墙外文摘：修条例，牺牲香港诱捕台湾？

（德国之声中文网）6月4日，来自香港、在德国获准政治避难的政治活动者黄台仰在《纽约时报》发表文章《那个世界所熟知的香港，会死亡吗》，指出香港政府现在显然是在北京的直接影响下，它提出修改现有的引渡法，赋予基本上是由中国共产党挑选的香港领导人前所未有的权力，在香港抓人，将其送到中国接受审判。新法案将适用于任何被中国当局指控违反中国法律者，包括香港公民丶大陆人，甚至是在香港旅游的外国人。中国的司法系统以腐败闻名，而且往往是作为一个镇压的工具。新的引渡法可以用于镇压任何形式的政治反对或异议。

黄台仰说，"我在天安门大屠杀30年后的今天写这篇文章，因为随着中国政府在国内外变得越来越专制，我们需要记住丶挖掘和复兴六四和雨伞运动的理想和精神"。"60年前，达赖喇嘛为躲避中国共产党的迫害逃离西藏。30年前，天安门大屠杀之后，中国学生逃离了大陆。现在，我们中的一些人逃离了香港"。

"条例修正之日，便是香港灭亡之时"

台湾《新新闻》发表文章《从一国两制到内地延长》，作者吴豪人说，香港政府（如果还有这个东西的话）执意修订《逃犯条例》，已经引起了香港与国际舆论强烈的批判。略有现代法治知识者，都很清楚这个修法乃是"改恶"──试图推翻九七之前深谋远虑丶保障香港人权不受中国法律拉低水准的立法。法律如同一切制度，改恶容易改善难。改善需要知识与公民道德的全面提升，改恶只需要无耻与堕落。

文章认为，前近代大部分帝国毋宁都不是法律帝国。但囿于知识与技术水平，整体的为恶，也绝不如史书的危言耸听。然而，这也是为什么人类对纳粹如此心有余悸的原因。因为纳粹初次证明了，现代政治，完全可能将工具理性的统治技术，与人性尊严权利保护完全切割。《逃犯条例》从"一国两制"改恶成"内地延长"，无非新纳粹的啼声初试。送中即是亡港。香港居民如不奋力抵抗，那么条例修正之日，便是香港灭亡之时。

从"无法无天"到 "依法引渡"

台湾《上报》发表文章《逃犯条例对台商回流的影响》，作者卢斯达说，因一宗台湾杀人案牵起的《逃犯条例》修订，在香港"回归"后一系列政治冲突之中最为特别。它不只是一般政治冲突，而是涉及经济和法律；它也不只是香港或中国的"内部事务"，更涉及台湾丶中国地位论以及欧美大国与香港的关系，香港更像一条在中美大国风暴中飘流的孤舟。

文章说，《逃犯条例》即便未修订，中国也已经派人强行掳劫"铜锣湾书店"的负责人回中国秘密审判。其中一个受害者桂民海还是拿瑞典护照，是瑞典人，也强掳北去，官方强辩桂民海"首先是中国人"，显示中国已经无法无天，早已将自己"原始司法管辖区"覆盖到香港。这一刻，香港也早就沦陷了，只是说现在中国还是强掳，但修订之后就是"依法引渡"。中美大国争霸，美国先打科技，肢解华为，发起西方厂商围攻，在科技问题上，台湾的取态变得很重要，牺牲香港作为诱捕台湾或者欧美要人的捕鼠器，是不难想像的。

台湾民主在北欧得到更多认同

台湾《报导者》发表文章《战狼在北欧──从瑞典与中国互动，看台湾的国际处境》，作者吴媛媛说，在瑞典驻中国大使馆的网页上，最近悄悄的换了一位新的大使。前大使林戴安（Anna Lindstedt），因为参与秘密安排与中共线人秘密谈判，在2月中突然被瑞典外交部和国家安全警察召回瑞典进行审查。

文章说，瑞典外交部曾经从非民主国家的政府和军队手中援救出不少瑞典籍人士，尤其是面对规模较松散的腐败政府，或是在战乱时局，可以相对轻易地和当地基层警方或官员谈判丶进行贿赂或直接雇佣兵救援。然而如果面对的是较有组织的威权政府，无论是"惹不起"的大富国中国，或是比较"惹得起"的非洲小国厄利垂亚，瑞典都很难以国家对国家的身分要求对方释放政治犯。

作者认为，民主国家在面对迫切的实质问题时，各种机制依然会依循法治原则确实运作。目前，和学术自由抵触的孔子学院已经陆续消失在瑞典各大学，试图搜集新疆移民情报的中国间谍也被瑞典当局拘捕审判。此外，瑞典官方支持台湾以观察员身分加入WHO等组织，媒体丶学术机构丶民间舆论也大多对台湾采取友善的态度。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平

关键词：逃犯条例，两岸关系，一国两制，桂民海，铜锣湾书店