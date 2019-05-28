 墙外文摘：六四三十年证实香港恐惧 | 媒体看中国 | DW | 02.06.2019

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墙外文摘：六四三十年证实香港恐惧

有评论认为，六四的发生，令香港人很快推论出中国政府不会保障香港人已有的权利和自由这个事实；如今，中国政府已证明，他们关注的只有怎样牢牢控制香港，并尽量从中取利。

Hongkong Gedenken 29. Jahrestag Tiananmen-Massaker in Peking (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港民众每年都会集会纪念“六四”血案，图为2018年六月四日维多利亚公园的纪念活动。

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《今天彻底印证30年前香港对六四的恐惧》，作者郑立认为，香港人对北京政府的忧虑，并不在于质疑中国政府的能力，而是质疑中国政府的信用。到一九八九年六四事件，这个恐惧到达了顶点。

作者说，六四的发生，令香港人很快推论出中国政府不会保障香港人已有的权利和自由这事实，而英国政府将会离去，九七年之后，将没有一个力量愿意保障香港人的自由与权利。这才催生了香港新世代的民主运动。


文章说，中国政府已被证明，他们无心保护香港的自由，文化，产业与制度，他们关注的只有怎样牢牢控制香港，并尽量从中取利；而香港政府，关注的也只是执行中国政府给的任务；香港的政客，热衷的也只是在制度里玩赢取公职名利的游戏；至於民主化，则完全没有迹像。

Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)

今年四月，位于香港的“六四”纪念馆重新开放，图为一名女观众在观看展览。


德国为香港反对派人士提供政治庇护并非无理


德国提供2位参与"鱼蛋事件"的香港本土派领袖政治庇护。此外，针对《逃犯条例》修法，欧盟驻港澳办事处正式向港府提出外交照会。台湾《新新闻》发表文章《当香港人也需要德国的政治庇护》，作者张秀贤说，虽然香港的法治指数仍然在世界前列，但近年已经逐渐沦落，司法审讯的情况未有大改变，但更大问题出自检控和起诉部分。在世界各地，检控理应是独立运作，不受政治干预，可是在香港的制度当中，刑事检控部门属律政署旗下，律政署直属上司是律政司，而律政司司长是由行政长官提名，再交由中国国务院任命的政治委任官员。


文章说，一场没有死亡，只有受伤的警民冲突，却以"暴动罪"起诉参与者，每名罪成人士都要面对以数年计的监禁刑期，外国政府自然认为不可思议。就此角度来看，德国政府批准政治庇护申请并非无理。中国外交部在两人获政治庇护消息曝光前，已经向德国当局表达关注。这样的强力关注和不满，其实更佐证了两人遭到政治报复的机会极高，他们向德国当局申请政治庇护的理据也不证自明。


特朗普的贸易战策略帮助了习近平？


《纽约时报》发表文章《特朗普为中国送上一手贸易战好牌》，作者陆克文认为，在习近平因经济放缓在国内承受压力之际，特朗普给了习近平一张非常有效的民族主义牌。中国媒体现在充斥着关于中国经济应变能力的描述，对民族主义的诉求，甚至唤起朝鲜战争的精神，根据中国的官方叙述，中国当时得以迫使条件优越得多的美军做出了让步。


作者说，特朗普的首要目标若是为了在美国选民中间听起来强硬，那他很可能已获得制胜之道。但若是为了给中国的双边贸易协定谈判态势带来实质性改变，促成中国贸易政策的改变，解决强迫性技术转让丶窃取知识产权丶行业补贴丶货币操纵以及其他一系列非关税壁垒问题，那就不大确定了。


【摘编自其它媒体，不代表德国之声观点】

摘编：张平

 

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