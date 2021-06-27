墙外文摘：再教育中心会出现在香港吗？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《“红海”正在淹没香港》，作者林慕莲引述记者李月华的话说，《苹果日报》的关闭对香港新闻媒体来说，不再只有红线，而是一张红色的网，甚至是一片红海。红海正在淹没香港。6月21日，一名在自家门外挂了一面写有被禁抗议口号旗帜的男子，因涉嫌发表煽动性言论，被警察用袋子套住头部带走。一些书籍从图书馆的书架上消失，新的电影审查制度正在实行，教科书正以国家安全为重点重新编写。

香港人担心《苹果日报》之后的下一个目标会是什么。作者说，这股红色浪潮正在席卷数字媒体：支持民主的立场新闻已经开始撤下网络内容。还有人则怀疑红海会淹没国际新闻机构，在政府准备立法打击“假新闻”之际，为了自身安全，这些机构可能会被迫将剩余的记者撤出香港。香港曾经充满活力与喧嚣的公民社会正遭到压制。结果，大批香港人做出了痛苦的决定，离开自己所熟悉的一切，因为他们在自己的家园看不到未来。许多人都认为更糟糕的还在后头。以史为鉴，中国问题学者白杰明(Geremie Barmé)预测，再教育项目和中心将是北京强制意识形态控制运动的下一步。

历史虚无主义的稻草人

台湾《上报》发表文章《不符中共“正确”史观 都叫历史虚无主义》，作者秦胆认为，生造出来的历史虚无主义概念只是为捍卫党史编纂学的稻草人和假想敌，在这种黑白二分和标签框定的猎巫思路下，对修正、变更或查证所谓历史定论的言行会被视作离经叛道，轻率地将学术问题和政治忠诚相关联。颇有见地的著述被贴上历史虚无主义的标签，其根据无非是官方既定的结论被新披露的可靠资料和学者考证给证伪了，对于既定认识和结论重新审视，宣传部门不会认为这是正常的学术发展，而会解读为对自身权威的一次攻势和自身“话语权”的一次削弱，遂以历史虚无主义的稻草人论证矫正和回复历史叙事权威。

作者说，这种权威的历史叙事便是承袭自苏联的革命叙事和党史编篡学。一如二十世纪三〇年代由斯大林亲自审定的《联共（布）党史简明教程》，史学不再是一种求知和探索真相的过程，而是追寻当前合理性的依据，成为现实的进程辩护的致用工具，内容充塞著过时的教条和机械的公式，多元复线的历史进程被决定论的化约为一元、线性的阶级斗争与路线斗争。

中共党史叙事：历史进程的高阶段

香港《端传媒》发表文章《从“历史终结”到中式现代性，中共党史叙事是如何与时代共振的》，作者黄晖认为，中共借着百年大庆的机会，用“新时代中国特色社会主义”作为一种替代西方模式的现代化模式，以重新组织党史叙述，并用新的党史论述迎合了社会心态与许多民众的期待。这不意味着中共不会面对现代性带来的危机的挑战，但中共统治的合法性，至少在如今是更为牢固了。

文章说，中共非常敏锐地意识到了现代化在意识形态和生活经验上对中国人的吸引力。和单纯强调经济发展和生活改善的“绩效合法性”概念不同，现代化是带有历史神学乃至宗教效果的。在近年来的文宣中，党非常喜欢的主题之一便是基础设施上的那些超级工程——像纪念碑一样在大地上崛起的巨型建筑。同时进行的，是习时代中共中央对国民经济与社会的加强控制。通过组建各种隶属党中央的小组，习时代的行政权力事实上收归了中共中央。通过权力的集中，北京的中共中央对地方行政的指挥、控制达到了新的高度，也因此得以在过去十年出台一系列的社会改造工程，从上到下予以推广。中共的历史论述逻辑也类似：它褒扬中共作为执政党提供的“中式现代化”图景和公共服务。这些图景的背后也蕴含着对社会中各种异质性力量的严格压制。

文章认为，习近平时代的中共通过把自己定义为现代性的代表，把当下定义为历史进程的高阶段，当今的中共历史叙事就达到了绕开历史而定论现实的效果：既然强调的是当下，历史到底是什么，就变成了一个次要的问题。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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