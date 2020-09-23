墙外文摘：利君雅犯了恶毒攻击领导人罪？

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《打压利君雅 变相引入恶毒攻击罪》，作者李平认为，言论自由与新闻自由是香港核心价值的重要内涵，但在中共港共打压下已濒临失守。一方面，市民对报章染红、新闻采编高层染红无可奈何，声援被整肃的《头条新闻》等节目劳而无功，力撑被百警搜查的《苹果日报》未能化解自由媒体生存危机；另一方面，港共效法中共以言入罪无所不用其极，经济罪名、公众妨扰罪、文字煽动罪等，欲加之罪，何患无辞。如今，重启对港台记者利君雅的调查，无非是一定要她对要特首"讲人话"承受惩罚，变相引入恶毒攻击领导人罪。

文章说，林郑虽自认是凌驾于行政、立法、司法三权之上的超然特首，还不敢狂妄到自认与习近平那样集党政军大权于一身的一尊、核心、领袖看齐，直接以妄议罪、恶攻罪定性利君雅的言论，再以其他刑事罪名检控。然而，打压利君雅，触犯了港人信奉的言论自由、新闻自由的天条，触发了香港引入恶毒攻击罪的危机，港人不会沉默以对，林郑政府还要执迷不悟、一意孤行吗？

台湾要有自己的国际论述

中华民国在台湾外交部在数个星期前推出新版护照。台湾《上报》发表文章《台湾必须强化自己在英文世界的论述能力》，作者林韦地认为，护照封面中文叫中华民国，英文叫Taiwan，是"这个国家"应该要走的方向。

文章说，Taiwan不应该只是中华民国／台湾的英文翻译，台湾社会除了在华文世界要积极做文化输出和中国抗衡之外，也需要培养自己的英文精英，控制对英文世界输出的论述，而不是被动地等西方来采集内容。台湾可以成为西方了解和进入东亚和中国的视窗，（西方自然有自己的汉学家和中国专家，但其视野角度和身处于亚洲的台湾不同），若台湾社会知道自己在英文世界是有论述能力，是有影响力，那就会有自己掌握自己命运的感觉，有自主性(Autonomy)，而不是流于被列强摆布，或流于孤愤。

"中国模式"变成一种政治成功学

香港《端传媒》发表文章《"中国模式"如何变成一种政治成功学》，作者八猫认为，中国政府一方面需要降低叙事的晦涩和复杂程度，但是又担心过于简化的话语容易扭曲官方立场或带来社会反弹，而通过市场代理人创造中国模式正好填补了这个弱点。

文章认为，中国模式的话语强化了民族主义情绪，恶化了外部环境，会导致对中国自身发展的反噬。鼓吹中国模式作为与西方发展理论不兼容的"另一条道路"会被理解为中国模式是对西方的挑战，进一步加剧中国和国外意识形态上的对抗，并逐步反映为经济和政治对抗。张维迎认为，中美贸易冲突的一个重要原因是对中国经济崛起原因的错误解释引发了西方国家的恐慌。相应的，海内外战狼行为和言论都是在为中国模式话语中中国和西方必然走向对抗这一自我实现预言添砖加瓦。

中国无法用"黑材料"影响澳大利亚人

上周有消息称，一家与中国国家安全部有关联的中国公司对至少3.5万名澳大利亚知名人士进行了秘密的数据画像分析。《纽约时报》发表文章《中国无法用"黑材料"影响澳大利亚人》，作者Van Badham认为，如果威权的中国的意图是对澳大利亚人施加某种俄罗斯式黑材料的影响，用个人信息勒索人们，那么把钱投资在别的地方可能效果会更好。

文章说，像澳大利亚这样的民主国家建立了透明的监督和问责制度，并且保持了新闻自由，这样我们就可以自己为自己铲除罪犯。凡是能被中国企业在网上搜刮和收集到的信息，都可以--也应该、必须--由能获得资源的记者和调查人员去收集。如果社会各界拥有能够揭露犯罪的工具，外国机构也就无法操纵犯罪者了。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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