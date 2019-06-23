 墙外文摘：台湾与朝鲜，中共更容易搞掂谁？ | 媒体看中国 | DW | 30.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：台湾与朝鲜，中共更容易搞掂谁？

有评论认为，习近平前往平壤，是为了将这个在他看来难以应付、反复无常的部属重新拉入其阵营。又有评论说，身为中共“下一个目标”的台湾，仅仅靠被动、搭“反送中”便车式的抗议北京的扩张可能持久吗？

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《为什么习近平要向金正恩示好》，作者鲁乐汉(John Delury)说，中国国家主席前往朝鲜，并不是要向特朗普证明只有中国政府才能促成与金正恩的交易，也不是要在贸易争端中获得讨价还价的力量。在保持与中朝长久以来复杂两国关系的同时，习近平前往平壤，是为了将这个在他看来难以应付、反复无常的部属重新拉入其阵营。

文章说，中国可能是朝鲜最大的贸易伙伴，也是其正式通过国防条约缔结的盟友，但数十年来，两国关系一直充满着紧张和不信任。近年来金正恩试验核武器，以及似乎在疏远中国、与美韩走得更近，这令中朝之间紧张关系再现。中国则一直按照针对朝鲜的最新国际惩罚性制裁行事。

文章说，当载着金正恩与习近平的车队驶过时，数万朝鲜民众夹道相迎、热烈欢呼的场景，我们的双眼不应被蒙蔽。即便在这些曾经以同志相称的人面对镜头微笑之时，他们也在警惕地看着对方，正如他们的前任们多年来所做的那样。中国正在失去对朝鲜的控制，失去这个不愿成为属国的伙伴。

台湾搭乘"反送中"便车足够自保吗？

台湾《风传媒》发表文章《香港"反送中"让台湾人惭愧！》，作者孙庆馀认为，香港两场超百万人的"反送中"大游行震撼世界，让世界不只看到港人为捍卫公民自由及司法独立而勇敢走上街头、不畏暴力打压，也看到中共"数位极权"魔手继本土之后伸向香港，急欲取消"两制"、回归"一国"。

Taiwan - Proteste gegen das Auslieferungsgesetz an China (Citizen Front Taiwan)

文章说，身为中共"下一个目标"的台湾当然也会关心。英国金融时报就分析"反送中"激起了台湾民众捍卫民主与独立的意志，甚至影响到总统选情，让蔡英文因而受惠。问题是，台湾这种被动、搭便车式的关心可能持久吗？

作者提醒说，台湾政府及各政党，不管是曾经或继续要和这样的中共谈和平协议、谈统一，或任令中共对台渗透、扶植第五纵队、建立"跨海峡政商关系"、培育"在地协力者"，或眼睁睁坐视李明哲之类民主信徒被中共司法迫害，比起香港"反送中"的百万人怒吼及群起捍卫共同身家性命，台湾人对自己"釜底游鱼"（意思就是不知死活、不知危难将至）般的极权统治无知症及反共意识失落症，能不感到万分惭愧吗？

"统战"反而证实了彼此的差距

台湾《上报》发表文章《文大学生"祖国"MV证明两岸距离还是很远》，作者李濠仲说，台湾"爱国同心会"成立超过四分之一世纪，立场从反共、反台独到近年高唱"没有共产党就没有新中国……"旗帜改了又改，但每次口号都很鲜明，在言论自由的保障下，尽管资源有限，未有堪可表彰的"壮举"，但狂热的中华民族情绪，已足够为他们继续撑持着以"统战"为毕生职志。

文章提说，"反送中"运动后，网上一支影片受到广传，即中国国防大学战略教研部教授，同时官拜少将的徐焰，流里流气地对着港人指点教育，"香港社会基础是中国最坏的，比台湾都坏……"对徐焰来说，所有年轻人都该表现得像"我和我的祖国"MV里的学生一样，那样才不叫"闹事"，他们的家长才属于"不坏"。

文章认为，从"爱国同心会"，到"我和我的祖国"MV，再到中共少将的教育论，看似各行其是，但回溯两岸，中港这数十年来，不也正是这些积极促统，或积极要让一国两制赶快进入一国一制的言行积沙成塔，点滴成河，才反而愈加扩大了彼此差距，又或者从而证实彼此间确实存在高度不融合的差异。不思以现代文明观拉近距离，反而偏爱古老帝国的俗套，只能说，那已让眼前诸多"统战"手段顾不得荒不荒谬和肉不肉麻。终究来讲，这样的发展，无论对一心向统或一心向独者，其实都不会是好事。

 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

 

DW.COM

专家：金正恩对中美都不信任

德国博世（Bosch Stiftung）基金会在柏林主办的对话中国系列讲座，有一场聚焦中、美、朝关系。来自美中两国的专家分析了目前局势。 (28.06.2019)  

习金会 中国赞赏朝鲜经济改革

在周四晚间于平壤举行的晚宴上，习近平发表讲话，对朝鲜近年来聚焦于经济建设的政策表示了鼓励。中国官媒报道称，金正恩在会晤中抱怨美国没有对朝鲜的努力予以“积极回应”，而朝鲜媒体则对朝美会谈僵局只字不提。 (21.06.2019)  

拒绝红色媒体  台湾民众周日冒雨举行集会

数千台湾民众本周日冒雨走上街头举行示威，举行反亲中媒体游行。时代力量立委黄国昌是组织者之一。他表示拒绝中国渗透，呼吁通讯传播委员会NCC要硬起来执法。这场游行也引起台湾总统蔡英文的关注。 (23.06.2019)  

中国暗中渗透台湾 信息透明是解答吗？

上周一，多名民进党立法委员、台湾基进党的代表与多位学者一同参与了「外国代理人登记制度的记者会」。 他们除了表示香港反送中的游行突显了中国侵蚀民主制度的现象，也提到中国正透过各种代理人或协力者来隐晦地影响台湾人民。 (24.06.2019)  

相关内容

Taiwan - Proteste gegen das Auslieferungsgesetz an China

墙外文摘：“反送中”将影响台湾大选？ 23.06.2019

有评论认为，“反送中”与一国两制之间微妙的关系，明显刺激了台湾社会对中国“又爱又憎”的复杂情绪。要分析2020年台湾大选的结果，“香港因素”已成为不可忽视的一环。

Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen

墙外文摘：香港两制已败 台湾一中须防 16.06.2019

有评论认为，一国两制大败局已成，香港自治已经结束。中共的对台政策，也会同时走向极端。但是，“只要台湾人民不踏入一国的陷阱，就不会有两制台湾方案的枷锁与凌虐”。

Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China

长平观察：香港人为什么该获诺贝尔和平奖？ 18.06.2019

林郑月娥称香港人的和平抗争为"暴动"。时评人长平回顾分析三十年前的"四二六"社论对运动的污名，提示香港人不要让历史重演。

广告