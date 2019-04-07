墙外文摘：占中案后，香港人心离中国更远

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《"占中"还未补回的课－"要分别出香港人和中国人"》，作者卢斯达说，香港的自由派社会精英将香港的安危，寄望《中英联合声明》和《基本法》承诺的民主政改，希望香港日后可以"挟民主而拒中"。"民主"多年来都是一个貌似能够阻止"香港被中国吞食同化"的手段，这个幻象也终结了。香港人的不安感爆发，2014年上街占领的香港人，究竟是为什么而占领，大概很多人都不一样。

文章说，上一代人认为香港是一个独特的地方，不需要身份和共同体，是一个混杂的大都会，仅此而已。而经过2014年，也许下一代的共识是：香港不是一个独特的地方，你需要建立民主，守护居民的利益，你还是要像世上所有其他政治民族一样，要建立一个区分的共同体。这个"要求民主"的议程，导引出"要分别出香港人和中国人"的民情，只是一个合乎常理的发展，要补回未上的课。

两岸"政治"协议谁说了算？

台湾《风传媒》发表文章《什么两岸"政治"协议，政府说了算？》，作者左正东说，最近陆委会推动修法，要在两岸人民关系条例中对政治协议加强规范，修法的初始构想来自蔡英文总统所提的民主防卫机制，即针对两岸"政治议题"谈判，要用最高门槛进行民主监督。

作者认为，两岸关系向来充满高度政治性，陆委会此举若说基于总统大选的政治考量，实不足为奇。特别在国民党吴敦义主席提出和平协议的构想，以及高雄市长韩国瑜访问港粤地区时屡次提及九二共识之后，陆委会正可用修法凸显执政党捍卫主权的决心。只是，两岸政治议题相当抽象且范围甚广，倘不能用精确的文字厘清何谓"政治议题"，恐怕最后通过的法律若非徒具虚文，就是自缚手脚。

文章说，以两岸现况来看，若双方缺乏政治互信，任何协议都无法签署，因此导致两岸协议无论其合作内容，总是给予外界高度的政治想像。只是，这些政治互信的表述，绝大多数通过言词交换而不会形诸文字。这些没有政治性文字的两岸协议，自不该视为要用特别方法监督的政治性协议。陆委会版本的"重大宪政或政治影响性"却是极不确定性的概念，对于厘清政治议题的本质毫无帮助。

思科逃脱惩罚树立的先例

《纽约时报》发表文章《谷歌前工程师：我为何反对"蜻蜓"项目》，作者JACK POULSON透露，差不多十年前，11名法轮功学员的代表将思科系统公司(Cisco Systems)告上了联邦法院，称这家公司为中国政府建立了一个全国性的视频监控和"强制转化"用户信息管理系统，这是为北京方面打击该组织而量身定制的。虽然法庭承认思科开发了"专门为发现丶跟踪和打压法轮功而定制和设计的个性化功能"，但早期的一些裁决对原告不利。此案仍在美国第九巡回上诉法院的审理中。

文章说，思科逃脱惩罚，为美国企业树立了一个先例，即可以给外国政府打造用于政治迫害的人工智能产品。今年，该报通过调查发现，一个名为赛默飞世尔(Thermo Fisher)的美国公司出售DNA分析设备给中方，协助目前在新疆地区对数十万维吾尔族人（一个以穆斯林为主的民族）所做的大规模国内监控和拘禁行动。报道刊出后，该公司表示它不再向新疆地区出售有关设备。

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