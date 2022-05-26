墙外文摘：“剧本杀”，红色宣传新武器

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《“剧本杀”的沉浸式红色宣传》，作者陈颖萱指出，中国“剧本杀”的市场规模将突破人民币两百亿元，爆发式的产业发展引起中国官方的重视。2022年上海市正式颁布《上海市密室剧本杀内容管理暂行规定》，成为中国首个将密室逃脱、“剧本杀”纳入管理的城市，后续辽宁省、天津市与福建省也陆续发布地方管理规定。虽然北京当局看似著手严控“剧本杀”的发展，但由于“剧本杀”拥有沉浸式体验吸引中国年轻人的特性，再加上官方可以透过编撰脚本与故事情节的方式，融入符合中共利益与价值观的内容。故近几年，依然有越来越多的官方单位或共青团等组织，引进“剧本杀”的型式进行红色宣传。例如前述海淀派出所“反诈剧本杀”，以及四川省自贡市中院青年工作委员会在纪念共产党女烈士江竹筠的“江姐故里红色教育基地”制作主题红色剧本《烈火红梅》。亦有不少学生团体利用剧本杀形式进行“红色宣讲”。如2022年5月11日，《浙江新闻》报导，宁波财经学院00后“红色宣讲团”发起人李昌洲利用剧本杀，让受众能够以沉浸式体验中共的革命历史。《人民日报》亦发文赞许“红色剧本杀”，认为其可为党史学习教育和爱国主义教育带来更好成效。

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作者认为，由各种现象可知，北京官方并非反对“剧本杀”活动，而是如同中国任何线上∕线下活动一样，必须由政府牢牢掌握，并符合官方所要求的正能量价值观。可以想见，未来在官方资金与商业剧本的结合下，“红色剧本杀”将成为中共宣传爱国教育、红色主旋律的一大利器，更可能成为中国对外文化输出的新领域。

拜登“保卫台湾”的历史意义

本周一在东京与日本首相举行的新闻发布会上，当拜登总统被问到“如果有必要你是否愿意军事保卫台湾”时，他断然给出了肯定的回答，而白宫坚称他没有打破长期以来的政策。《纽约时报》发表文章《保卫台湾，拜登不只是说说而已》，作者Bret L. Stephens指出，不要相信那些大事化小小事化了的外交说辞。也不要相信总统搞不清楚状况。拜登的发言是很戏剧性——但同时也是审慎、必要且老谋深算的。他展示出了对历史、时局、以及俄罗斯入侵乌克兰之后的新规则的把握。

文章说，这是避免重复迪安·艾奇逊在1950年犯下的臭名昭著的错误的好办法，当时他将韩国排除在美国的亚洲防御范围之外，导致了当年晚些时候朝鲜的入侵。这也是避免拜登重复自己在乌克兰被入侵前的错误的好办法，当时他给了普京太多理由去怀疑美国对乌克兰的支持力度。这也为美国与台湾建立更开放的军事关系打下了良好基础。《华尔街日报》去年爆料称，不少美国特种部队和海军陆战队成员已在台湾秘密训练岛内部队。作者认为，这样的分遣队应该继续增加。美国也应该向台湾出售更多诸如毒刺、标枪导弹和弹簧刀无人机这样的小型武器系统，这类难以定位且易于分散的武器在乌克兰挫败了俄军。北京自然会称之为挑衅，但这不过是威慑。关键是要提高入侵成本，让即便是习近平这样刚愎自用的沙文主义者也不愿承受其代价。

布林肯演讲中的台湾问题

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本周发表演说诠释拜登政府的中国政策。台湾《新新闻》发表文章《台湾要怎么因应布林肯提出的对中战略》，作者顾尔德指出，布林肯提到美国与中国在各区域的对抗，包括东海、南海，接著台湾问题，而且花了全文中谈中国之外单一对象最大的篇幅。他强调三点：一、台海和平与稳定一直是美国的利益也对印太地区有利；二、美国的台湾政策几十年来一致的，包括“一个中国政策”不变；三、美国政策没有改变，改变的是北京对台湾的胁迫日益增加。

作者认为，最值得注意的是，布林肯谈《台湾关系法》时特别引述第二条第六款“维持美国的能力，以抵抗任何诉诸武力、或使用其他方式高压手段，而危及台湾人民安全及社会经济制度的行动。”这是过去华府官员较少引述的条文，布林肯虽然没有继续申论，但他用意很清楚，是暗地呼应拜登“军事介入”的说法。虽然还是“战略模糊”，但这句话当然包括武力介入台海的可能性。很明显的，拜登政府是把台湾当做美中关系的重要议题，而且不只对美中关系，也台湾问题也是整体印太区域的重要议题。

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