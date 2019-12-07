墙外文摘：台湾人都是中国潜在的变节者 

（德国之声中文网）小S贴文里的“国手”和张钧宁论文里的“我国”，都成中国急统派“全民台独、和统无望”的论据。台湾《上报》发表文章《矫枉过正的台独猎巫已走到十字路口》，作者秦胆指出，在中国的特殊逻辑里，应然高于实然，价值判断先于事实判断，不接受的就不应该存在与显示，台独框列泛化到极点，取得文化部戏剧节目类补助、称呼蔡英文为总统、称号中华民国台湾为我国，如此稀松平常的言行在“特立独行”的价值坐标里便坐落在离经叛道的象限中，其问题从来不是台湾艺人统独立场和忠诚与否，而是台湾被中国天然视作一个异质子集，台湾人被中国的舆论天然预设为潜在的变节者。

文章说，中国社群网路越来越像一个审判庭，对于艺人的民间政审涵盖方方面面，批评不怕过分，矫枉必须过正，穿凿附会、无事生非、有罪推定的案例不断涌现，统独没有一个可资参照的标准，稍不留意就会被被卷入毫无辩解和回旋的余地的统独漩涡，一次不忠，终生不用，因为言论不合己意就封杀，不可思议变得习以为常，结合之前的娱乐行业监管态势，中国大陆不是遍地黄金的蓝海，而是安危莫测的铁幕，日后明星西进风险指数势必陡增。

拜登向习近平出卖台湾了吗？

经过7个月后，拜登和习近平终于通了第二次电话。台湾《新新闻》发表文章《拜登与习近平通话并没有出卖台湾》，作者顾尔德说，就中国的利害考量而言，习近平最关切的当然是明年中共二十大能顺利连任“登基”，而他登基前面临最大的考验是经济问题──经济成长速度放缓、通膨压力上升、贫富差距扩大、资本外逃严重、资本家挑战党中央权威。如果外资继续撤离，对中国经济复苏是雪上加霜。在李光满的文章被主要官媒转载后，虽然中国官方也出来灭火，强调对市场经济坚持，对企业家权益保障不变，但依然人心惶惶。这次与拜登通话，虽然双方没有具体讨论经贸歧见，但习近平表达希望在疫后经济复苏问题上继续对话，会谈也传递出双方有意愿解决经贸歧见的的共识，这场对话已让股、汇市都大涨，而人民币汇率稳定有利于防止资本外逃，有利于中国经济以及习近平权位的稳定。

至于台湾媒体强调拜登在对话中说：“美方从无意改变一个中国政策。”文章认为，这是引述自中方的新闻稿，其实也是美国老生常谈、一贯挂在嘴巴上的教条，并没有影响到美国与台湾关系的深化。拜习通话，拜登并没有出卖台湾；这场通话目的在管控分歧，而美中在印太地区的深刻歧见也依然存在。

“娘炮”明星与习近平的威权主义

《纽约时报》发表文章《习近平和威权主义新“宗教”》，作者David Brooks认为，在过去的几年里，“权威主义者找到了上帝”。他们使用宗教符号作为民族主义的身份标志和战斗口号。他们通过无休止的文化战争，将群众团结在他们身后。他们重新定义了全球辩论：这不再是民主与独裁之间的争论；而是西方精英的道德堕落，与传统价值观以及本国善良普通人的优越精神之间的争论。在现实宗教的吸引力似乎在减弱的时候，21世纪正在变成一个跨越全球的圣战时代。

文章说，习近平是这种披上精神外衣的威权主义的缔造者之一。毛泽东对革命前的中国不屑一顾。但习近平的政权却不遗余力地拥抱旧习俗和传统价值。中国问题学者欧麦高(Max Oidtmann)说，这个国家正在限制独立宗教实体，同时创建“社会主义核心价值观”，这个信条包括儒家思想、道家思想、马克思主义和毛泽东思想。

作者指出，中国政府下令抵制“娘炮”明星。这些长相精致的男明星表现出温柔的气质，他们被指责令中国的男子气概变得女性化。这只是文化战争的其中一场，旨在说明该政权如何保护中国免受西方道德败坏的影响。该政权自上而下的道德民粹主义正在产生影响。中国互联网现在显然充斥着对颓废的“白左”的攻击——这个词是指受过教育的美国和欧洲进步人士，他们是女权主义和LGBTQ权利等等的倡导者。

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