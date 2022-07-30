墙外文摘：佩洛西访台，开创世界新局面？

有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。
（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi，台译“裴洛西”）展开亚洲之旅，但行前还是未松口是否会访问台湾。台湾《新新闻》发表文章《美中应可管控裴洛西风波，只是台湾插不上嘴》，作者顾尔德认为，此刻对华府而言不是和北京摊牌的恰当时机──乌克兰战争还在进行中，美国和其盟友此刻若同时和中、俄两强在军事上摊牌，显然不是明智的决定。
文章说，美国舆论多认为习近平为了二十大连任，他必须在主权问题上态度坚定，而且对台湾、对美国强硬也可转移中国内部经济危机对习造成的压力。但从另一个角度看，中国和美国军事摊牌，对习近平也有很大风险──解放军目前军力还不如美军，如果美国坚决捍卫台湾，中国难以占便宜，这对即将在二十大登基的习近平并不利。
作者认为，对台湾而言，从川普到拜登政府对台海现状认知的改变是好的，但台湾最无奈的地方是，美国要怎么定义台海现状是由华府依当时其国际利益决定，台湾说不上话──包括欢不欢迎裴洛西来，台湾也是低调万分──台湾得担心又被放进美中的安全栅栏（guardrail）中“共管”了。
《纽约时报》发表文章《佩洛西不该在此时访问台湾》，作者葛来仪（Bonnie S. Glaser）认为，虽然中国领导人希望避免与美国发生战争，但他们可能愿意冒着升级的风险，例如对佩洛西乘坐的飞机进行挑战，或首次让军用飞机直接从台湾上空飞过。这会让无意的升级变成真正的危险。
作者认为，华盛顿和北京必须停止升级，并将各自的担忧和红线清楚地传递给对方。虽然这已经变得更加困难，因为中国气势汹汹的宣传已让美国人对北京的信息不敏感。但两国领导人仍然有一些降温措施可用。首先，佩洛西应该推迟任何访台计划，让拜登政府有时间在台湾问题上阐述一个明确的和一致的政策。美国的首要目的是阻止中国对台动武，维护台湾海峡的和平，政府领导人应该努力围绕着强调该目标的政策建立两党共识。此外，美国应该让台湾放心，美国将坚持海峡两岸分歧的和平解决方案。美国会加快交付积压下来的武器订单，批准更多的武器销售，以加强台湾的自卫能力。华盛顿应该同时向北京传递美国遵守“一个中国”政策、不支持台湾独立的信息。
台湾“上报”发表文章《几乎可以确定，裴洛西即将访台》，作者吾尔开希说，几乎可以确定，裴洛西众议长即将访问台湾；几乎可以确定，美国对台湾明确宣示尊重其为一个民主国家的对台政策即将出台；几乎可以确定，美国执行了几十年的对中共国模糊战略，也将随裴洛西议长此行宣告终止。随著美国对中国政策的确定改变，几乎可以确定，世界也将出现一个新局面。
数月之前，吾尔开希以台湾立法院人权委员会秘书长身份，与美国众议院裴洛西议长在华府会面时，作了这样的表达：“中国的专制本质使其一定会对于民主的台湾极为忌惮，唯恐世界在看到台湾时意识到中共国的蛮横霸道，而台湾是我们民主阵营的一份子，而且应该是有尊严的一份子。台湾被世界孤立几十年，是中共国的霸凌行为，而这个霸凌行为得以实施，是因为美国是纵容者，甚至是这种霸凌行为的共犯！议长女士，请纠正那错误。”
吾尔开希在文章中认为，裴洛西议长对台湾的即将到访，是对那错误的纠正，是美国承担起世界自由维护者的责任。就像当初美国所犯的那个错误——绥靖政策――使得世界各国不得不跟随，而导致了今天的局面，不仅是台湾所遭受的委屈与不公，也包括中国民主运动的挫败、香港的沦陷、维吾尔人图博人（即西藏人）的牺牲，也让全世界数百年建立的现代文明面对来自中共国直接的威胁。美国的这个纠正，也会带著世界抖掉绥靖政策的沉疴桎梏，走向一个以价值取代利益的新世界格局。
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美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。
如果美众议院议长佩洛西今夏访台，台海危机是否会明显升级、甚至发展为军事对抗？一些国防专家给出了自己的判断。美联社的报道也指出，佩洛西可能访台所引发的讨论忽略了一个关键点：这其实是一个风控问题，真正的焦点应是美中如何管理分歧，以保证对抗风险不会失控。