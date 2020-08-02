墙外文摘：“千人计划”只是中共国际渗透冰山一角

（德国之声中文网）哈佛大学教授、前生化系主任李柏（Charles Lieber）因为对美国政府隐藏参与中国"千人计划"，起诉两年后，近期被判有罪，恐遭遇罚款与五年监禁。台湾上报发表文章《哈佛教授李柏被冠上"战略科学家"的背后》，作者吴奕军指出，本案是美国打击中国窃取智慧产权的关键指标判例。

文章说，中共渗透国际学术界以窃取技术与智慧产权，甚至进行统战分化，行之有年。十多天之前，美国华府智库"保卫民主基金会"（FDD）发布最新报告指出，即使孔子学院在美国受到打击纷纷关门，中共仍然利用斯坦福等美国知名大学发展军力，包括核武计划。报告强调美国政府应该建立法律和监管护栏，严阵以待。除了知名的"千人计划"以及中国教育部"长江学者"、中国科学院"百人计划"，甚至还有"万人计划"。这些都只是中共在国际渗透并窃取智慧产权的冰山一角，与"千人计划"动机与模式一致的中国地方政府海外征才计划，成百上千。

作者认为，中国国家主席习近平十月初在中国中央人才工作会议呼吁"扩大引进人才"，要"加快建设世界重要人才中心"，特别强调要在"关键核心技术领域拥有一大批战略科技人才"，还提到李柏被冠上的"战略科学家"头衔，如今中共针对海外征才变本加厉，摆明已是重要的全球战略武器，不再隐瞒。

"抑郁症"话术掩盖了社会问题？

几天前，曾就职于腾讯的游戏开发领域著名程序员毛星云，从腾讯办公楼上跳下，结束了自己的生命。新加坡《端传媒》发表文章《关怀还是公关？"抑郁症"被当成一种话术，逃避了谁的责任》，作者韩大狗指出，大陆网民和自媒体发表的悼念文章往往都聚焦于两个方面：死者生前对国产游戏制作的理想，以及死者生前所患有的抑郁症。有些文章将这二者相结合，将毛星云的去世说成是一个执着于国产3A大制作游戏的"理想主义者"的悲剧。讽刺的是，无论这些文章是否是腾讯公司的公关行为，腾讯公司对他的死是否负有任何责任的问题，却被悄然隐去了。

文章说，最近一段时间，关于抑郁症的知识在社会中愈发普及，公众视野中也越来越多地出现因患"抑郁症"而死亡的事件。毫无疑问，这种疾病获得应有的重视，代表着社会的一种进步。然而，"抑郁症"正成为一种隐蔽的话术，让舆论无法正视造成抑郁症的社会原因。实际上，正如矿场工人的肺病不能简单视为偶发的概率性事件，现代社会中的抑郁症同样需要我们在"任何人都可能患病"这样过度简化的说辞之外，进行更多的反省。

作者认为，抑郁症并非完全偶然的天灾，而是与环境密不可分，受害者的工作单位如果存在超时工作、压榨员工、违反劳动法规的行为，这些行为完全可以造成和加重抑郁症，正如它们也会造成脑梗和猝死，社会舆论完全不应当将抑郁症的生物化学机制视为事故的唯一责任人。然而，事实却是，"抑郁症"这一说辞正越来越多地成为企业和雇主在员工自杀事件发生后进行舆情公关的工具。

"核弹保台"仍是火中取粟？

最近有美国专家再次预测未来十年内台湾有可能拥有核武。台湾《风传媒》重刊发表于1977年的旧文《假如台湾拥有原子弹》，作者黄维幸当年分析认为，台湾想要拥有核子武器的动机，出于要反攻大陆的可能性比较小。以经济力而言，国府想要拥有足够消灭中共核子报复能力的核子武力，几乎是不可能，事实上也不切实际。何况核子攻击之后，也会在大陆上产生辐射，地理，气象，生物等严重后果，这个摊子如何收拾，更是个问题。因此，用核子武器来"反攻复国"，虽是一个可能，意义不高。

文章说，台湾拥有核子武器的动机，大概在于防范中共解放台湾的军事行动；其目的不在"反攻复国"，而在"核弹保台"。也就是说一旦台湾拥有核子武器，尤其是核子飞弹，国府可以声明：如有任何行动对台湾的安全构成严重威胁，国府将使用核子武器，以此核子恐吓达到"保台"的目的。不过，如此"保台"，其意义也很有限，核子武器备而不用，设法使中共无法对台采取行动是"保台"的唯一形式。万一用上了核子武器，台湾只有毁灭一途，没有"保"与"不保"的问题可言。

黄维幸认为，发展核子武力的计划有许多可能造成台海核战的严重后果。可是拥有核子武力之后又不一定能"保台"。简言之，"核弹保台"是一种火中取粟的行为。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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