有遗漏不得的压力，甚至会牵动民进党2024年总统大选的布局，国际情报界有关中共20大情搜大战也将随之起跑，国安局可否在这场情报中，既一枝独秀，又赢得国际合作。单枪匹马上山的陈明通，明知山有虎、偏向虎山行，除了让局内军职为主同仁对他刮目相看，他最重要的任务，还是摸清楚对岸这只大老虎。

香港为党买单的第一滴血

香港《苹果日报》发表文章《香港进入为党买单新时代》，作者李平认为，香港明面上不必为中国的军费买单，但首度要公开为中共的维稳费买单。新一份财政预算案列出80亿元国安费，既不提供详情，又随时可以增加，无论按人口或领土的平均计，都已超过内地维稳费最高的广东省。

文章说，80亿元只是港人为党买单而付出的第一滴血。在隐形国安费之外，同样应受关注的是，绝对的权力导致绝对的腐败，国安费开支不公开、不受监管，难以想像其中会产生几多腐败问题，难以想像不衍生中共官场盛行的“三公”（公款吃喝、公车私用和公费出国）问题。

墙内的年轻人跟党走？

台湾《上报》发表文章《习近平的危机在失去年轻一代人心》，作者郑中原说，最近连串打压年轻人的事件反映，习近平正一步一步失尽人心，特别失去历来被认为是国家未来的年轻一代的人心。

文章说，今年是中共所谓建党100周年，中共中央早前罕见发布官方文件，要求少年儿童要“听党话、跟党走”。这是因为在多年的意识形态洗脑之下，中共发现并没有奏效，故此加码再强调“从娃娃抓起”。但年复一年，中共“墙国”的小孩子长大了，终究要接触到外界。人的天性是热爱自由的，他们一旦了解到中国历史和现实的真相，普世价值的天然威力，能瓦解极权专制之下洗脑灌输的邪恶毒素。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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