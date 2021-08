墙外文摘：台湾和阿富汗的距离有多远？

(德国之声中文网)台湾《风传媒》发表文章《那边内战结束这边演习登场─台湾阿富汗到底有多像?》,作者徐和谦指出,在阿富汗塔利班内部,常因各个部门的本位立场不同出现政分歧。例如,一直负责对外斡旋事务、7月底接连穿梭中国、伊朗、俄罗斯等地拜访的政治委员会负责人巴拉达尔一派,被认为更趋温和、具有"开明"色彩。在巴拉达尔向国际社会承诺塔利班将与国际恐怖主义划清界线之际,这些"承诺",却往往未能获得塔利班内更执着于原教旨主义的强硬派的苟同。在阿富汗塔利班组织内部存在不同派系,且各个指挥网络对不同地区拥有不同程度影响力的现实下,如何确保其外交保证能在山头林立的权力生态中,能得到层层落实?

文章认为,对中国来说,阿富汗固然是共享90公里陆上边界的邻国,也是现实上确保新疆保持稳定的西大门。然而在文化和历史记忆上,阿富汗从未被视为中国真正的欲谋求影响力的范畴,而更似于19世纪的英俄争霸,以及更早之前的伊朗、土耳其、巴基斯坦等文明互相冲撞的舞台。中国和美国都知道,未来相当一段时间,互相争锋和主要要处理的战略难题和挑战,仍在欧亚大陆的东面、在海上,而不是心脏地带。这或许也可以解释,何以在8月17日──美军近年来外部形象最低落、情报评估能力最被质疑、期建构的作战伙伴和盟友关系最被挑战的时间点(8月15至16日)后的两天内,一场目前规模还不明的跨军种演习就在台湾东南和西南的周边海空域上演。

台湾要为自己而战

台湾《上报》发表文章《相信价值为自己而战 台湾不会是阿富汗》,作者郑吉珉认为,作为海权强国,美国首要确保的是"自由航行"(Freedom of Navigation),以保障军事能力的投射,与经济利益的获取。即便美国与台湾断交,仍订立作为美国国内法的《台湾关系法》(Taiwan Relation Act)。它不只高于不具法律效力的"美中三公报",还开宗明义指出"本法乃为协助维持西太平洋之和平、安全与稳定……"(To help maintain peace, security, and stability in the Western Pacific……)。因此美国保护台湾,不只是因为双方在"抗中"上的利益一致,症结其实是保护西太平洋;而保护西太平洋,就是保护美国的国家利益。美国并没有对它放弃的阿富汗、越南、库德族订立过相关类似的法律。

文章说,台湾很难变成阿富汗,除非美国要放弃自己的国家利益。但这不代表台湾可以完全依赖美国,因为无法为自己而战,就只会拖累别人,终究会被抛弃。拜登就说"如果阿富汗的军队都不愿为自己而战,那么美国的部队就更没有理由、也不该继续参战,并因这场战争而死……"

港台艺人如何吃中国饭?

香港《端传媒》发表文章《跨境猎杀港台艺人,中国市场这碗饭不是那么好吃的》,作者孙小椒指出,在中国民族主义叙事的语境中,如果你对执政党有异心,你基本就是"独",对此中国官方和民间的定义一致。这是观察中国网络舆论场对港台艺人每一次猎杀时,你必须了解的文化背景,就是这么严格。

作者说,在中国娱乐市场的舆论现实中,除了巨细无余的言行检查以外,还有对于字句和情景充满想象力、几近文字狱的超译,最终形成大型猎巫。而哪怕艺人自认根正苗红、能屈能伸、经得起网民挖掘考验,要吃得起中国观众这碗饭,你还得熟知所有"辱华""港/台独"雷区,改好语言习惯,否则可能在一个莫名其妙的地方,就撞上南墙,哪怕没有就地毁灭,可能也会元气大伤。

作者认为,任何立场的创作者,都有资格以其作品实力在任何地方获得报酬:一个批评美国政府的歌手,当然有资格在美国市场继续赚钱,一个支持苏格兰独立的演员,也应当可以凭借其实力在英国吃得上饭。受众当然有理由立足于市场来选择自己的服务,但前提是这个市场和相关的信息流通是自由、不受操纵的。这种"你要赚我们钱就要跪舔我们"的强盗逻辑,只是一个强制的现状,不是一个道理,更不能用来约束创作者的道德。

