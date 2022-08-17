墙外文摘：北戴河会议之后的中共假和谐

（德国之声中文网）台湾"上报"发表文章《北戴河会议后的中共政局──假和谐与半稳定》，作者宋国诚认为，中共20大李克强将届满退下，但习近平也未必志得意满，只会在一种"走钢索"的情势下继续掌权。理由是，李克强是中共历来最弱势的总理，缺乏派系背景，没有倒习的胆识和力量，只能扮演救火队队长的角色；其次，李克强即使掌管全国经济大权，也救不了中共经济。与其充当习近平的炮灰，不如急流勇退。

文章说，虽然北戴河会议之后，中共看起来平静无波、一团和气，但这种气氛只是和稀泥、图分赃、保权位的"假和谐"；大陆人民多数认为，与其接受习近平"共同富裕"看似华丽却让少数人为富不仁的主张，不如支持邓小平"让一部分人先富起来"这种看似不公却让多数人安稳度日的路线。换言之，习李路线之争，依然有如一股暗流潜伏于中共党内，造成党内权力结构的"半稳定"。假和谐与半稳定，将是中共未来政局的隐性特征，但沧浪清水可以濯暗流，不仅黄河长江不会倒流，文明之路也不会倒转，正必胜邪。

习近平什么时候准备好武统台湾？

台湾"风传媒"发表文章《台湾对中共武统的正确解读》，作者郑兆希认为，中共武统台湾最主要的原因，是习近平连任就无法容忍民主台湾的存在，那是对他个人权力最大的威胁，有如孙中山之于袁世凯，因此思维要快速转变，别再相信只要不独就可以不武，只要习近平准备好了，就会开始找理由武统，没有理由就制造一个给你，就算国民党马上罢免蔡英文成功，换成韩国瑜上任，习近平还是会继续他的武统千秋大业。

文章说，中共一直没有武统台湾，最合理的解释就是习近平刚上任都还没有准备好，而非因为马英九或国民党92年的谈判功劳。另一个解释就是胡锦涛并没有习近平的称帝野心，所以武统可能胡锦涛根本没放在心上。但是习近平上任后，中共海军从2015年255艘一路成长到360艘，目前已经超越美军数量，中共2021年底空军战机有1600架，美军有2624架，其实武统台湾的架构已经成形。

作者认为，只要习近平连任成功，摆平国内的反对力量，缓解了国内房地产断供问题，搞定了半导体产业的自制率，渡过美国的贸易战致命一击没有倒地，当中共反扑之时，台湾必定首当其冲。

"穿衣自由"不等于言论自由

新加坡"端传媒"发表文章《苏州和服事件："寻衅滋事"的警察，和中国后绩效合法性时代的保守怪圈》，作者贾素之认为，这两年的大小辱华事件，从摄影师陈漫为Dior的展览拍摄的照片《傲慢的矜持》被指模特"咪咪眼"、"阴间审美"辱华，到漫威电影《尚气》（虽然这是一部显然为讨好中国而费尽心思的电影）的主角也因长相普通而被指辱华，再到广东本土动漫电影《雄狮少年》也因"咪咪眼"而被指控辱华，都不难被理解了。西方文化工业生产的"中国人"形象，当然是其心可诛的，即便是本土文化创作者的作品，也要审视他们是不是在向西方献媚。

作者认为，苏州和服女孩在自述中用"穿衣自由"为自己辩护，"穿衣自由"是近年流行的一个词语，它对抗的是世俗目光（尤其是带有强烈色情意味的男性目光）的凝视，但它不是"言论自由"意义上的自由，而更接近"财富自由"或"车厘子自由"意义上的自由。换言之，"穿衣自由"概念的提出，本身意味著它不是以政治权利为基础的"自由"，而只是一种"富足"，在有关"穿衣自由"的讨论中，最常见的话反而是"穿衣自由的前提是穿衣得体"。在公民政治权利的讨论早已皮之不存的情况下，对普通人的道德审视和强力干预是始终如一的，穿得太暴露不可以，穿得太日本也不可以。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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