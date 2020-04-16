墙外文摘：倘若世卫起歪风 台湾如何吹正气

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《谭德赛把非洲医疗贪腐歪风带入了世卫》，作者无妄斋认为，世卫误判疫情，不断为中国背书，随着疫情日益严重，失却公信力且引发众怒，更换来被先进国家纷纷切割。不过相对于先进国家，谭德塞带来更大的伤害，当前传媒鲜有报道，世卫亦仅偶有提及，就是危及发展中地区尤其中南美，甚至谭德塞出身的非洲。

作者认为，在非洲资源严重不足之际，管理公共卫生务必尽力争取外来援助、伙伴盟邦以及国际组织介入参与，是以涉及非洲的政治举止往往细腻绵密。一旦某方势力与之建立庞大的奥援关系，愿意为其卫生部门提供协助，非洲诸国自然在其他方面投桃报李，例如近年借此扩大国际影响力的中国。非洲此时靠拢中国，除了路带国利益与联合国内金钱买票固邦交，还有医疗问题本身充斥着贪污腐败。想像此股歪风融入世卫，中国表面慷慨捐款，但资金还是主力资助贫弱国家添置医疗设备，换言之要收回"善款"轻而易举，还会博得"乐善好施"的美名；至于非洲各国领袖官员趁机上下其手，不在话下。

台湾能帮忙，但是怎样帮？

香港《端传媒》发表文章《谭德塞歧视风波下，台湾的身份政治与国际观》，作者林倢认为，不论是从基本的人权观、价值观上，还是国际行动的策略上，台湾人都应该意识到"国族梗"、"身份梗"不应成为反撑国际空间、增强台湾论述的手段。台湾要在国际上发挥作用，有其他更有效及可探讨的方式。

文章说，由近期在总统大选中尝试抵抗中国信息战影响，到此次防疫举措所获得的关注，是台湾继续寻求实际、多元化的公共外交与国际参与的好起点。然而，为台湾取得认同的方式不只有片面呼吁正名、要求承认，或是对于中共打压的控诉，而是应该正视国际现实，寻找在"被正式承认"与"被排挤"之间，继续前进的方式。若台湾公民社会能够在非正式外交的管道上寻找与美国官民单位的有建设性的合作方式，协助印太地区发展中国家的公民社会发展，也许是提供台湾公民社会经验、强化台湾在亚洲有别于中国模式、与东南亚国家建立实质关系，以另一种方式强化"台湾作为国家主体"的重要机会。

中国媒体内参揭示刻意瞒报

台湾《新新闻》接获吹哨人爆料中国媒体的内参资料，并发表文章《全世界的吹哨人站出来！》，作者林庭瑶说，吹哨人李文亮医师之死是疫情中的一大伤痕，也有武汉医生懊悔反思"当时没有勇敢说出来"。面对政府隐瞒疫情时，各国吹哨人应秉持正义感挺身而出，"全世界的吹哨人，站出来！"

文章说，台湾媒体会取得中共高层阅读的内参资料，就是意谓中国媒体管道全遭堵塞，中国人民把希望寄托在台湾媒体。吹哨人的出发点，就是希望揭露中共掩盖的真相。中国网管部门操弄舆论，下达政令要求"报喜不报忧"，让中国人民生活在"我们很幸福"的楚门世界，只顾维护大国形象门面，罔顾老百姓的生命安全，知情者还要继续忍受中共掩盖疫情真相吗？

作者呼吁，大家别忘了追究源头的责任，必须记住这场"人祸"的惨痛代价。这份中国媒体的内参所指，包括中国主要负责领导、省地与国家主管部门刻意隐瞒等因素，致使错失防疫"黄金时期"。中共不但要面对中国人民的问责，也要面对全球各国的问责。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]