墙外文摘：其实无论赖清德说什么，中共都不会开心

有评论谈及赖清德在第一次国庆文告里多次谈到中国的角色，呼吁中国回应国际社会的期待，结束俄乌战争和中东冲突。共产党对这段“捧杀文”一定不开心，但其实无论赖清德说什么，共产党都不会开心。

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《共产党还可以拿什么理由寻衅赖清德？》，作者陈嘉宏指出，如果把赖清德的第一次国庆文告拿来与蔡英文2016年首次国庆文告相对比，会相当程度透露了这两位民进党籍总统在初登大位时的政治处境，以及他们亟欲向外界形塑的形象。例如，出人意料地，赖清德整篇文告谈了9次中华民国，2016年的蔡英文仅有3次，更多时候，当时蔡英文是以“这个国家”取代中华民国。即使是马英九，在他最后一次国庆文告与他最爱的中华民国告别时，也只讲了10次。

文章说，特别的是赖清德在文告里多次谈到中国的角色，呼吁中国回应国际社会的期待，结束俄乌战争和中东冲突，“也和台湾一起承担国际责任，对区域和全球的和平、安全与繁荣，做出贡献！”共产党对这段“捧杀文”一定不开心，但其实无论赖清德说什么，共产党都不会开心。

作者认为，赖清德身为一个民进党籍的总统，在这篇文告中使用“中华民国”的次数，引用中华民国的语汇与史观，以此堆砌他想维持现状的诚意，已经做到民进党人的“极致”了。赖清德可以这样做，一方面是他早年独派色彩的保护色（像2016年的蔡英文就没这个本钱）；另一方面，也代表迈入第9年执政的民进党，已经更能自信地融入中华民国这个身躯里面。

赖清德国庆演说：盼中国和台湾一起承担国际责任，维护区域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

虚无的“历史虚无主义”

台湾“风传媒”发表文章《<我在长征路上开超市>─官方背书“历史虚无主义”》 ，作者胡又天讨论由一部“援共文”改编网剧《我在长征路上开超市》时指出，在中国语境中，只要谁文章、作品里出现这一类“逆向民族主义”的苗头，或者特意强调某些黑历史，来削“我党”的面子，又或者是在你觉得不该开玩笑的地方开玩笑，那就可以给它扣上“历史虚无主义”这一顶帽子。例如1980年代，有一类顺口溜：“革命革了几十年，一觉回到解放前”，为什么？便如经典红歌《社会主义好》改编版歌词：“反动派 没打倒／资本主义夹着钱包回来了／全国人民大团结／掀起了坑蒙拐骗新的高潮／新的高潮”。在这种说法之下，过去几十年、几亿人的生命，似乎都虚掷了；所有曾经激情澎湃的话语，都变得虚无了。

文章指出，“援共文”真正要命的，还在思想、路线、文化上的“质”的差别。例如，把二十世纪到现在，全世界各种成功的小说、漫画、音乐、电影、游戏，特别是美国、日本、香港、台湾的，给输送到过去，然后秘密基地改一改，变成中国、苏联作品，再卖到美国日本以及整个资本主义世界，去打文化战争。没有以前“自由世界”里的创作环境，那些文娱作品也不会出现，然后你用这些东西来取得文化胜利，乃至于让中国跳过“前三十年”的“弯路”，提前走上改开以后所谓“中国模式”的康庄大道，那这是自由世界的胜利，还是红色阵营的胜利呢？

文章还指出，该网剧宣传语中的 “光辉十月”是两蒋时代的台湾用语，因为十月十日，是三民主义新中国、中华民国的国庆，二十五日台湾光复节，三十一日总统蒋公诞辰纪念日，满街悬挂国旗，“就问你够不够光辉。而匪伪政权的十月一日，当然不能包括在内”。

苹果公司：屈从中共还是摆脱中国？ 图像来源: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

苹果公司：屈从中共还是摆脱中国？

《纽约时报》发表文章《与中国“分手”很难》，作者Peter Coy指出，在这个时候当一家向中国销售或从中国采购的美国跨国公司可不容易。随着美中两国政府针锋相对，它们也在逼迫企业选边站。

文章以福特和苹果两家公司为例。这两家美国公司都曾把在中国开展业务视为一大亮点，现在却多次被迫艰难地做出解释。就苹果而言，“多年来，苹果一直屈服于北京方面的要求，屏蔽了一系列应用程序，包括报纸、VPN和加密消息服务。”苹果“还在中国建了一个数据中心，用于存储中国公民的iCloud信息，包括个人通讯录、照片和电子邮件”。

文章说，尽管苹果在中国仍广受推崇，但它正在失去中国智能手机市场的份额，并遇到了政治阻力。虽然苹果一直试图博得政府的欢心，中国政府部门和得到政府支持的公司已禁止员工在工作时使用iPhone和其他外国设备。苹果已采取措施，降低在零部件方面对中国承包商的依赖，但进展缓慢。专家认为，即使苹果想那样做，“摆脱中国也将需要十年时间”。

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