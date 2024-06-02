墙外文摘：六四镇压应该和南京大屠杀一样来记忆

六四运动亲历者和研究者王超华认为，一个民族不能反省自己的罪恶，是不可能真正建立一个积极向上的社会的。所以不管是六四还是清零，这样的历史应该和南京大屠杀的历史一样来记忆。

（德国之声中文网）台湾"上报"发表评论《彭丽媛和中共七常委的"六四"故事》，作者杜政说，善良的人们一直希望中共"平反六四"，但看看中南海高层的更替，在当下习近平主导的中共政治中，看不到任何与"平反六四"相关的可能。现中共高层这批人在"六四"当年的表现，早已注定这一切。

文章指出，"六四"期间，习近平正主政福建省宁德地区。据官媒披露，习当时积极配合中共中央，阻止了浙江温州学生跨省到福建搞串联。第二年，习近平就升为福州市委书记。习近平当时批示道："第一要认定中央、跟定中央，一切听从党中央指挥；第二要坚决阻止学生入闽（福建）串联，汽车上的标语更不能进宁德、进福建。"习近平还要求全区公安机关严密注视全区有关动态，做好"维稳"。

文章说，中共政治局常委中，有"六四"故事的还有王沪宁。王沪宁当时是上海复旦大学国际政治系主任兼教授，曾到美国访学。"六四"后王沪宁还曾避居法国3个月。1989年4月，学生运动在上海掀起，复旦大学也出现绝食、演讲、游行。参加抗议的年轻教职工寻求资深教授们联署请愿信。他们找王沪宁签名，但王不肯。相反，王沪宁在一份反对抗议的文件上签名。

作者还指出，习近平的夫人彭丽媛，和"六四"有着神秘联系，官方有刻意掩盖的痕迹。2013年3月，习近平上台之后，彭丽媛1989年在北京天安门广场为戒严部队演唱的微博和照片一度出现于微博，但很快被删除。1989年"六四"时，彭丽媛刚和习近平结婚两年，两人是1987年在厦门结的婚。习近平当时跟定中央，强硬对学潮维稳。

吴仁华：六四镇压带来了维稳体系

天安门镇压35周年之际，网络媒体"大声"专访了"六四"亲历者和研究者吴仁华。吴仁华认为，六四屠杀是改变中国这35年以来走向的一次关键性的事件。如果没有六四屠杀，中国今天不会变成今天这样。因为在天安门事件屠杀以后引起国内外的强烈反弹，共产党政权当时面临内外交困。六四以后，它采取了新的对策，比如说确立了维稳思维。维稳思维主要两条，一条就是说稳定压倒一切，这是邓小平说的，万事维稳为大。第二条就是将所有的不安定因素消灭到萌芽状态。然后相应的，它就建立了维稳体系。所以维稳经费超过军费，都是六四镇压带来的。

吴仁华说，不能说是习近平时期才有维稳体系的。习近平只是因为红二代出身，跟胡锦涛时期、江泽民时期相比表现得更狂妄，然后在经济领域、政治领域又开倒车，所以大家称之为总加速师。但是今天中国整体的问题就包括维稳体系、维稳思维，包括强烈的民族主义情绪，包括有很多人还在支持共产党，包括很多知识分子为共产党洗地，都是因为六四以后的措施带来的。所以大家要去了解1989年天安门事件到底发生了什么。如果我们不镇压，如果顺势而为推行中共当时说的政治体制改革，那今天的中国可能就不一样了。

鲍家父子的六四记忆 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

王超华：社会裂痕应该进行公开辩论

"不明白播客"主持人袁莉专访了六四运动学生领袖之一、加州大学洛杉矶分校助理教授王超华。王超华说，我们要纪念六四，和世界共享我们最值得记住的坦克人的形象，孤身一人挡在一列坦克之前。为什么？因为这个才是我们民族精神最重要的一个基点，这才能够向世界展现，我们中国人不是只知道钱，只知道去抢生意；而且不是只知道"犯我中华，虽远必诛"这样的民族主义话语的。

王超华认为，不能自省自己的罪恶的话，是不可能真正建立一个积极向上的社会。这属于本社会内部造成撕裂的历史，大家可以公开辩论。你认识到其中是有罪恶，然后才能往一个更好的道义、更公正的方向走。所以不管是六四还是清零，这样的历史应该和南京大屠杀的历史一样来记忆，不光是对外，而且要对内，就好像很多人士都在收集、整理文革的记忆，包括再往前的反右、大饥荒的记忆。这些东西都不应该被过去掩埋。

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