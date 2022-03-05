墙外文摘：俄罗斯戏耍中国？中俄联盟原本脆弱

（德国之声中文网）新加坡《端传媒》发表文章《被"戏耍"的中国？普京开战决策背后脆弱的中俄联盟》，作者昌西说，在四天之内，中国驻乌克兰大使馆就俄罗斯入侵乌克兰事件连续发表三次自相矛盾的声明，其背后体现的，实则是中国对俄罗斯入侵乌克兰事件的巨大误判。

作者分析认为，对于中国来说，比贸易更重要的是，俄罗斯是一个能够为自己分担来自民主世界关于结构性改革、人权、以及贸易不平等一系列问题压力的"伙伴"，同时还能牵制美国对于防范中国崛起投入的精力。如同前文所提到的对西方与美国的抱怨，能够让这两个威权国家的领导人产生共鸣。不过对于俄罗斯来说，中国并不像是一个朋友，与其说与中国之间的关系是一种联盟，不如说，中俄之间的关系更像是拥有共同对手的博弈伙伴。

作者指出，在面对大多数国家对俄罗斯一致的谴责和实际的制裁措施之后，中国的想法可能也在发生变化。在2月28日外交部的例行记者会上，当被问到若认可乌克兰作为一个主权国家，是否应该呼吁俄方尊重乌克兰民选政府时，发言人汪文斌的回复，虽然再次重复了"一国安全不能建立在损害别国安全的基础上"，但下一句似乎不再指向北约，而隐含指俄罗斯"更不能出于寻求自身绝对军事优势和绝对安全，而肆意损害别国主权和安全"；也不再是"俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到重视和妥善解决"，而是"各国的合理安全关切都应该得到尊重"。随著战争与乌俄谈判的同时进行，中国接下来的表态，也许也会像驻乌克兰大使馆的声明一样发生转变。

不支持普京支持谁？

台湾《上报》发表文章《为什么好多中国人是真心支持普京》，作者卢斯达指出，种种现象令你发现，中国民意中一大部份，更重视俄中同盟，而不是以联合国为首的"国际秩序"。谈到国际大事，中国长辈都会回到这个结论：弱国无外交。所以问题不是弱国强国，而是本质上不像西欧北美人那样相信"外交努力"，而相信世界就是各大巨头赤裸裸零和游戏的战场。中国网络激情的"宣传视频"说，这个时候我们为什么支持普京，就算俄罗斯历史上对我们怎样也好，这个时候西方团结起来对付普京，下一个或这一刻都在对付中国，不支持普京支持谁？把俄罗斯在东三省做过的战争罪行，历史上拿过的领土，突然一笔勾消。

作者分析其中的原因之一是人们崇拜强人。特别是弱者。韭菜般的低下层，因为一生受了权力太多欺负，只能承认权力是世间的唯一解。因此官大一级压死人，越上面的越大权，也因此越对。俄罗斯人敢于欺压中国人，因此得到了中国人的敬重。以国家利益而言似乎说不通，在人类精细的心理里面却一以贯之。亿万民众的心也是这样流动的东西。

习近平轻松轻松实现连任？

在乌克兰战争风暴下，中国人大、政协两会在3月4日、5日相继登场。台湾《新新闻》发表文章《战争风暴中两会登场，习大连任可松口气》，作者顾尔德指出，乌克兰危机是让美中关系有所缓和。美国会投注较多安全资源在欧洲， 相对地会减少对中国的压力──正如汪洋工作报告中2022年主题是"围绕中国共产党20大胜利召开凝心聚力"。拜登在对抗普京之际，也需要习近平的协助，至少希望习近平对他口中"最好的知心朋友"普京维持中立。美中合作的可能空间是比之前大，若美国压力减轻，习大在连任路上就可以松口气。

文章说，中国要如何"围绕中国共产党20大胜利召开凝心聚力"？此刻最重要的任务就是"稳经济"。彭博对经济学家调查结果，中国今年经济成长预测值的中位数是5.2%，高盛的类似调查则低到4.3%，都远低于官方公布的去年成长率8.1%。各国经济学者与投资机构多预期，中国为了"稳经济"，会继续在财政和货币上采取宽松政策，也就是继续"加杠杆"。结果会让政府另一个重要目标"供给侧改革"效果不彰──无法扭转巨额不当投资，尤其是基建、房地产过热。为了"稳经济" ，中国势必要逐渐解松绑境管对外开放、改变"清零"策略，但这可能让疫情短期内就失控，这也将是20大前中国经济社会稳固的一大考验。

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