墙外文摘：去香港打疫苗 怕台湾办东奥

（德国之声中文网）香港《明报》发表文章《"假疫苗"和香港角色》，作者曾志豪说，"假疫苗"的针，无情刺破了习近平吹嘘的伟大中国梦。"一带一路"再伟大，也无法保障祖国花朵的健康成长。习近平上场铁腕治贪，令人民无限憧憬，甚至有"交易现象"：容许集权独大，交换社会稳定。但结果，习近平的中国和9年前胡锦涛、温家宝的中国，一样造假处处。

文章说，香港的角色在疫苗风波相当重要。香港有完善监管，外国疫苗也有保证，成为大陆民众的避险安全网，南下打针。为什么香港的医疗卫生比国内先进可靠？因为一国两制，香港的医疗和监督系统都受益一国两制下的"两制"保障。"近年建制派看不起香港有独特价值，只懂鼓吹中港融合，会否把中国最后的安全淨土，也毁于一国一制沆瀣一气、官商包庇的乱局之中？就像曹操把态度不好但却是唯一能医治他的华佗杀掉，结果害苦自己，再有重病，便无人可医了。"

香港也跟着北京"大撒币"

在北京访问的林郑月娥前日向亚投行行长金立群表示，她已成功争取立法会拨款，向亚投行"项目准备特别基金"提供1,000万美元资金，支援低收入国家。香港《苹果日报》发表文章《林郑开始习式大撒币》， 作者李平说，中美贸易战越演越烈，中共喉舌呼吁民众牺牲小我，与政府"共克时艰"，但习近平出访非洲未改大撒币的豪放。

文章说，可悲的是，香港开始成为中国大撒币的财源之一。林郑说，香港向亚投行捐1,000万美元，是希望为该行作贡献。但中国近期一带一路投资频频受挫，加上资金流向太子党小金库的疑云难释，林郑慷港人之慨，很难说目的或结果不是向中共权贵家族作贡献。更可悲的是，亚投行已成为香港公帑流向中国"国库"的渠道，而港人还不以为意。

为东奥正名公投的意义

里约奥运上的台湾代表团

台湾《风传媒》发表文章《中国为何恐惧东奥正名》，作者朱孟庠说，中国使出撒手锏，让台湾失去举办奥运体系相关的国际赛事，很遗憾14到18岁的选手错过这次竞技的机会，当然下届即失去了青年运动赛的资格。两年来中国加大力道全方位对台湾狠下重手，台湾人看到的是在国际空间步步退守的台湾，政府也因谨言慎行，在国际上几乎没有反抗的声音，就这样"中国-台湾"如紧箍魔咒般箍住台湾。

文章说，民主不是只有投票那一刻才发生，从东奥正名公投的提案开始，到进入第二阶段连署，以及最后阶段的投票，就是民主深化，包含了议题的阐述、辩论与对话、资讯揭露以及整合社会共识，每一位公民都开始思索国家定位并能在公共场域发挥影响力，让国家认同经由此议题能充分被讨论。

中国的锐实力有多锐？

台湾《上报》发表文章《中美交锋，中国的锐实力够锐吗》，作者汤名晖说，2018年以来，"一带一路倡议"受到不同的主客观因素的影响，不若2015-2017年间处与全球各国家级地区都有着不同层面的关系进展。西方国家更深一层怀疑在于：中国推动的"一带一路"是为翻转当前以西方文明价值为国际秩序基础的秩序，也因此提出锐实力的论点检视"一带一路"和中国的外交政策。

文章说，在中美贸易交锋之际，回顾中国从改革开放到推动"一带一路"的40年间，尚无任何一个能在资本和技术可与Google和Facebook匹敌的全球性资讯平台，也没有任何一个品牌的价值高于苹果的企业，即使是BAT(百度 • 阿里 • 腾讯)三强仍无法进行全球在地化的诠释。这些企业诞生在追求个人自由发展的美国不是偶然，而是在追求个人自由和权力极大化的环境而生，并成为美国政府推动权力极大化的工具，真正穿透和影响他国甚至个人的主体性自由，中国更成为这波资讯革命的产业浪潮所制。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]