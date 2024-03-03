墙外文摘:制止中国越线 赖清德当学菲律宾

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国对台湾的"越线"行为必须被制止》，作者Ben Lewis认为，2020年，台湾海峡的军事力量平衡开始朝着有利于中国的方向逐步但却深刻地转变。中国人民解放军在台湾周围常态化的存在增加了发生意外对抗的风险。但从长期来看，这还渐渐让台北和美国进入一种逆来顺受的状态，同时让中国可以展开未来夺岛作战所需的关键训练。如今，中国飞机几乎每天都在越界，台湾只有几分钟的时间来评估中国的意图，这是一场危险的猜谜游戏，为误判敞开了大门。

作者说，台湾人民通过选择致力于台湾主权的赖清德担任下一任总统，明确表达了他们的愿望。赖清德的胜选为台湾政府提供了一个机会，使其对北京的军事侵略能够采取一种更透明的、类似于菲律宾的做法。菲律宾已经证明，引起对中国在南海行动的关注有助于在国内、地区和国际范围内为对抗这种侵略赢得支持。

同时，作者认为，美国必须向中国表明，其军事活动可能引发战争，这是不可接受的。华盛顿还应与台北协调，以更有效的方式遏制中国的挑衅，例如加强信息共享、空中巡逻演习，并确保台湾拥有充分的装备和准备来捍卫其主权。

台灣桃園機場首度反空降軍演

预防亚洲危机重点并非控管台湾言行

台湾"上报"发表文章《各国都将面对"和台湾一样的中国压力"》，作者简泽伟认为，中国已经透过现有的国际秩序将自己壮大成让人害怕却又不能被排除在外的存在。既害怕中国独霸又担心中国与现行国际秩序脱钩会更不可控。不论政治或经济层面，中国已牢牢渗入全球，与其说阻止中国执行极端选项，西方联盟反而陷入部分抑制又希望充分与中国对话的抗中两难。

作者认为，全世界更应该关注中国会如何对待台湾，其手段与长期的施压不单只用来对付他们宣称必须收付的土地而已。中国不相信平等关系，至少在官方或意识形态方面是如此。他们的世界秩序及其规范是建立在过去天朝思维下。传统上，当中国被迫与另一个大国处于从属甚至平等的地位时，也是因军事上的弱点，中国会接受但不会满于现状，试图在他们强大到足以扭转局面时重新确立他们主观认为的统治地位。当他们实力已无敌手时，各国也都面对与台湾相同的问题。更不用说当中国有实力进行武力犯台后，在军事实力已不再是弱点，世界秩序会重回中国式的支配关系。

文章说，预防亚洲的危机重点并非控管台湾的国际言行，而是正视世界的中国问题。与其担心台湾会破坏区域稳定以及芯片产业暴露在战争风险中，不如正视台湾在国际上的地位。中国得到台湾与印太战略中失去台湾的结局是不可想像的，世界秩序会如同多米诺骨牌效应一样倒向中国与其盟友。

金门与厦门仅相隔数公里

处理"214事件"，恢复对话是当务之急

2月14日，金门海域发生中国大陆越界渔船翻覆、并造成2名中国籍渔民不幸死亡的事件（"214事件"）。事发两周来情势未见缓和，甚至越演越烈。台湾《独立评论》发表文章《"金厦海域中线"默契将不存？金门214事件暴露台海关系的考验》，作者罗德水指出，在佩洛西访台后，对岸军机、军舰越过中线，甚至进行环台军演已成常态，主客观形势不可同日而语，可以确定，"214事件"后，我方坚持金厦海域中线的难度将遽增，其中除了难以改变的金门地缘位置，两岸缺乏互信与冲突解决机制也是关键。

文章指出，事实上，早在30多年前，为妥善解决偷渡客遣返事宜，两岸政府基于人道原则分别授权红十字会于1990年9月11日和12日在金门签订《金门协议》，为日后两岸制度性协商揭开序幕，成为两岸会谈制度化的滥觞。

作者说，此次金厦海域争端，在北京宣布介入金厦海域秩序后，未来两岸海巡、海警究竟如何海上执法？如何避免冲突？司法管辖归属？海域安全与人道救援作业流程？争端处理机制？都已成为台湾难以回避的课题，在敌意螺旋无止境蔓延的此刻，恢复对话是当务之急。这次事件是危机还是契机？金厦海域纷扰如何善后，考验两岸当局智慧。

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