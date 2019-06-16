墙外文摘：“反送中”将影响台湾大选？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《300万港人游行之后--"反送中"也将影响台湾大选》，作者黄乐祈认为， 台湾社会对香港俗称"反送中"的民众运动其实应该不太陌生。五年前的初春，前马英九政府希冀《海峡两岸服务贸易协议》（"服贸协议"）尽快通过，图强硬于立法院投票表决，激发了太阳花学运。虽然《服贸协议》和"送中修法"内容不同，但两者所以惹起民众的强烈反对，都源于对北京政权的忌讳。因此，当港府继续一意孤行推动"送中条例"的立法程序，现时正值盛夏的香港社会宛如五年前的台湾，出现备受国际社会重视的公民抗命，着实不令人意外。

文章说，"反送中"与一国两制之间微妙的关系，明显刺激了台湾社会对中国"又爱又憎"的复杂情绪，否则两党的总统候选人和柯文哲根本毋须急急回应与台湾本无直接关系的香港"反送中"风波。套用蝴蝶效应的说法，五年前，台北的太阳花学运翅膀一拍，竟然引起香港发生占领事件，至于今次主角会否逆转，左右台湾半年后的大选，仍是未知之数。台湾政客的对应稍有不慎，可能会出现"一子错，满盘皆落索"的情况。可见，要分析2020年台湾大选的结果，"香港因素"已成为不可忽视的一环。

中国引渡的前景要有所改善只有一途，但是"不太可能"实现

香港《端传媒》发表文章《香港"暂缓"修订逃犯条例，无法改变中国刑事司法丑陋现实》，作者孔杰荣（Jerome A. Cohen）说，港府是否会重启程序以及相关时间表和具体安排，目前尚不可知。一些有见地的观察家认为，香港特区政府将永久放弃条例修正案，"暂缓"只是一种挽救颜面的说法。另一些则认为，待事态平静之后，修例工作将会重启，同时后续也许会有一些尝试，针对恣意引渡的保护措施不足等问题予以改进。然而没有任何修法工作能够改变这个丑陋的现实--被引渡者将被送到中华人民共和国与外界隔绝的刑讯室、他将被剥夺有效辩护的权利，以及面临不公正的审判。

文章说，中国引渡的前景要有所改善只有一途：中共及其政府从根本上彻底改革这个国家的刑事诉讼实践与理论。如果说这个宏大的任务在习近平领导下"不太可能"（unlikely）完成，已算是太轻描淡写了。在任何情况下，加强共产党在中国国内的硬实力对他们来说都比软实力更加重要，而他们发展出的这种滥用的刑事程序，对于持续增强共产党权力丶确保党的生存而言，乃是不可或缺之物。一旦此修正案生效，大陆当局可轻易从香港引渡那些惹怒政府的人。不再需要藉助绑架，以及由此引来的事关社会稳定和中共声誉的高昂代价都将不复存在。

影片《八佰》张扬了青天白日旗？

中共出手禁止《八佰》上演，反而在相当程度上是帮了台湾的一个大忙

假若最新禁片《八佰》如期在大陆上映，而且还和中共鹰派所忧虑的一样"大加张扬青天白日旗"，是否就真的有利于中华民国？台湾《风传媒》发表文章《从大陆禁演<八佰>谈起》，作者许剑虹认为，这样其实对中华民国的伤害会更大，因为这将更加证明中华民国只是中国历史的一部分，甚至于是中华人民共和国的"前朝"。青天白日满地红国旗，就更加沦为"前朝"的旗帜而已了。

文章认为，中共出手禁止《八佰》上演，反而在相当程度上是帮了台湾的一个大忙。同时，还彰显出了中共本身在面对抗战历史时的不自信，让有意了解历史真相的大陆年轻一代，对红色政权产生更多的质疑。"可以说，若中共真的要打压《八佰》，热爱中华民国的我们反而应该要放鞭炮庆祝才对，因为这代表中华民国的抗战话语权又被保住了"，"共产党的军人就应该去多纪念共产党自己的英雄，不应该来沾污国军的英雄"，"台湾真正该担心的，应该是如何拍出比《八佰》更好的抗战史诗电影，不该把话语权拱手让给对岸"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平

关键词：逃犯条例，两岸关系，一国两制，台湾大选，禁片