墙外文摘：台湾与朝鲜，中共更容易搞掂谁？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《为什么习近平要向金正恩示好》，作者鲁乐汉(John Delury)说，中国国家主席前往朝鲜，并不是要向特朗普证明只有中国政府才能促成与金正恩的交易，也不是要在贸易争端中获得讨价还价的力量。在保持与中朝长久以来复杂两国关系的同时，习近平前往平壤，是为了将这个在他看来难以应付、反复无常的部属重新拉入其阵营。

文章说，中国可能是朝鲜最大的贸易伙伴，也是其正式通过国防条约缔结的盟友，但数十年来，两国关系一直充满着紧张和不信任。近年来金正恩试验核武器，以及似乎在疏远中国、与美韩走得更近，这令中朝之间紧张关系再现。中国则一直按照针对朝鲜的最新国际惩罚性制裁行事。

文章说，当载着金正恩与习近平的车队驶过时，数万朝鲜民众夹道相迎、热烈欢呼的场景，我们的双眼不应被蒙蔽。即便在这些曾经以同志相称的人面对镜头微笑之时，他们也在警惕地看着对方，正如他们的前任们多年来所做的那样。中国正在失去对朝鲜的控制，失去这个不愿成为属国的伙伴。

台湾搭乘"反送中"便车足够自保吗？

台湾《风传媒》发表文章《香港"反送中"让台湾人惭愧！》，作者孙庆馀认为，香港两场超百万人的"反送中"大游行震撼世界，让世界不只看到港人为捍卫公民自由及司法独立而勇敢走上街头、不畏暴力打压，也看到中共"数位极权"魔手继本土之后伸向香港，急欲取消"两制"、回归"一国"。

文章说，身为中共"下一个目标"的台湾当然也会关心。英国金融时报就分析"反送中"激起了台湾民众捍卫民主与独立的意志，甚至影响到总统选情，让蔡英文因而受惠。问题是，台湾这种被动、搭便车式的关心可能持久吗？

作者提醒说，台湾政府及各政党，不管是曾经或继续要和这样的中共谈和平协议、谈统一，或任令中共对台渗透、扶植第五纵队、建立"跨海峡政商关系"、培育"在地协力者"，或眼睁睁坐视李明哲之类民主信徒被中共司法迫害，比起香港"反送中"的百万人怒吼及群起捍卫共同身家性命，台湾人对自己"釜底游鱼"（意思就是不知死活、不知危难将至）般的极权统治无知症及反共意识失落症，能不感到万分惭愧吗？

"统战"反而证实了彼此的差距

台湾《上报》发表文章《文大学生"祖国"MV证明两岸距离还是很远》，作者李濠仲说，台湾"爱国同心会"成立超过四分之一世纪，立场从反共、反台独到近年高唱"没有共产党就没有新中国……"旗帜改了又改，但每次口号都很鲜明，在言论自由的保障下，尽管资源有限，未有堪可表彰的"壮举"，但狂热的中华民族情绪，已足够为他们继续撑持着以"统战"为毕生职志。

文章提说，"反送中"运动后，网上一支影片受到广传，即中国国防大学战略教研部教授，同时官拜少将的徐焰，流里流气地对着港人指点教育，"香港社会基础是中国最坏的，比台湾都坏……"对徐焰来说，所有年轻人都该表现得像"我和我的祖国"MV里的学生一样，那样才不叫"闹事"，他们的家长才属于"不坏"。

文章认为，从"爱国同心会"，到"我和我的祖国"MV，再到中共少将的教育论，看似各行其是，但回溯两岸，中港这数十年来，不也正是这些积极促统，或积极要让一国两制赶快进入一国一制的言行积沙成塔，点滴成河，才反而愈加扩大了彼此差距，又或者从而证实彼此间确实存在高度不融合的差异。不思以现代文明观拉近距离，反而偏爱古老帝国的俗套，只能说，那已让眼前诸多"统战"手段顾不得荒不荒谬和肉不肉麻。终究来讲，这样的发展，无论对一心向统或一心向独者，其实都不会是好事。

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点