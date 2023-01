墙外文摘：农历新年并非中国人独有

(德国之声中文网)台湾"上报"发表由脸书专页"Translation Matters 翻译有要紧"提供的文章《农历文化从来不是中国的专有权》,作者指出,从世界的角度来看,最初发明这个农历已不可考,或说以农历正月初一为新年的文化是古时代的亚洲农民,这些在甲骨文和古代中国都有记载。北从日韩和蒙古,南至泰国印尼等等东亚和东南亚国家和民族自古至今也都有这个农历新年的庆祝习俗,怎么可以随意轻率地说他们都是庆祝"中国新年"或者"华人新年"呢?因此,奉行农历并不是单一个国家的权利,农历文化也不是任何一个国家的专有权。

作者提出一个共识,即是社区包容,以两个方向去努力表达和传递温暖的祝福。一是共同的认知到这是"农历新年"、英文是Lunar New Year,这早已经是普遍普及的趋势;二是特别关注到各自社区的习俗,不论是特地以他们的语言文字和习惯来表达祝贺,更加是注意到这个农历新年不是中国人独有的新年(Chinese New Year),它也是韩国的新年(Korean New Year)、越南的新年(Vietnamese New Year)等等。

"说大陆是一个国家,还不如说是一个党团"

台湾"风传媒"发表文章《听党话、感党恩、跟党走》,作者流萍指出,台湾人必须了解大陆执政当局开动宣传机器七十余年,要了解大陆人不可不注意它们的思言行为,都是长期接受党国体制党化思想党化教育的。在大陆不需要全称执政党中国共产党,只要称共产党,在再简称共党,我党,或一个字党就可以了,其他八个党基本上不必记党名,一律称民主党派就好了。你问路,搭车,交谈,只要说党,如党校,党委,党章党纲,党的纪念日,党与国家领导人,指的都是共产党,没有人会听不懂搞不明,但是在台湾不但有些不存在如党校党委等,也因为政党太多了,要问清楚哪个党否则无法继续交流对话。

文章说,七十余年,中共党的内涵已有很大的质变,也有巨大的量变,如今党已经是个排他性专属性极强的名词,它不是一般政党政治国家人民的固有概念,在大陆,党国体制让党凌驾于政之上,党是实的政是虚的,说大陆是一个国家,还不如说是一个党团,党机器控制一切,党可以没有政,但是没有党就没有政,没有一切,入党是一个人最重要的政治行为,没有入党不是一个真正的政治人物,西方与海外华人,尤其是台湾年轻人,对此没有深刻的了解,以致从根本上偏差了。

人口减少,中国能做得和日本一样好吗?

《纽约时报》发表文章《中国人口下降会带来什么问题》,作者克鲁格曼(Paul Krugman)认为,人口下降会给经济管理带来两大问题。第一个问题是,人口下降也意味着人口老龄化。中国的老龄受抚养人群的比例正在飙升。这就意味着,中国要么得让老年人承受巨大的经济痛苦,要么大幅提高针对年轻公民的税收,要么两者兼而有之。

文章说,另一个问题比较微妙,但也很严重。为了保持充分就业,一个社会必须维持足够高的总体支出,从而跟上经济的生产能力。人口减少,尤其是劳动适龄人口的减少,往往会导致一些重要支出的减少,尤其是投资支出。在其他条件相同的情况下,劳动适龄人口减少的社会往往会经历持续的经济疲软。

作者说,平心而论,日本人在应对人口减少的问题上做得相当不错,通过赤字支出来支撑经济,从而部分避免了大规模失业。但是,作者怀疑劳动适龄人口自2015年后持续减少的中国能否做得和日本一样好。因为长久以来,中国经济都处于严重不平衡的状态。中国的政策制定者一直不愿让过去经济增长的全部好处惠及家庭,导致消费需求相对较低。作者提醒道:"对了,中国还是超级大国,有一个秉持威权主义、似乎反复无常的领导人。我相信,如果经济状况不佳,对中国反应的担忧不是危言耸听。"

