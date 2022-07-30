墙外文摘：佩洛西访台，开创世界新局面？

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi，台译“裴洛西”）展开亚洲之旅，但行前还是未松口是否会访问台湾。台湾《新新闻》发表文章《美中应可管控裴洛西风波，只是台湾插不上嘴》，作者顾尔德认为，此刻对华府而言不是和北京摊牌的恰当时机──乌克兰战争还在进行中，美国和其盟友此刻若同时和中、俄两强在军事上摊牌，显然不是明智的决定。

文章说，美国舆论多认为习近平为了二十大连任，他必须在主权问题上态度坚定，而且对台湾、对美国强硬也可转移中国内部经济危机对习造成的压力。但从另一个角度看，中国和美国军事摊牌，对习近平也有很大风险──解放军目前军力还不如美军，如果美国坚决捍卫台湾，中国难以占便宜，这对即将在二十大登基的习近平并不利。

作者认为，对台湾而言，从川普到拜登政府对台海现状认知的改变是好的，但台湾最无奈的地方是，美国要怎么定义台海现状是由华府依当时其国际利益决定，台湾说不上话──包括欢不欢迎裴洛西来，台湾也是低调万分──台湾得担心又被放进美中的安全栅栏（guardrail）中“共管”了。

佩洛西应该推迟任何访台计划？

《纽约时报》发表文章《佩洛西不该在此时访问台湾》，作者葛来仪（Bonnie S. Glaser）认为，虽然中国领导人希望避免与美国发生战争，但他们可能愿意冒着升级的风险，例如对佩洛西乘坐的飞机进行挑战，或首次让军用飞机直接从台湾上空飞过。这会让无意的升级变成真正的危险。

观看视频 02:42 佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

作者认为，华盛顿和北京必须停止升级，并将各自的担忧和红线清楚地传递给对方。虽然这已经变得更加困难，因为中国气势汹汹的宣传已让美国人对北京的信息不敏感。但两国领导人仍然有一些降温措施可用。首先，佩洛西应该推迟任何访台计划，让拜登政府有时间在台湾问题上阐述一个明确的和一致的政策。美国的首要目的是阻止中国对台动武，维护台湾海峡的和平，政府领导人应该努力围绕着强调该目标的政策建立两党共识。此外，美国应该让台湾放心，美国将坚持海峡两岸分歧的和平解决方案。美国会加快交付积压下来的武器订单，批准更多的武器销售，以加强台湾的自卫能力。华盛顿应该同时向北京传递美国遵守“一个中国”政策、不支持台湾独立的信息。

以价值取代利益的新世界格局

台湾“上报”发表文章《几乎可以确定，裴洛西即将访台》，作者吾尔开希说，几乎可以确定，裴洛西众议长即将访问台湾；几乎可以确定，美国对台湾明确宣示尊重其为一个民主国家的对台政策即将出台；几乎可以确定，美国执行了几十年的对中共国模糊战略，也将随裴洛西议长此行宣告终止。随著美国对中国政策的确定改变，几乎可以确定，世界也将出现一个新局面。

数月之前，吾尔开希以台湾立法院人权委员会秘书长身份，与美国众议院裴洛西议长在华府会面时，作了这样的表达：“中国的专制本质使其一定会对于民主的台湾极为忌惮，唯恐世界在看到台湾时意识到中共国的蛮横霸道，而台湾是我们民主阵营的一份子，而且应该是有尊严的一份子。台湾被世界孤立几十年，是中共国的霸凌行为，而这个霸凌行为得以实施，是因为美国是纵容者，甚至是这种霸凌行为的共犯！议长女士，请纠正那错误。”

吾尔开希在文章中认为，裴洛西议长对台湾的即将到访，是对那错误的纠正，是美国承担起世界自由维护者的责任。就像当初美国所犯的那个错误——绥靖政策――使得世界各国不得不跟随，而导致了今天的局面，不仅是台湾所遭受的委屈与不公，也包括中国民主运动的挫败、香港的沦陷、维吾尔人图博人（即西藏人）的牺牲，也让全世界数百年建立的现代文明面对来自中共国直接的威胁。美国的这个纠正，也会带著世界抖掉绥靖政策的沉疴桎梏，走向一个以价值取代利益的新世界格局。

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



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